Рейтинг@Mail.ru
В Росмолодежи рассказали о соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220517/sotsseti-1788938925.html
В Росмолодежи рассказали о соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники"
В Росмолодежи рассказали о соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" - РИА Новости, 17.05.2022
В Росмолодежи рассказали о соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники"
Отечественные социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и Yappy могут стать достойной альтернативой запрещённым в России за экстремизм соцсетям Facebook* и... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T09:29
2022-05-17T10:01
общество
ник клегг
россия
украина
москва
facebook
одноклассники
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055313_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_9b736b38c81be3c591022b03c1523ce5.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Отечественные социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и Yappy могут стать достойной альтернативой запрещённым в России за экстремизм соцсетям Facebook* и Instagram*, но необходимо их доработать для реализации предпринимательской деятельности, сказала в интервью РИА Новости глава Росмолодежи Ксения Разуваева, отметив, что ведомство готово дать экспертизу."У нас есть очень достойная альтернатива. Другой вопрос, что, конечно же, необходимо "докручивать" существующие сегодня инструменты, в том числе в "ВКонтакте" и другие наши отечественные продукты для того, чтобы это становилось не просто коммуникационной сетью. Важно, чтобы такие площадки могли становиться точкой для реализации предпринимательской деятельности, бизнес-активностей. Мы понимаем, что есть большое количество небольших предпринимателей, тех, кто, например, продавал самодельные бусы, пёк торты и десерты и многое другое. Поэтому мы как Росмолодежь готовы оказывать максимальную поддержку и дать экспертизу существующим площадкам… Мы рассматриваем "ВКонтакте", "Одноклассники", Yappy – новый, достаточно удобный сервис, набирающий популярность", - сказала Разуваева.По ее словам, это позволит доработать функционал социальных сетей, исходя из запросов аудитории, чтобы площадки были максимально эффективны и для таких задач, как ведение предпринимательской активности."Лично я очень горжусь тем, что у нас есть "ВКонтакте". За эти годы мы (Россия) построили одну из самых масштабных крутых социальных сетей, и сейчас мы активно ведем работу там. Более того, эта площадка является основной для нашей аудитории. Так было всегда, даже когда мы пользовались запрещенными сегодня социальными сетями. Самое большое сообщество детей "Большой Перемены", самое большое студенческое сообщество "Твоего хода" в "ВКонтакте", - заключила Разуваева.В свете событий на Украине Meta* ранее временно разрешила в своих соцсетях Facebook* и Instagram* призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". Вице-президент Meta* Ник Клегг объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии". По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220516/portal-1788805795.html
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786827194.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055313_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_641dc4f1cd3b35193d3d26b0c98f2e64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ник клегг, россия, украина, москва, facebook, одноклассники, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
09:29 17.05.2022 (обновлено: 10:01 17.05.2022)
 
В Росмолодежи рассказали о соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники"

В Росмолодежи назвали "ВКонтакте" и "Одноклассники" альтернативой запрещенным соцсетям

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Отечественные социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и Yappy могут стать достойной альтернативой запрещённым в России за экстремизм соцсетям Facebook* и Instagram*, но необходимо их доработать для реализации предпринимательской деятельности, сказала в интервью РИА Новости глава Росмолодежи Ксения Разуваева, отметив, что ведомство готово дать экспертизу.
"У нас есть очень достойная альтернатива. Другой вопрос, что, конечно же, необходимо "докручивать" существующие сегодня инструменты, в том числе в "ВКонтакте" и другие наши отечественные продукты для того, чтобы это становилось не просто коммуникационной сетью. Важно, чтобы такие площадки могли становиться точкой для реализации предпринимательской деятельности, бизнес-активностей. Мы понимаем, что есть большое количество небольших предпринимателей, тех, кто, например, продавал самодельные бусы, пёк торты и десерты и многое другое. Поэтому мы как Росмолодежь готовы оказывать максимальную поддержку и дать экспертизу существующим площадкам… Мы рассматриваем "ВКонтакте", "Одноклассники", Yappy – новый, достаточно удобный сервис, набирающий популярность", - сказала Разуваева.
Росмолодежь открывает портал на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 14:36
Росмолодежь открывает портал на ПМЭФ
По ее словам, это позволит доработать функционал социальных сетей, исходя из запросов аудитории, чтобы площадки были максимально эффективны и для таких задач, как ведение предпринимательской активности.
"Лично я очень горжусь тем, что у нас есть "ВКонтакте". За эти годы мы (Россия) построили одну из самых масштабных крутых социальных сетей, и сейчас мы активно ведем работу там. Более того, эта площадка является основной для нашей аудитории. Так было всегда, даже когда мы пользовались запрещенными сегодня социальными сетями. Самое большое сообщество детей "Большой Перемены", самое большое студенческое сообщество "Твоего хода" в "ВКонтакте", - заключила Разуваева.
В свете событий на Украине Meta* ранее временно разрешила в своих соцсетях Facebook* и Instagram* призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". Вице-президент Meta* Ник Клегг объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии". По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Читайте полный текст интервью >>
Оператор на съемке конференции RT - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 15:48
МИД Британии обязал соцсети заблокировать контент RT и Sputnik
 
ОбществоНик КлеггРоссияУкраинаМоскваFacebookОдноклассникиФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала