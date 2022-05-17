https://ria.ru/20220517/uchenye-1789113540.html

Медведев потребовал создать условия для комфортного быта для молодых ученых

Медведев потребовал создать условия для комфортного быта для молодых ученых - РИА Новости, 17.05.2022

Медведев потребовал создать условия для комфортного быта для молодых ученых

Молодым учёным в России необходимо создавать не только условия для учебы, но и комфортный быт, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T19:24

2022-05-17T19:24

2022-05-17T19:24

дмитрий медведев

россия

российская академия наук

наука

общество

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САРОВ, 17 мая - РИА Новости. Молодым учёным в России необходимо создавать не только условия для учебы, но и комфортный быт, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Зампред Совбеза во вторник провел в Сарове, где находится Российский федеральный ядерный центр, совещание о перспективах развития Национального центра физики и математики (НЦФМ)."Мы видим сейчас, что западные страны наряду с введением различных санкций пытаются переманить исследователей к себе, особенно тех, кто работает в критически важных областях для технического прогресса", - отметил Медведев.Он заявил о необходимости поддержки учёных и создания комфортных условий для их жизни и работы. Говоря о реализации крупных научных проектов на базе центров, подобных НЦФМ, он отметил, что они "обеспечивают нашим учёным большой простор для работы и позволяют с полной отдачей трудиться в своей стране". Именно поэтому, подчеркнул Медведев, они важны как дополнительная точка притяжения молодых учёных."Важно создать нормальный быт, не только условия для учебы, очевидно, что лаборатории и остальное здесь все самого высокого уровня, но и комфортный быт, подумать про механизм целевого обучения, дать возможность студентам ещё до получения диплома найти работу и получать зарплату с учётом нынешних потребностей", - сказал Медведев.В совещании приняли участие полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, ректор Московского университета академик Виктор Садовничий, президент Российской академии наук Александр Сергеев и глава Росатома Алексей Лихачёв.Новый национальный центр по физике и математике появится рядом с Саровом - "родиной" отечественного ядерного оружия, где расположен федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики. Центр создается "Росатомом" совместно с МГУ, РАН и Курчатовским институтом. Основой центра станет учебный корпус саровского филиала МГУ, передовые лаборатории и технопарк "Саров", в котором разместятся наукоемкие производства.

https://ria.ru/20220517/nauka-1789099966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий медведев, россия, российская академия наук, наука, общество