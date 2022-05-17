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Кива считает, что сдача боевиков "Азова" в плен вызовет эффект домино - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/ukraina-1789039113.html
Кива считает, что сдача боевиков "Азова" в плен вызовет эффект домино
Кива считает, что сдача боевиков "Азова" в плен вызовет эффект домино - РИА Новости, 17.05.2022
Кива считает, что сдача боевиков "Азова" в плен вызовет эффект домино
Лишенный мандата депутата Верховной рады Украины Илья Кива считает, что сдача боевиков националистического батальона "Азов" в плен вызовет эффект домино в рядах РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:45
2022-05-17T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
мариуполь
илья кива
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Лишенный мандата депутата Верховной рады Украины Илья Кива считает, что сдача боевиков националистического батальона "Азов" в плен вызовет эффект домино в рядах украинских войск, находящихся сейчас в котле под Северодонецком и Лисичанском.В Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, ранее засевших на металлургическом комбинате "Азовсталь", в том числе 51 тяжелораненый. Накануне была достигнута договоренность о вывозе раненых с завода в больницу, в районе предприятия был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор."Сдача в плен Мариупольского гарнизона ВСУ - это начало эффекта "домино"!!! Пример, как сохранить жизнь для украинской группировки войск, находящихся в тактическом окружении под Северодонецком и Лисичанском", - написал Кива в своем Telegram-канале во вторник. Ранее помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев в эфире "Первого канала" сообщил, что в "котле" под Северодонецком и Лисичанском в ЛНР находятся более 15 тысяч украинских солдат и наемников.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь (город полностью контролируется ВС РФ, остаются только боевики, засевшие на "Азовстали") и совместно с Народной милицией ЛНР - Северодонецк.
https://ria.ru/20220508/mariupol-1787464442.html
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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, мариуполь, илья кива, ситуация в днр и лнр
14:45 17.05.2022
 
Кива считает, что сдача боевиков "Азова" в плен вызовет эффект домино

Экс-депутат Рады Кива считает, что сдача боевиков "Азова" в плен вызовет эффект домино

© Фото : @kivailyaИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Фото : @kivailya
Илья Кива. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Лишенный мандата депутата Верховной рады Украины Илья Кива считает, что сдача боевиков националистического батальона "Азов" в плен вызовет эффект домино в рядах украинских войск, находящихся сейчас в котле под Северодонецком и Лисичанском.
В Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, ранее засевших на металлургическом комбинате "Азовсталь", в том числе 51 тяжелораненый. Накануне была достигнута договоренность о вывозе раненых с завода в больницу, в районе предприятия был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор.
Украинские военные и боевики с "Азовстали" сдаются в плен
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

О достижении договоренности с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными эвакуировать раненых стало известно в понедельник.

Украинские военные с Азовстали в Мариуполе сдаются в плен
1 из 8

О достижении договоренности с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными эвакуировать раненых стало известно в понедельник.

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Российская сторона ввела в районе завода режим тишины и открыла гуманитарный коридор.

краинские военные с Азовстали в Мариуполе, сдавшиеся в плен
2 из 8

Российская сторона ввела в районе завода режим тишины и открыла гуманитарный коридор.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

За сутки в плен сдались 265 украинских военных, в том числе 51 раненый.

Раненые украинские военные с Азовстали в Мариуполе, сдавшиеся в плен
3 из 8

За сутки в плен сдались 265 украинских военных, в том числе 51 раненый.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

После досмотра военнопленных разместили в автобусах, медики оказали раненым первичную помощь.

Медик оказывает помощь одному из раненых украинских военных с Азовстали в Мариуполе, сдавшихся в плен
4 из 8

После досмотра военнопленных разместили в автобусах, медики оказали раненым первичную помощь.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Тех, кто нуждается в лечении, отправили в больницу Новоазовска.

Украинские военные с Азовстали в Мариуполе, сдавшиеся в плен
5 из 8

Тех, кто нуждается в лечении, отправили в больницу Новоазовска.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Пленные с "Азовстали".

Украинские военные с Азовстали в Мариуполе сдаются в плен
6 из 8

Пленные с "Азовстали".

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема "Азовстали" поднималась во многих международных разговорах Владимира Путина.

Медик оказывает помощь раненому украинскому военному с Азовстали в Мариуполе, сдавшемуся в плен
7 из 8

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема "Азовстали" поднималась во многих международных разговорах Владимира Путина.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова и дальше решать гуманитарные вопросы на Украине.

Украинские военные с Азовстали в Мариуполе, сдавшиеся в плен
8 из 8

В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова и дальше решать гуманитарные вопросы на Украине.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
1 из 8

О достижении договоренности с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными эвакуировать раненых стало известно в понедельник.

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
2 из 8

Российская сторона ввела в районе завода режим тишины и открыла гуманитарный коридор.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
3 из 8

За сутки в плен сдались 265 украинских военных, в том числе 51 раненый.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
4 из 8

После досмотра военнопленных разместили в автобусах, медики оказали раненым первичную помощь.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
5 из 8

Тех, кто нуждается в лечении, отправили в больницу Новоазовска.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
6 из 8

Пленные с "Азовстали".

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
7 из 8

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема "Азовстали" поднималась во многих международных разговорах Владимира Путина.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
8 из 8

В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова и дальше решать гуманитарные вопросы на Украине.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
"Сдача в плен Мариупольского гарнизона ВСУ - это начало эффекта "домино"!!! Пример, как сохранить жизнь для украинской группировки войск, находящихся в тактическом окружении под Северодонецком и Лисичанском", - написал Кива в своем Telegram-канале во вторник. Ранее помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев в эфире "Первого канала" сообщил, что в "котле" под Северодонецком и Лисичанском в ЛНР находятся более 15 тысяч украинских солдат и наемников.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь (город полностью контролируется ВС РФ, остаются только боевики, засевшие на "Азовстали") и совместно с Народной милицией ЛНР - Северодонецк.
Пленный пехотинец: Мы не готовились к ведению боевых действий в населенных пунктах - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 08:04Специальная военная операция на Украине
ВСУ не готовились к боям в Мариуполе, заявил пленный полковник
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМариупольИлья КиваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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