https://ria.ru/20220517/sovkomflot-1788970370.html
"Совкомфлот" продал 14 судов, снизив кредиторскую задолженность
"Совкомфлот" продал 14 судов, снизив кредиторскую задолженность - РИА Новости, 17.05.2022
"Совкомфлот" продал 14 судов, снизив кредиторскую задолженность
Российская судоходная компания "Совкомфлот" сократила свой флот до 111 судов, в том числе продав 14 собственных судов, и снизила кредиторскую задолженность до... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:25
2022-05-17T11:25
2022-05-17T15:37
экономика
россия
совкомфлот
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российская судоходная компания "Совкомфлот" сократила свой флот до 111 судов, в том числе продав 14 собственных судов, и снизила кредиторскую задолженность до 1,7 миллиарда долларов, сообщает компания."ПАО "Совкомфлот" 13 мая 2022 года завершило реализацию ряда мероприятий, направленных на реструктуризацию кредитных обязательств группы, что способствовало высвобождению значительной части флота из-под обременений. В результате предпринятых действий было реализовано 14 судов. Количество собственного флота общества сократилось со 123 до 109 единиц, доля заложенных судов сократилась до 10%. Общий состав флота на текущий момент составляет 111 единиц. Общая кредиторская задолженность группы снизилась с 3 миллиардов долларов до 1,7 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.Ранее собственный и зафрахтованный флот компании насчитывал 134 судна, включая суда совместных предприятий. Как уточнили РИА Новости в "Совкомфлоте", флот компании включал 123 собственных судна и 11 зафрахтованных судов и судов в СП.В начале мая компания сообщала, что планирует продать часть своего флота, в том числе суда возрастного тоннажа.Группа компаний "Совкомфлот " - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа.
https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775201760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, совкомфлот
11:25 17.05.2022 (обновлено: 15:37 17.05.2022)
"Совкомфлот" продал 14 судов, снизив кредиторскую задолженность
"Совкомфлот" продал 14 судов, снизив кредиторскую задолженность до 1,7 миллиарда долларов
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российская судоходная компания "Совкомфлот" сократила свой флот до 111 судов, в том числе продав 14 собственных судов, и снизила кредиторскую задолженность до 1,7 миллиарда долларов, сообщает компания.
"ПАО "Совкомфлот" 13 мая 2022 года завершило реализацию ряда мероприятий, направленных на реструктуризацию кредитных обязательств группы, что способствовало высвобождению значительной части флота из-под обременений. В результате предпринятых действий было реализовано 14 судов. Количество собственного флота общества сократилось со 123 до 109 единиц, доля заложенных судов сократилась до 10%. Общий состав флота на текущий момент составляет 111 единиц. Общая кредиторская задолженность группы снизилась с 3 миллиардов долларов до 1,7 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
Ранее собственный и зафрахтованный флот компании насчитывал 134 судна, включая суда совместных предприятий. Как уточнили РИА Новости в "Совкомфлоте
", флот компании включал 123 собственных судна и 11 зафрахтованных судов и судов в СП.
В начале мая компания сообщала, что планирует продать часть своего флота, в том числе суда возрастного тоннажа.
Группа компаний "Совкомфлот " - крупнейшая судоходная компания России
, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа.