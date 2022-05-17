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Азаров проверил готовность к запуску логистического центра ММК - РИА Новости, 17.05.2022
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Азаров проверил готовность к запуску логистического центра ММК
Азаров проверил готовность к запуску логистического центра ММК - РИА Новости, 17.05.2022
Азаров проверил готовность к запуску логистического центра ММК
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник проверил готовность к запуску логистического центра "Магнитогорского металлургического комбината" на... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T16:23
2022-05-17T16:47
экономика
дмитрий азаров
самарская область
россия
магнитогорск
магнитогорский металлургический комбинат
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САМАРА, 17 мая – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник проверил готовность к запуску логистического центра "Магнитогорского металлургического комбината" на территории ОЭЗ "Тольятти", сообщает пресс-служба правительства региона."На территории особой экономической зоны "Тольятти" (ОЭЗ "Тольятти") готовится к запуску производственно-логистический центр (ПЛЦ) "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) – одного из крупнейших мировых производителей стали и ведущего предприятия черной металлургии России. Это первый подобный объект в стране для нужд автопромышленности. Во вторник, 17 мая, возможности центра оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, площадь центра составит более 30 тысяч квадратных метров, складская мощность - 150 тысяч тонн в год. Произведенный в Магнитогорске металл будет доставляться и храниться на складах ОЭЗ "Тольятти", откуда будет отправляться на автозаводы страны. Логистический комплекс способен обеспечивать автопроизводителей металлопрокатом объемом от 500 тысяч тонн в год с возможностью расширения в будущем. В настоящее время в производственно-логистическом центре ММК завершаются пусконаладочные работы и идет наполнение склада металлопрокатом."Окончательное соглашение о реализации этого проекта было подписано два года назад на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. И на очередном форуме мы сможем отфиксировать, что проект состоялся. Это очень важно, что соглашения о намерениях принимают потом конкретные очертания и реализацию", - цитирует Азарова пресс-служба.В пресс-службе отметили, что ПЦЛ ММК стал крупнейшим инвестиционным проектом ОЭЗ "Тольятти" и новой точкой роста внутри особой экономической зоны. Так, уже заключено соглашение с новым инвестором, который будет работать вместе с "Магнитогорским металлургическим комбинатом"."Конечно, это и новые рабочие места, и достойная заработная плата для людей, которые здесь будут трудиться. Это и колоссальный импульс для развития экономики региона, в первую очередь особой экономической зоны. Создав условия для реализации проекта, мы взяли на себя обязательства о строительстве железнодорожной ветки и реализовали следующий инвестпроект, который тоже уже работает", - приводит слова Азарова пресс-служба.Руководитель ООО "ММК-ПЛЦ-Тольятти" Андрей Швецов сообщил, что Самарская область была выбрана для реализации проекта благодаря своему местоположению: в непосредственной близости находятся несколько автомобильных заводов. "Здесь удобный логистический маршрут, который проходит рядом с федеральной трассой, новая дорога с мостом на стадии строительства", - цитирует Швецова пресс-служба.
https://ria.ru/20220517/avtovaz-1789044314.html
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экономика, дмитрий азаров, самарская область, россия, магнитогорск, магнитогорский металлургический комбинат
16:23 17.05.2022 (обновлено: 16:47 17.05.2022)
 
Азаров проверил готовность к запуску логистического центра ММК

Глава Самарской области Азаров проверил готовность к запуску логистического центра ММК

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил готовность к запуску логистического центра "Магнитогорского металлургического комбината" на территории ОЭЗ "Тольятти"
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил готовность к запуску логистического центра Магнитогорского металлургического комбината на территории ОЭЗ Тольятти - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил готовность к запуску логистического центра "Магнитогорского металлургического комбината" на территории ОЭЗ "Тольятти"
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САМАРА, 17 мая – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник проверил готовность к запуску логистического центра "Магнитогорского металлургического комбината" на территории ОЭЗ "Тольятти", сообщает пресс-служба правительства региона.
"На территории особой экономической зоны "Тольятти" (ОЭЗ "Тольятти") готовится к запуску производственно-логистический центр (ПЛЦ) "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) – одного из крупнейших мировых производителей стали и ведущего предприятия черной металлургии России. Это первый подобный объект в стране для нужд автопромышленности. Во вторник, 17 мая, возможности центра оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы, площадь центра составит более 30 тысяч квадратных метров, складская мощность - 150 тысяч тонн в год. Произведенный в Магнитогорске металл будет доставляться и храниться на складах ОЭЗ "Тольятти", откуда будет отправляться на автозаводы страны. Логистический комплекс способен обеспечивать автопроизводителей металлопрокатом объемом от 500 тысяч тонн в год с возможностью расширения в будущем. В настоящее время в производственно-логистическом центре ММК завершаются пусконаладочные работы и идет наполнение склада металлопрокатом.
"Окончательное соглашение о реализации этого проекта было подписано два года назад на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. И на очередном форуме мы сможем отфиксировать, что проект состоялся. Это очень важно, что соглашения о намерениях принимают потом конкретные очертания и реализацию", - цитирует Азарова пресс-служба.
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В пресс-службе отметили, что ПЦЛ ММК стал крупнейшим инвестиционным проектом ОЭЗ "Тольятти" и новой точкой роста внутри особой экономической зоны. Так, уже заключено соглашение с новым инвестором, который будет работать вместе с "Магнитогорским металлургическим комбинатом".
"Конечно, это и новые рабочие места, и достойная заработная плата для людей, которые здесь будут трудиться. Это и колоссальный импульс для развития экономики региона, в первую очередь особой экономической зоны. Создав условия для реализации проекта, мы взяли на себя обязательства о строительстве железнодорожной ветки и реализовали следующий инвестпроект, который тоже уже работает", - приводит слова Азарова пресс-служба.
Руководитель ООО "ММК-ПЛЦ-Тольятти" Андрей Швецов сообщил, что Самарская область была выбрана для реализации проекта благодаря своему местоположению: в непосредственной близости находятся несколько автомобильных заводов. "Здесь удобный логистический маршрут, который проходит рядом с федеральной трассой, новая дорога с мостом на стадии строительства", - цитирует Швецова пресс-служба.
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ЭкономикаДмитрий АзаровСамарская областьРоссияМагнитогорскМагнитогорский металлургический комбинат
 
 
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