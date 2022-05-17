Около 80 процентов россиян, уехавших после начала спецоперации, вернулись
Глава Минцифры Шадаев: около 80% россиян, уехавших с начала спецоперации, уже вернулись
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Около 80% граждан России, выехавших из страны после начала спецоперации, приехали обратно после 15 мая, значимую часть вернувшихся составляют IT-специалисты, рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев на федеральном просветительском форуме "Новые горизонты".
"В конце прошлой недели Минцифры России получило анализ операторов связи по симкартам, сколько уехало и сколько из них вернулось с момента начала спецоперации. Цифры обнадёживающие. Около 80% симкарт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну. Айтишники составляют значимую часть этой аудитории", - отметил Шадаев.
В марте глава группы InfoWatch Наталья Касперская заявила, что IT-специалисты в конце февраля-начале марта в большом количестве покидали Россию.
Президент России Владимир Путин в марте подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.
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