https://ria.ru/20220517/suverenitet-1789070634.html

РПЦ не ставит суверенитет государств на первое место, заявил патриарх

РПЦ не ставит суверенитет государств на первое место, заявил патриарх - РИА Новости, 17.05.2022

РПЦ не ставит суверенитет государств на первое место, заявил патриарх

Русская православная церковь уважает суверенитет государств, но на первое место ставит духовное единство людей, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T16:43

2022-05-17T16:43

2022-05-17T16:43

религия

петр i

патриарх кирилл (владимир гундяев)

европа

русская православная церковь

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Русская православная церковь уважает суверенитет государств, но на первое место ставит духовное единство людей, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Церковь уважает границы и суверенитет государств, но для нее политические разделения имеют второстепенное значение. Главным же остается духовное единство, добрососедство и взаимопонимание между людьми", - сказал он на пленарном заседании X Парламентских встреч в рамках XXX Международных образовательных чтений в Совете Федерации.Россия, отметил он, при этом не закрывает окно в Европу, открытое Петром I, и не самоизолируется, но настаивает на равноправном и взаимоуважительном диалоге, а не "идеологическом диктате и начальственных окриках извне". "Участие в диалоге не должно травмировать национальное самосознание и лишать нас законной гордости за нашу страну", – добавил он.Патриарх обратил внимание на то, что деятельность Петра I ознаменовала в XVIII веке новую эпоху во взаимоотношениях России и Европы, которая стала для России источником новых знаний, примером для преобразований в жизни общества. Патриарх Кирилл отметил, что в то время эта культурная коммуникация строилась во многом с учетом общих христианских ценностей. Однако в Новое время на Западе появились и затем получили широкое распространение опасные идеи, основанные на отрицании христианского наследия и моральном релятивизме."К большому сожалению, за минувшие столетия эти идеи лишь усилились и привели к тому, что европейское общество начало подвергать ревизии незыблемые христианские ценности, что привело к утверждению высокомерия и гордыни, разрушающих отношения доверия между странами и народами", — сказал предстоятель РПЦ.Международные образовательные чтения в этом году посвящены 350-летию Петра I.

https://ria.ru/20220517/tserkov-1789026067.html

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петр i, патриарх кирилл (владимир гундяев), европа, русская православная церковь, совет федерации рф, россия