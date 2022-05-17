https://ria.ru/20220517/uekhavshie-1789030117.html

Около 80 процентов россиян, уехавших после начала спецоперации, вернулись

Около 80 процентов россиян, уехавших после начала спецоперации, вернулись - РИА Новости, 17.05.2022

Около 80 процентов россиян, уехавших после начала спецоперации, вернулись

Около 80% граждан России, выехавших из страны после начала спецоперации, приехали обратно после 15 мая, значимую часть вернувшихся составляют IT-специалисты,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:20

2022-05-17T14:20

2022-05-17T14:20

общество

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784565893_56:309:3148:2048_1920x0_80_0_0_542ac6175f3286e93ca9dc8a59b8dd43.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Около 80% граждан России, выехавших из страны после начала спецоперации, приехали обратно после 15 мая, значимую часть вернувшихся составляют IT-специалисты, рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев на федеральном просветительском форуме "Новые горизонты"."В конце прошлой недели Минцифры России получило анализ операторов связи по симкартам, сколько уехало и сколько из них вернулось с момента начала спецоперации. Цифры обнадёживающие. Около 80% симкарт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну. Айтишники составляют значимую часть этой аудитории", - отметил Шадаев.В марте глава группы InfoWatch Наталья Касперская заявила, что IT-специалисты в конце февраля-начале марта в большом количестве покидали Россию.Президент России Владимир Путин в марте подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.

https://ria.ru/20220420/volodin-1784508570.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев