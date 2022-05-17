https://ria.ru/20220517/sotsseti-1788938925.html

В Росмолодежи рассказали о соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники"

В Росмолодежи рассказали о соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" - РИА Новости, 17.05.2022

В Росмолодежи рассказали о соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники"

Отечественные социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и Yappy могут стать достойной альтернативой запрещённым в России за экстремизм соцсетям Facebook* и... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T09:29

2022-05-17T09:29

2022-05-17T10:01

общество

ник клегг

россия

украина

москва

facebook

одноклассники

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Отечественные социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и Yappy могут стать достойной альтернативой запрещённым в России за экстремизм соцсетям Facebook* и Instagram*, но необходимо их доработать для реализации предпринимательской деятельности, сказала в интервью РИА Новости глава Росмолодежи Ксения Разуваева, отметив, что ведомство готово дать экспертизу."У нас есть очень достойная альтернатива. Другой вопрос, что, конечно же, необходимо "докручивать" существующие сегодня инструменты, в том числе в "ВКонтакте" и другие наши отечественные продукты для того, чтобы это становилось не просто коммуникационной сетью. Важно, чтобы такие площадки могли становиться точкой для реализации предпринимательской деятельности, бизнес-активностей. Мы понимаем, что есть большое количество небольших предпринимателей, тех, кто, например, продавал самодельные бусы, пёк торты и десерты и многое другое. Поэтому мы как Росмолодежь готовы оказывать максимальную поддержку и дать экспертизу существующим площадкам… Мы рассматриваем "ВКонтакте", "Одноклассники", Yappy – новый, достаточно удобный сервис, набирающий популярность", - сказала Разуваева.По ее словам, это позволит доработать функционал социальных сетей, исходя из запросов аудитории, чтобы площадки были максимально эффективны и для таких задач, как ведение предпринимательской активности."Лично я очень горжусь тем, что у нас есть "ВКонтакте". За эти годы мы (Россия) построили одну из самых масштабных крутых социальных сетей, и сейчас мы активно ведем работу там. Более того, эта площадка является основной для нашей аудитории. Так было всегда, даже когда мы пользовались запрещенными сегодня социальными сетями. Самое большое сообщество детей "Большой Перемены", самое большое студенческое сообщество "Твоего хода" в "ВКонтакте", - заключила Разуваева.В свете событий на Украине Meta* ранее временно разрешила в своих соцсетях Facebook* и Instagram* призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". Вице-президент Meta* Ник Клегг объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии". По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220516/portal-1788805795.html

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786827194.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ник клегг, россия, украина, москва, facebook, одноклассники, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)