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В горах Сочи спасли двух попавших в снежную ловушку туристов - РИА Новости, 17.05.2022
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Туризм
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В горах Сочи спасли двух попавших в снежную ловушку туристов
В горах Сочи спасли двух попавших в снежную ловушку туристов - РИА Новости, 17.05.2022
В горах Сочи спасли двух попавших в снежную ловушку туристов
Спасатели Сочи эвакуировали двух заблудившихся туристов, которые застряли между тропами в районе горы Ачишхо в снежной ловушке из-за неподходящей летней обуви,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:31
2022-05-17T14:31
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 17 мая – РИА Новости. Спасатели Сочи эвакуировали двух заблудившихся туристов, которые застряли между тропами в районе горы Ачишхо в снежной ловушке из-за неподходящей летней обуви, пострадавшим оказали медицинскую помощь, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России."В Южный региональный поисково-спасательный отряд поступила информация о том, что в районе хребта Ачишхо заблудились двое туристов. Созвонившись с одним из них, мы уточнили местонахождение мужчины и его спутницы – они застряли в кулуаре на снежнике, расположенном между двумя тропами, которые ведут в сторону озера Зеркальное и Медвежьих ворот", – говорится в сообщении.Отмечается, что туристы застряли в горах на высоте более двух тысяч над уровнем моря, поэтому для эвакуации понадобилось альпинистское снаряжение и содействие АСО "Кубань-СПАС". Обоим было оказана медицинская помощь. По данным ведомства, заблудившиеся были обуты в легкие кроссовки, не предназначенные для прогулок в горах, поэтому туристы не смогли продолжить путь дальше.
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туризм, новости - туризм, сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туристы
14:31 17.05.2022
 
В горах Сочи спасли двух попавших в снежную ловушку туристов

МЧС эвакуировали двух заблудившихся туристов, которые застряли в горах Сочи

© Фото : МЧС России по Краснодарскому краюПоисково-спасательные работы в Сочи
Поисково-спасательные работы в Сочи - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Фото : МЧС России по Краснодарскому краю
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СОЧИ, 17 мая – РИА Новости. Спасатели Сочи эвакуировали двух заблудившихся туристов, которые застряли между тропами в районе горы Ачишхо в снежной ловушке из-за неподходящей летней обуви, пострадавшим оказали медицинскую помощь, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
"В Южный региональный поисково-спасательный отряд поступила информация о том, что в районе хребта Ачишхо заблудились двое туристов. Созвонившись с одним из них, мы уточнили местонахождение мужчины и его спутницы – они застряли в кулуаре на снежнике, расположенном между двумя тропами, которые ведут в сторону озера Зеркальное и Медвежьих ворот", – говорится в сообщении.
Отмечается, что туристы застряли в горах на высоте более двух тысяч над уровнем моря, поэтому для эвакуации понадобилось альпинистское снаряжение и содействие АСО "Кубань-СПАС". Обоим было оказана медицинская помощь.
По данным ведомства, заблудившиеся были обуты в легкие кроссовки, не предназначенные для прогулок в горах, поэтому туристы не смогли продолжить путь дальше.
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