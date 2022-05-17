23:42 17.05.2022 (обновлено: 00:42 18.05.2022)
СМИ: Турция требует снятия санкций за вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Bloomberg: Турция выдвинула требования в обмен на членство Финляндии и Швеции в НАТО
Флаг Турции. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Турция требует за одобрение вступления в НАТО Швеции и Финляндии включить ее в программу поставок новейших истребителей F-35, а также снять санкции США за покупку российских систем ПВО С-400, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Турция хочет быть вновь включенной в программу новейших самолетов F-35, от участия в которой она была отстранена после того, как купила у России системы противоракетной обороны С-400... Более того, Турция хочет, чтобы США сняли санкции за обладание ею ракетами С-400", - говорится в сообщении агентства.
Утверждается, что Турции также хочет закупить у США десятки боевых самолетов F-16 и комплекты для модернизации уже имеющихся у нее истребителей этого типа.
По словам собеседников агентства, Анкара также хочет, чтобы Стокгольм и Хельсинки сняли ограничения на экспорт оружия, которые они наложили на нее вместе с несколькими другими членами Европейского союза в 2019 году. Кроме того, турецкие власти требуют, чтобы Швеция и Финляндия публично осудили не только Рабочую партию Курдистана, но и связанные с ней организации.
Как отмечают турецкие источники, "было бы неразумно ожидать", что Анкара изменит позицию и одобрит членство Швеции и Финляндии в НАТО до урегулирования разногласий и до того, как страны страны Северной Европы публично возьмут на себя обязательство проявить солидарность с Турцией в отношении курдских группировок.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения — F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
В минувшее воскресенье правящая Социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, отметив, что страна, в случае одобрения ее кандидатуры, выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Андерссон считает, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.
Стокгольм и Хельсинки заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть скандинавские государства в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.
В Москве неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в объединении экзистенциальной угрозой для Москвы.