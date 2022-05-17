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Около 80 процентов россиян, уехавших после начала спецоперации, вернулись - РИА Новости, 17.05.2022
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Около 80 процентов россиян, уехавших после начала спецоперации, вернулись
Около 80 процентов россиян, уехавших после начала спецоперации, вернулись - РИА Новости, 17.05.2022
Около 80 процентов россиян, уехавших после начала спецоперации, вернулись
Около 80% граждан России, выехавших из страны после начала спецоперации, приехали обратно после 15 мая, значимую часть вернувшихся составляют IT-специалисты,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:20
2022-05-17T14:20
общество
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Около 80% граждан России, выехавших из страны после начала спецоперации, приехали обратно после 15 мая, значимую часть вернувшихся составляют IT-специалисты, рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев на федеральном просветительском форуме "Новые горизонты"."В конце прошлой недели Минцифры России получило анализ операторов связи по симкартам, сколько уехало и сколько из них вернулось с момента начала спецоперации. Цифры обнадёживающие. Около 80% симкарт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну. Айтишники составляют значимую часть этой аудитории", - отметил Шадаев.В марте глава группы InfoWatch Наталья Касперская заявила, что IT-специалисты в конце февраля-начале марта в большом количестве покидали Россию.Президент России Владимир Путин в марте подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.
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общество, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев
14:20 17.05.2022
 
Около 80 процентов россиян, уехавших после начала спецоперации, вернулись

Глава Минцифры Шадаев: около 80% россиян, уехавших с начала спецоперации, уже вернулись

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Около 80% граждан России, выехавших из страны после начала спецоперации, приехали обратно после 15 мая, значимую часть вернувшихся составляют IT-специалисты, рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев на федеральном просветительском форуме "Новые горизонты".
"В конце прошлой недели Минцифры России получило анализ операторов связи по симкартам, сколько уехало и сколько из них вернулось с момента начала спецоперации. Цифры обнадёживающие. Около 80% симкарт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну. Айтишники составляют значимую часть этой аудитории", - отметил Шадаев.
В марте глава группы InfoWatch Наталья Касперская заявила, что IT-специалисты в конце февраля-начале марта в большом количестве покидали Россию.
Президент России Владимир Путин в марте подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 15:28
Володин с иронией отозвался об уехавших за рубеж чиновниках
 
ОбществоРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максут Шадаев
 
 
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