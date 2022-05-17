https://ria.ru/20220517/shkolniki-1789002305.html
Путин отметил востребованность "Российского движения школьников"
Путин отметил востребованность "Российского движения школьников" - РИА Новости, 17.05.2022
Путин отметил востребованность "Российского движения школьников"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников V съезда Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:56
2022-05-17T12:56
2022-05-17T13:05
общество
российское движение школьников
владимир путин
россия
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников V съезда Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников", отметив её масштабность и востребованность."Уважаемые друзья! Рад приветствовать вас на V съезде Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Путин подчеркнул, что вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения на основе ценностей патриотизма, уважения к отечественной истории и культуре, по праву находятся в числе значимых общенациональных задач, реализации которых государство неизменно уделяет приоритетное внимание."Отрадно, что в этой масштабной, востребованной работе деятельно участвуют авторитетные общественные организации, какой, без сомнения, является Российское движение школьников", - добавляется в сообщении.Президент также отметил, что за прошедшие годы РДШ укрепило свой организационный, созидательный потенциал, вовлекло в свои ряды сплочённую команду единомышленников из всех регионов страны – школьников, педагогов, родителей. Во многом благодаря заинтересованному, неформальному отношению к делу, приверженности замечательным традициям просветительства и подвижничества успешно воплощаются в жизнь добровольческие и волонтёрские инициативы, а также востребованные проекты в сфере научно-технического творчества, краеведения и экологии, формирования у молодёжи здорового, активного образа жизни. Они позволяют каждому ребёнку найти занятие по душе, проявить свой талант и способности, реализовать интересные идеи и замыслы."Желаю вам осуществления намеченных планов и всего наилучшего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220511/shkolniki-1787945755.html
https://ria.ru/20220419/istoriya-1784236130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, российское движение школьников, владимир путин, россия, социальный навигатор, сн_образование
12:56 17.05.2022 (обновлено: 13:05 17.05.2022)
Путин отметил востребованность "Российского движения школьников"
Президент Путин отметил востребованность и масштабность "Российского движения школьников"
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поприветствовал
участников V съезда Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников", отметив её масштабность и востребованность.
"Уважаемые друзья! Рад приветствовать вас на V съезде Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников
", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения на основе ценностей патриотизма, уважения к отечественной истории и культуре, по праву находятся в числе значимых общенациональных задач, реализации которых государство неизменно уделяет приоритетное внимание.
"Отрадно, что в этой масштабной, востребованной работе деятельно участвуют авторитетные общественные организации, какой, без сомнения, является Российское движение школьников", - добавляется в сообщении.
Президент также отметил, что за прошедшие годы РДШ укрепило свой организационный, созидательный потенциал, вовлекло в свои ряды сплочённую команду единомышленников из всех регионов страны – школьников, педагогов, родителей. Во многом благодаря заинтересованному, неформальному отношению к делу, приверженности замечательным традициям просветительства и подвижничества успешно воплощаются в жизнь добровольческие и волонтёрские инициативы, а также востребованные проекты в сфере научно-технического творчества, краеведения и экологии, формирования у молодёжи здорового, активного образа жизни. Они позволяют каждому ребёнку найти занятие по душе, проявить свой талант и способности, реализовать интересные идеи и замыслы.
"Желаю вам осуществления намеченных планов и всего наилучшего", - говорится в сообщении.