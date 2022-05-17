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Минпросвещения: традиции пионеров могут применяться в современной практике - РИА Новости, 17.05.2022
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Минпросвещения: традиции пионеров могут применяться в современной практике
Минпросвещения: традиции пионеров могут применяться в современной практике - РИА Новости, 17.05.2022
Минпросвещения: традиции пионеров могут применяться в современной практике
Замминистра просвещения РФ Александр Бугаев сообщил, что традиции и подходы пионерского движения могут найти применение в современной практике. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:28
2022-05-17T12:28
совет федерации рф
общество
российское движение школьников
александр бугаев
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Замминистра просвещения РФ Александр Бугаев сообщил, что традиции и подходы пионерского движения могут найти применение в современной практике."В ближайшие дни мы отмечаем очень памятную дату - 100 лет с момента создания пионерской организации (19 мая) в нашей стране, я думаю, что такого рода традиции, такого рода подходы, которые, подчеркну, и в дореволюционный период были свойственны нашему образованию, сейчас найдут самое лучшее применение и в современной практике", - сказал Бугаев на круглом столе в Совете Федерации.Замминистра отметил, что сейчас министерство ведёт активную работу по сотрудничеству с общественными детскими организациями, которые могут в ближайшее время найти новые подходы в работе."Важнейшей является работа наших партнёров из общественных организаций, с которыми мы также работаем. Здесь огромное количество наших детских движений, такие конкурсы как "Большая перемена", "Российское движение школьников", которые активно работают в школе. И я уверен, что в ближайшее время эта работа найдёт новое преломление и новые подходы", - сказал замминистра.
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совет федерации рф, общество, российское движение школьников, александр бугаев, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
12:28 17.05.2022
 
Минпросвещения: традиции пионеров могут применяться в современной практике

Замминистра просвещения Бугаев: традиции пионеров могут применяться в современной практике

© РИА Новости / Давид Шоломович / Перейти в фотобанкУчастники торжественной церемонии принятия в пионеры на Красной площади в Москве
Участники торжественной церемонии принятия в пионеры на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Давид Шоломович
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Участники торжественной церемонии принятия в пионеры на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Замминистра просвещения РФ Александр Бугаев сообщил, что традиции и подходы пионерского движения могут найти применение в современной практике.
"В ближайшие дни мы отмечаем очень памятную дату - 100 лет с момента создания пионерской организации (19 мая) в нашей стране, я думаю, что такого рода традиции, такого рода подходы, которые, подчеркну, и в дореволюционный период были свойственны нашему образованию, сейчас найдут самое лучшее применение и в современной практике", - сказал Бугаев на круглом столе в Совете Федерации.
Замминистра отметил, что сейчас министерство ведёт активную работу по сотрудничеству с общественными детскими организациями, которые могут в ближайшее время найти новые подходы в работе.
"Важнейшей является работа наших партнёров из общественных организаций, с которыми мы также работаем. Здесь огромное количество наших детских движений, такие конкурсы как "Большая перемена", "Российское движение школьников", которые активно работают в школе. И я уверен, что в ближайшее время эта работа найдёт новое преломление и новые подходы", - сказал замминистра.
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Совет Федерации РФОбществоРоссийское движение школьниковАлександр БугаевМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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