https://ria.ru/20220517/spetsoperatsiya-1788981016.html
Российская авиация уничтожила 93 района сосредоточения живой силы ВСУ
Российская авиация уничтожила 93 района сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 17.05.2022
Российская авиация уничтожила 93 района сосредоточения живой силы ВСУ
Военная авиация РФ уничтожила 93 района сосредоточения живой силы и техники украинских войск, а также 9 пунктов управления и три склада боеприпасов, сообщил... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:55
2022-05-17T11:55
2022-05-17T12:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Военная авиация РФ уничтожила 93 района сосредоточения живой силы и техники украинских войск, а также 9 пунктов управления и три склада боеприпасов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены девять пунктов управления, 93 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районе Лупарево и Шевченково Николаевской области", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220517/kalibry-1788982979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины
11:55 17.05.2022 (обновлено: 12:00 17.05.2022)
Российская авиация уничтожила 93 района сосредоточения живой силы ВСУ
Минобороны: российская авиация уничтожила 93 района сосредоточения живой силы ВСУ