https://ria.ru/20220517/spetsoperatsiya-1789132828.html

День 83-й спецоперации: 265 боевиков с "Азовстали" сложили оружие

День 83-й спецоперации: 265 боевиков с "Азовстали" сложили оружие - РИА Новости, 17.05.2022

День 83-й спецоперации: 265 боевиков с "Азовстали" сложили оружие

На 83-й день российской спецоперации на Украине 265 боевиков с "Азовстали" сложили оружие, нуждающиеся в лечении были отправлены в больницу Новоазовска в ДНР... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T22:11

2022-05-17T22:11

2022-05-17T22:12

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

войска воздушно-космической обороны

оон

следственный комитет россии (ск рф)

андрей руденко

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. На 83-й день российской спецоперации на Украине 265 боевиков с "Азовстали" сложили оружие, нуждающиеся в лечении были отправлены в больницу Новоазовска в ДНР. Кроме того, ВКС России высокоточными ракетами уничтожили электроподстанцию под Харьковом, а также партии вооружения и военной техники из США и европейских стран во Львовской области.Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Киев фактически вышел из переговорного процесса. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что переговоры Киева с Москвой хотят затянуть, рассчитывая нанести урон и "измотать" Россию.Ход операцииВКС России высокоточными ракетами уничтожили железнодорожную тяговую электроподстанцию в Харьковской области, а также два украинских пункта управления и узел связи, 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и два склада с вооружением и боеприпасами, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Российские средства противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотника над Харьковской областью и ДНР, добавил он.По словам Конашенкова, украинские войска обстреляли снарядами реактивной системой залпового огня "Смерч" жилые кварталы Херсона, все боеприпасы были сбиты в воздухе российской ПВО.Российские военные ударом высокоточных ракет большой дальности морского базирования "Калибр" уничтожили во Львовской области украинских резервистов, а также партии вооружения и военной техники из США и европейских стран, подготовленные для отправки в Донбасс.Военная авиация РФ уничтожила 93 района сосредоточения живой силы и техники украинских войск, а также 9 пунктов управления и три склада боеприпасов. Ракетными войсками РФ уничтожены 4 батареи РСЗО БМ-21 "Град" и 2 радиолокационные станции обнаружения воздушных целей, 6 пунктов управления украинских войск и 12 артиллерийских и минометных батарей, поражены 224 района скопления живой силы и техники противника, сообщил Конашенков.Более 900 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены за время проведения спецоперации на Украине.Народная милиция ЛНР также заявила во вторник, что ее подразделения освободили населенный пункт Орехово. Официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко заявил об освобождении населенного пункта Новозвановка к югу от Попасной. Теперь бои идут за поселок Камышеваха к северу от города Попасная, линия фронта сдвинута на 5 километров.Группировка из 15-16 тысяч украинских солдат и наемников находится в "котле" под Северодонецком и Лисичанском в ЛНР, их цель - запугивание мирного населения и уничтожение гражданской инфраструктуры, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.Боевики на "Азовстали" сложили оружиеЗа сутки на "Азовстали" оружие сложили 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи были отправлены для лечения в больницу Новоазовска в ДНР, сообщил Конашенков.Теперь их допросят следователи СК РФ. Отмечается, что российские следователи установят личности националистов, проверят их на причастность к совершенным против гражданского населения преступлениям, а полученные в ходе допросов сведения будут сопоставлены с другими имеющимися в материалах уголовных дел данными.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация не задействована в операции по сдаче в плен украинских военных с "Азовстали". По его словам, ООН продолжает находиться в контакте с Киевом, РФ и МККК по поводу возможных последующих эвакуаций гражданских лиц из других районов Украины.Лишенный мандата депутата Верховной рады Украины Илья Кива считает, что сдача боевиков националистического батальона "Азов" в плен вызовет эффект домино в рядах украинских войск, находящихся сейчас в котле под Северодонецком и ЛисичанскомКиев вышел из переговоров?Переговоры России и Украины не идут, Киев фактически вышел из этого процесса, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он также отметил, что ответа от Киева на российский проект договора так и не поступило.А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры Киева с Москвой хотят затянуть, рассчитывая нанести урон и измотать Россию. Он подчеркнул, что нет надежды на то, что перевод разговора на уровень Вашингтона или Лондона что-то изменит.Москва располагает данными, что Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности, добавил Лавров. Вашингтон и особенно Лондон "ведут" украинскую переговорную группу по поводу российской спецоперации, регулируя ее "свободу маневра" - соответствующая информация поступает России по разным каналам, заявил Лавров.Украина - это "расходный материал" для Запада в войне с Россией, считает министр иностранных дел РФ.Владимир Зеленский во вторник провел телефонный разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном, обсудил с ним оборонную помощь Украине, вывод украинских боевиков с территории завода "Азовсталь", возможность экспорта украинской сельхозпродукции и перспективы переговорного процесса.Макрон заявил Зеленскому, что Франция продолжит и будет наращивать поставки вооружения Украине, сообщили в Елисейском дворце.Спецоперация РФ сорвала планы Запада установить в России подконтрольный себе режим, как на Украине и в ряде других стран, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на заседании научного совета при СБ РФ. Украина стала предлогом для ведения Западом против России необъявленной войны, добавил он.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение бронетехники ВСУ во время контратаки на запорожском направлении Минобороны России публикует кадры того, как в субботу российские военные пресекли попытку украинской контратаки на запорожском направлении у Вишневого. В атаку пошли 2 украинских механизированных батальона на танках и БМП, но она была отбита. По сообщению Минобороны, отступающие украинские танки и боевые машины были уничтожены, а боевики рассеяны, при этом были уничтожены 26 танков и 12 БМП, погибли около 100 боевиков. 2022-05-17T22:11 true PT2M31S

Путин: "Происходящее вокруг Украины связано с непродуманной политикой Запада" Происходящее вокруг Украины связано с непродуманной политикой коллективного Запада, игнорировавшего обеспокоенности РФ в сфере безопасности и поощрявшего неофашизм, заявил президент РФ Владимир Путин. "Все, что происходит сегодня, в том числе, к огромному нашему сожалению, вокруг Украины, связано с непродуманной политикой так называемого коллективного Запада, который на протяжении десятилетий игнорировал абсолютно законные озабоченности России в сфере обеспечения своей безопасности и всячески поощрял националистические неофашистские элементы в киевском руководстве", - сказал Путин на совещании, посвященном нефтяной отрасли. 2022-05-17T22:11 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, киев, войска воздушно-космической обороны, оон, следственный комитет россии (ск рф), андрей руденко, игорь конашенков