https://ria.ru/20220517/ukraina-1789039113.html

Кива считает, что сдача боевиков "Азова" в плен вызовет эффект домино

Кива считает, что сдача боевиков "Азова" в плен вызовет эффект домино - РИА Новости, 17.05.2022

Кива считает, что сдача боевиков "Азова" в плен вызовет эффект домино

Лишенный мандата депутата Верховной рады Украины Илья Кива считает, что сдача боевиков националистического батальона "Азов" в плен вызовет эффект домино в рядах РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:45

2022-05-17T14:45

2022-05-17T14:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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мариуполь

илья кива

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Лишенный мандата депутата Верховной рады Украины Илья Кива считает, что сдача боевиков националистического батальона "Азов" в плен вызовет эффект домино в рядах украинских войск, находящихся сейчас в котле под Северодонецком и Лисичанском.В Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, ранее засевших на металлургическом комбинате "Азовсталь", в том числе 51 тяжелораненый. Накануне была достигнута договоренность о вывозе раненых с завода в больницу, в районе предприятия был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор."Сдача в плен Мариупольского гарнизона ВСУ - это начало эффекта "домино"!!! Пример, как сохранить жизнь для украинской группировки войск, находящихся в тактическом окружении под Северодонецком и Лисичанском", - написал Кива в своем Telegram-канале во вторник. Ранее помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев в эфире "Первого канала" сообщил, что в "котле" под Северодонецком и Лисичанском в ЛНР находятся более 15 тысяч украинских солдат и наемников.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь (город полностью контролируется ВС РФ, остаются только боевики, засевшие на "Азовстали") и совместно с Народной милицией ЛНР - Северодонецк.

https://ria.ru/20220508/mariupol-1787464442.html

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Кирилл Волков

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