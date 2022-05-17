https://ria.ru/20220517/spetsoperatsiya-1788981016.html

Российская авиация уничтожила 93 района сосредоточения живой силы ВСУ

Российская авиация уничтожила 93 района сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 17.05.2022

Российская авиация уничтожила 93 района сосредоточения живой силы ВСУ

Военная авиация РФ уничтожила 93 района сосредоточения живой силы и техники украинских войск, а также 9 пунктов управления и три склада боеприпасов, сообщил... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:55

2022-05-17T11:55

2022-05-17T12:00

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Военная авиация РФ уничтожила 93 района сосредоточения живой силы и техники украинских войск, а также 9 пунктов управления и три склада боеприпасов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены девять пунктов управления, 93 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районе Лупарево и Шевченково Николаевской области", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220517/kalibry-1788982979.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы украины