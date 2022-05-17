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СМИ: Турция требует снятия санкций за вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 18.05.2022
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СМИ: Турция требует снятия санкций за вступление Финляндии и Швеции в НАТО
СМИ: Турция требует снятия санкций за вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 18.05.2022
СМИ: Турция требует снятия санкций за вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Турция требует за одобрение вступления в НАТО Швеции и Финляндии включить ее в программу поставок новейших истребителей F-35, а также снять санкции США за... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-17T23:42
2022-05-18T00:42
в мире
нед прайс
турция
сша
нато
швеция
с-400 «триумф»
финляндия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Турция требует за одобрение вступления в НАТО Швеции и Финляндии включить ее в программу поставок новейших истребителей F-35, а также снять санкции США за покупку российских систем ПВО С-400, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Представитель госдепартамента США Нед Прайс ранее заявил, что Турция не выдвигала каких-либо конкретных требований в обмен на поддержку заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.Утверждается, что Турции также хочет закупить у США десятки боевых самолетов F-16 и комплекты для модернизации уже имеющихся у нее истребителей этого типа.По словам собеседников агентства, Анкара также хочет, чтобы Стокгольм и Хельсинки сняли ограничения на экспорт оружия, которые они наложили на нее вместе с несколькими другими членами Европейского союза в 2019 году. Кроме того, турецкие власти требуют, чтобы Швеция и Финляндия публично осудили не только Рабочую партию Курдистана, но и связанные с ней организации.Как отмечают турецкие источники, "было бы неразумно ожидать", что Анкара изменит позицию и одобрит членство Швеции и Финляндии в НАТО до урегулирования разногласий и до того, как страны страны Северной Европы публично возьмут на себя обязательство проявить солидарность с Турцией в отношении курдских группировок.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения — F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".В минувшее воскресенье правящая Социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, отметив, что страна, в случае одобрения ее кандидатуры, выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Андерссон считает, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.Стокгольм и Хельсинки заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть скандинавские государства в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.В Москве неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в объединении экзистенциальной угрозой для Москвы.
https://ria.ru/20220517/turtsiya-1789099697.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220517/turtsiya-1789115230.html
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сша
швеция
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7 495 645-6601
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в мире, нед прайс, турция, сша, нато, швеция, с-400 «триумф», финляндия, рабочая партия курдистана, f-35, f-16, конгресс сша
23:42 17.05.2022 (обновлено: 00:42 18.05.2022)
 
СМИ: Турция требует снятия санкций за вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Bloomberg: Турция выдвинула требования в обмен на членство Финляндии и Швеции в НАТО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Турция требует за одобрение вступления в НАТО Швеции и Финляндии включить ее в программу поставок новейших истребителей F-35, а также снять санкции США за покупку российских систем ПВО С-400, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Представитель госдепартамента США Нед Прайс ранее заявил, что Турция не выдвигала каких-либо конкретных требований в обмен на поддержку заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.
"Турция хочет быть вновь включенной в программу новейших самолетов F-35, от участия в которой она была отстранена после того, как купила у России системы противоракетной обороны С-400... Более того, Турция хочет, чтобы США сняли санкции за обладание ею ракетами С-400", - говорится в сообщении агентства.
Утверждается, что Турции также хочет закупить у США десятки боевых самолетов F-16 и комплекты для модернизации уже имеющихся у нее истребителей этого типа.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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В США потребовали от стран НАТО "наказать" Турцию
По словам собеседников агентства, Анкара также хочет, чтобы Стокгольм и Хельсинки сняли ограничения на экспорт оружия, которые они наложили на нее вместе с несколькими другими членами Европейского союза в 2019 году. Кроме того, турецкие власти требуют, чтобы Швеция и Финляндия публично осудили не только Рабочую партию Курдистана, но и связанные с ней организации.
Как отмечают турецкие источники, "было бы неразумно ожидать", что Анкара изменит позицию и одобрит членство Швеции и Финляндии в НАТО до урегулирования разногласий и до того, как страны страны Северной Европы публично возьмут на себя обязательство проявить солидарность с Турцией в отношении курдских группировок.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения — F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
Вчера, 19:33В мире
В Турции предложили отправить Финляндию и Швецию "в комнату ожиданий"
В минувшее воскресенье правящая Социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, отметив, что страна, в случае одобрения ее кандидатуры, выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Андерссон считает, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.
Стокгольм и Хельсинки заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть скандинавские государства в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.
В Москве неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в объединении экзистенциальной угрозой для Москвы.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
Вчера, 17:01
Турки ополчились на Финляндию и Швецию из-за желания вступить в НАТО
 
В миреНед ПрайсТурцияСШАНАТОШвецияС-400 «Триумф»ФинляндияРабочая партия КурдистанаF-35F-16Конгресс США
 
 
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