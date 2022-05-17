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В горах Сочи спасли двух попавших в снежную ловушку туристов
В горах Сочи спасли двух попавших в снежную ловушку туристов - РИА Новости, 17.05.2022
В горах Сочи спасли двух попавших в снежную ловушку туристов
Спасатели Сочи эвакуировали двух заблудившихся туристов, которые застряли между тропами в районе горы Ачишхо в снежной ловушке из-за неподходящей летней обуви,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:31
2022-05-17T14:31
2022-05-17T14:31
туризм
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СОЧИ, 17 мая – РИА Новости. Спасатели Сочи эвакуировали двух заблудившихся туристов, которые застряли между тропами в районе горы Ачишхо в снежной ловушке из-за неподходящей летней обуви, пострадавшим оказали медицинскую помощь, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России."В Южный региональный поисково-спасательный отряд поступила информация о том, что в районе хребта Ачишхо заблудились двое туристов. Созвонившись с одним из них, мы уточнили местонахождение мужчины и его спутницы – они застряли в кулуаре на снежнике, расположенном между двумя тропами, которые ведут в сторону озера Зеркальное и Медвежьих ворот", – говорится в сообщении.Отмечается, что туристы застряли в горах на высоте более двух тысяч над уровнем моря, поэтому для эвакуации понадобилось альпинистское снаряжение и содействие АСО "Кубань-СПАС". Обоим было оказана медицинская помощь. По данным ведомства, заблудившиеся были обуты в легкие кроссовки, не предназначенные для прогулок в горах, поэтому туристы не смогли продолжить путь дальше.
https://ria.ru/20220511/sochi-1787948627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туристы
В горах Сочи спасли двух попавших в снежную ловушку туристов
МЧС эвакуировали двух заблудившихся туристов, которые застряли в горах Сочи
СОЧИ, 17 мая – РИА Новости. Спасатели Сочи эвакуировали двух заблудившихся туристов, которые застряли между тропами в районе горы Ачишхо в снежной ловушке из-за неподходящей летней обуви, пострадавшим оказали медицинскую помощь, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
"В Южный региональный поисково-спасательный отряд поступила информация о том, что в районе хребта Ачишхо заблудились двое туристов. Созвонившись с одним из них, мы уточнили местонахождение мужчины и его спутницы – они застряли в кулуаре на снежнике, расположенном между двумя тропами, которые ведут в сторону озера Зеркальное и Медвежьих ворот", – говорится в сообщении.
Отмечается, что туристы застряли в горах на высоте более двух тысяч над уровнем моря, поэтому для эвакуации понадобилось альпинистское снаряжение и содействие АСО "Кубань-СПАС". Обоим было оказана медицинская помощь.
По данным ведомства, заблудившиеся были обуты в легкие кроссовки, не предназначенные для прогулок в горах, поэтому туристы не смогли продолжить путь дальше.