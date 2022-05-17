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РПЦ не ставит суверенитет государств на первое место, заявил патриарх - РИА Новости, 17.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220517/suverenitet-1789070634.html
РПЦ не ставит суверенитет государств на первое место, заявил патриарх
РПЦ не ставит суверенитет государств на первое место, заявил патриарх - РИА Новости, 17.05.2022
РПЦ не ставит суверенитет государств на первое место, заявил патриарх
Русская православная церковь уважает суверенитет государств, но на первое место ставит духовное единство людей, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T16:43
2022-05-17T16:43
религия
петр i
патриарх кирилл (владимир гундяев)
европа
русская православная церковь
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Русская православная церковь уважает суверенитет государств, но на первое место ставит духовное единство людей, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Церковь уважает границы и суверенитет государств, но для нее политические разделения имеют второстепенное значение. Главным же остается духовное единство, добрососедство и взаимопонимание между людьми", - сказал он на пленарном заседании X Парламентских встреч в рамках XXX Международных образовательных чтений в Совете Федерации.Россия, отметил он, при этом не закрывает окно в Европу, открытое Петром I, и не самоизолируется, но настаивает на равноправном и взаимоуважительном диалоге, а не "идеологическом диктате и начальственных окриках извне". "Участие в диалоге не должно травмировать национальное самосознание и лишать нас законной гордости за нашу страну", – добавил он.Патриарх обратил внимание на то, что деятельность Петра I ознаменовала в XVIII веке новую эпоху во взаимоотношениях России и Европы, которая стала для России источником новых знаний, примером для преобразований в жизни общества. Патриарх Кирилл отметил, что в то время эта культурная коммуникация строилась во многом с учетом общих христианских ценностей. Однако в Новое время на Западе появились и затем получили широкое распространение опасные идеи, основанные на отрицании христианского наследия и моральном релятивизме."К большому сожалению, за минувшие столетия эти идеи лишь усилились и привели к тому, что европейское общество начало подвергать ревизии незыблемые христианские ценности, что привело к утверждению высокомерия и гордыни, разрушающих отношения доверия между странами и народами", — сказал предстоятель РПЦ.Международные образовательные чтения в этом году посвящены 350-летию Петра I.
https://ria.ru/20220517/tserkov-1789026067.html
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петр i, патриарх кирилл (владимир гундяев), европа, русская православная церковь, совет федерации рф, россия
16:43 17.05.2022
 
РПЦ не ставит суверенитет государств на первое место, заявил патриарх

РПЦ уважает суверенитет государств, но не ставит его на первое место, заявил патриарх

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Русская православная церковь уважает суверенитет государств, но на первое место ставит духовное единство людей, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Церковь уважает границы и суверенитет государств, но для нее политические разделения имеют второстепенное значение. Главным же остается духовное единство, добрососедство и взаимопонимание между людьми", - сказал он на пленарном заседании X Парламентских встреч в рамках XXX Международных образовательных чтений в Совете Федерации.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
14:09Религия
Патриарх Кирилл исключил прямое подчинение РПЦ государству
Россия, отметил он, при этом не закрывает окно в Европу, открытое Петром I, и не самоизолируется, но настаивает на равноправном и взаимоуважительном диалоге, а не "идеологическом диктате и начальственных окриках извне". "Участие в диалоге не должно травмировать национальное самосознание и лишать нас законной гордости за нашу страну", – добавил он.
Патриарх обратил внимание на то, что деятельность Петра I ознаменовала в XVIII веке новую эпоху во взаимоотношениях России и Европы, которая стала для России источником новых знаний, примером для преобразований в жизни общества. Патриарх Кирилл отметил, что в то время эта культурная коммуникация строилась во многом с учетом общих христианских ценностей. Однако в Новое время на Западе появились и затем получили широкое распространение опасные идеи, основанные на отрицании христианского наследия и моральном релятивизме.
"К большому сожалению, за минувшие столетия эти идеи лишь усилились и привели к тому, что европейское общество начало подвергать ревизии незыблемые христианские ценности, что привело к утверждению высокомерия и гордыни, разрушающих отношения доверия между странами и народами", — сказал предстоятель РПЦ.
Международные образовательные чтения в этом году посвящены 350-летию Петра I.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании X Парламентских встреч в Совете Федерации - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
15:44Религия
Патриарх Кирилл призвал запретить аборты в частных клиниках
 
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