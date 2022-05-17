https://ria.ru/20220517/shakhta-1788996480.html

Из шахты в Кузбассе вывели всех рабочих после горного удара

Из шахты в Кузбассе вывели всех рабочих после горного удара - РИА Новости, 17.05.2022

Из шахты в Кузбассе вывели всех рабочих после горного удара

Всех 252 горняков шахты "Таштагольская" в Кузбассе вывели на поверхность после горного удара, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ЕДДС Таштагольского... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:39

2022-05-17T12:39

2022-05-17T12:39

происшествия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 17 мая – РИА Новости. Всех 252 горняков шахты "Таштагольская" в Кузбассе вывели на поверхность после горного удара, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ЕДДС Таштагольского района.Представитель экстренных служб ранее рассказал РИА Новости, что горный удар из-за подвижки грунта произошел на Таштагольском руднике, в котором в этот момент находились 252 рабочих."252 человека, всех вывели, пострадавших нет, завалов нет. Был горный удар", – рассказали в ЕДДС.Горный удар - внезапное разрушение части породы, прилегающей к подземной горной выработке, из-за тектонических напряжений, сопровождается выбросом пород в шахту, сильным хлопком, мощной воздушной волной.

https://ria.ru/20220512/shakhta-1788131109.html

кемеровская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, кемеровская область