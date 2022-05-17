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Российская авиация уничтожила 93 района сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 17.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российская авиация уничтожила 93 района сосредоточения живой силы ВСУ
Российская авиация уничтожила 93 района сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 17.05.2022
Российская авиация уничтожила 93 района сосредоточения живой силы ВСУ
Военная авиация РФ уничтожила 93 района сосредоточения живой силы и техники украинских войск, а также 9 пунктов управления и три склада боеприпасов, сообщил... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:55
2022-05-17T12:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Военная авиация РФ уничтожила 93 района сосредоточения живой силы и техники украинских войск, а также 9 пунктов управления и три склада боеприпасов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены девять пунктов управления, 93 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районе Лупарево и Шевченково Николаевской области", - сказал Конашенков.
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в мире, вооруженные силы украины
11:55 17.05.2022 (обновлено: 12:00 17.05.2022)
 
Российская авиация уничтожила 93 района сосредоточения живой силы ВСУ

Минобороны: российская авиация уничтожила 93 района сосредоточения живой силы ВСУ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСамолеты Су-25 "Грач", задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении
Самолеты Су-25 Грач, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости
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Самолеты Су-25 "Грач", задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Военная авиация РФ уничтожила 93 района сосредоточения живой силы и техники украинских войск, а также 9 пунктов управления и три склада боеприпасов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены девять пунктов управления, 93 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районе Лупарево и Шевченково Николаевской области", - сказал Конашенков.
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