Рейтинг@Mail.ru
Из шахты в Кузбассе вывели всех рабочих после горного удара - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220517/shakhta-1788996480.html
Из шахты в Кузбассе вывели всех рабочих после горного удара
Из шахты в Кузбассе вывели всех рабочих после горного удара - РИА Новости, 17.05.2022
Из шахты в Кузбассе вывели всех рабочих после горного удара
Всех 252 горняков шахты "Таштагольская" в Кузбассе вывели на поверхность после горного удара, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ЕДДС Таштагольского... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:39
2022-05-17T12:39
происшествия
кемеровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40873/02/408730212_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3c192a67754114d860e861f41202f842.jpg
КЕМЕРОВО, 17 мая – РИА Новости. Всех 252 горняков шахты "Таштагольская" в Кузбассе вывели на поверхность после горного удара, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ЕДДС Таштагольского района.Представитель экстренных служб ранее рассказал РИА Новости, что горный удар из-за подвижки грунта произошел на Таштагольском руднике, в котором в этот момент находились 252 рабочих."252 человека, всех вывели, пострадавших нет, завалов нет. Был горный удар", – рассказали в ЕДДС.Горный удар - внезапное разрушение части породы, прилегающей к подземной горной выработке, из-за тектонических напряжений, сопровождается выбросом пород в шахту, сильным хлопком, мощной воздушной волной.
https://ria.ru/20220512/shakhta-1788131109.html
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40873/02/408730212_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_09c19a099ecc124bb89587002d9138af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемеровская область
12:39 17.05.2022
 
Из шахты в Кузбассе вывели всех рабочих после горного удара

Из шахты "Таштагольская" в Кузбассе вывели всех 252 рабочих после горного удара

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Каски рабочих. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 17 мая – РИА Новости. Всех 252 горняков шахты "Таштагольская" в Кузбассе вывели на поверхность после горного удара, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ЕДДС Таштагольского района.
Представитель экстренных служб ранее рассказал РИА Новости, что горный удар из-за подвижки грунта произошел на Таштагольском руднике, в котором в этот момент находились 252 рабочих.
"252 человека, всех вывели, пострадавших нет, завалов нет. Был горный удар", – рассказали в ЕДДС.
Горный удар - внезапное разрушение части породы, прилегающей к подземной горной выработке, из-за тектонических напряжений, сопровождается выбросом пород в шахту, сильным хлопком, мощной воздушной волной.
Шахтер в забое шахты - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 14:58
Ростехнадзор приостановил работы на шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе
 
ПроисшествияКемеровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала