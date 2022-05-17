Рейтинг@Mail.ru
"Совкомфлот" продал 14 судов, снизив кредиторскую задолженность - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220517/sovkomflot-1788970370.html
"Совкомфлот" продал 14 судов, снизив кредиторскую задолженность
"Совкомфлот" продал 14 судов, снизив кредиторскую задолженность - РИА Новости, 17.05.2022
"Совкомфлот" продал 14 судов, снизив кредиторскую задолженность
Российская судоходная компания "Совкомфлот" сократила свой флот до 111 судов, в том числе продав 14 собственных судов, и снизила кредиторскую задолженность до... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:25
2022-05-17T15:37
экономика
россия
совкомфлот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150851/70/1508517056_0:351:3018:2048_1920x0_80_0_0_55037ab8c54f80c4fc067fdcae7c2138.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российская судоходная компания "Совкомфлот" сократила свой флот до 111 судов, в том числе продав 14 собственных судов, и снизила кредиторскую задолженность до 1,7 миллиарда долларов, сообщает компания."ПАО "Совкомфлот" 13 мая 2022 года завершило реализацию ряда мероприятий, направленных на реструктуризацию кредитных обязательств группы, что способствовало высвобождению значительной части флота из-под обременений. В результате предпринятых действий было реализовано 14 судов. Количество собственного флота общества сократилось со 123 до 109 единиц, доля заложенных судов сократилась до 10%. Общий состав флота на текущий момент составляет 111 единиц. Общая кредиторская задолженность группы снизилась с 3 миллиардов долларов до 1,7 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.Ранее собственный и зафрахтованный флот компании насчитывал 134 судна, включая суда совместных предприятий. Как уточнили РИА Новости в "Совкомфлоте", флот компании включал 123 собственных судна и 11 зафрахтованных судов и судов в СП.В начале мая компания сообщала, что планирует продать часть своего флота, в том числе суда возрастного тоннажа.Группа компаний "Совкомфлот " - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа.
https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775201760.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150851/70/1508517056_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_a878bf38376b09fc492d3f27e349074a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, совкомфлот
11:25 17.05.2022 (обновлено: 15:37 17.05.2022)
 
"Совкомфлот" продал 14 судов, снизив кредиторскую задолженность

"Совкомфлот" продал 14 судов, снизив кредиторскую задолженность до 1,7 миллиарда долларов

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкСудно "Федор Ушаков" в Мурманске
Судно Федор Ушаков в Мурманске - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Судно "Федор Ушаков" в Мурманске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российская судоходная компания "Совкомфлот" сократила свой флот до 111 судов, в том числе продав 14 собственных судов, и снизила кредиторскую задолженность до 1,7 миллиарда долларов, сообщает компания.
"ПАО "Совкомфлот" 13 мая 2022 года завершило реализацию ряда мероприятий, направленных на реструктуризацию кредитных обязательств группы, что способствовало высвобождению значительной части флота из-под обременений. В результате предпринятых действий было реализовано 14 судов. Количество собственного флота общества сократилось со 123 до 109 единиц, доля заложенных судов сократилась до 10%. Общий состав флота на текущий момент составляет 111 единиц. Общая кредиторская задолженность группы снизилась с 3 миллиардов долларов до 1,7 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
Ранее собственный и зафрахтованный флот компании насчитывал 134 судна, включая суда совместных предприятий. Как уточнили РИА Новости в "Совкомфлоте", флот компании включал 123 собственных судна и 11 зафрахтованных судов и судов в СП.
В начале мая компания сообщала, что планирует продать часть своего флота, в том числе суда возрастного тоннажа.
Группа компаний "Совкомфлот " - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа.
Новые грузовые тягачи КамАЗ 5490 NEO - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 02:55Специальная военная операция на Украине
ЕС добавил в санкционные списки "КамАЗ", РЖД, Совкомфлот и ОСК
 
ЭкономикаРоссияСовкомфлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала