РПЦ не ставит суверенитет государств на первое место, заявил патриарх
РПЦ уважает суверенитет государств, но не ставит его на первое место, заявил патриарх
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Русская православная церковь уважает суверенитет государств, но на первое место ставит духовное единство людей, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Церковь уважает границы и суверенитет государств, но для нее политические разделения имеют второстепенное значение. Главным же остается духовное единство, добрососедство и взаимопонимание между людьми", - сказал он на пленарном заседании X Парламентских встреч в рамках XXX Международных образовательных чтений в Совете Федерации.
Россия, отметил он, при этом не закрывает окно в Европу, открытое Петром I, и не самоизолируется, но настаивает на равноправном и взаимоуважительном диалоге, а не "идеологическом диктате и начальственных окриках извне". "Участие в диалоге не должно травмировать национальное самосознание и лишать нас законной гордости за нашу страну", – добавил он.
Патриарх обратил внимание на то, что деятельность Петра I ознаменовала в XVIII веке новую эпоху во взаимоотношениях России и Европы, которая стала для России источником новых знаний, примером для преобразований в жизни общества. Патриарх Кирилл отметил, что в то время эта культурная коммуникация строилась во многом с учетом общих христианских ценностей. Однако в Новое время на Западе появились и затем получили широкое распространение опасные идеи, основанные на отрицании христианского наследия и моральном релятивизме.
"К большому сожалению, за минувшие столетия эти идеи лишь усилились и привели к тому, что европейское общество начало подвергать ревизии незыблемые христианские ценности, что привело к утверждению высокомерия и гордыни, разрушающих отношения доверия между странами и народами", — сказал предстоятель РПЦ.
Международные образовательные чтения в этом году посвящены 350-летию Петра I.