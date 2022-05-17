https://ria.ru/20220517/spetsoperatsiya-1789114401.html

Спецоперация подтвердила важность науки, заявили в Совбезе России

Спецоперация подтвердила важность науки, заявили в Совбезе России - РИА Новости, 17.05.2022

Спецоперация подтвердила важность науки, заявили в Совбезе России

Российская специальная военная операция на Украине подтвердила значимость научных подходов к разработке современных образцов вооружения и военной техники, а... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T19:28

2022-05-17T19:28

2022-05-17T20:03

специальная военная операция на украине

николай патрушев

владимир путин

россия

донбасс

снг

нато

украина

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российская специальная военная операция на Украине подтвердила значимость научных подходов к разработке современных образцов вооружения и военной техники, а также применению армии в военных конфликтах, заявил журналистам помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов.Заседание научного совета при Совете безопасности прошло во вторник в Москве. Его провел секретарь СБ Николай Патрушев."Члены научного совета отметили, что проведение Россией специальной военной операции по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, демилитаризации и денацификации Украины подтвердила правильность оценок и прогнозов, данных экспертами Совета безопасности. Отмечено, что продолжается наращивание военной мощи у западных границ России и государств СНГ, что является прямой угрозой нашей стране и всем странам евразийского пространства", - сказал Павлов по итогам совещания.По его словам, Запад превратил Украину из процветающего промышленного и сельскохозяйственного государства в неонацистский полигон с оболваненными людьми, где расцвел геноцид русскоязычного населения, ограничено информационное пространство и исключена свобода слова."Научный совет подчеркнул, что НАТО в своей ненависти к России отдает в жертву народ Украины, поддерживая военные преступления киевского режима", - отметил Павлов."Специальная военная операция подтвердила значимость научных подходов к разработке современных образцов вооружения и военной техники, а также применения войск и сил в военных конфликтах", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220517/patrushev-1789063709.html

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николай патрушев, владимир путин, россия, донбасс, снг, нато, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр