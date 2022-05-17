https://ria.ru/20220517/shakhta-1788996480.html
Из шахты в Кузбассе вывели всех рабочих после горного удара
Из шахты в Кузбассе вывели всех рабочих после горного удара - РИА Новости, 17.05.2022
Из шахты в Кузбассе вывели всех рабочих после горного удара
Всех 252 горняков шахты "Таштагольская" в Кузбассе вывели на поверхность после горного удара, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ЕДДС Таштагольского... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:39
2022-05-17T12:39
2022-05-17T12:39
происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 17 мая – РИА Новости. Всех 252 горняков шахты "Таштагольская" в Кузбассе вывели на поверхность после горного удара, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ЕДДС Таштагольского района.Представитель экстренных служб ранее рассказал РИА Новости, что горный удар из-за подвижки грунта произошел на Таштагольском руднике, в котором в этот момент находились 252 рабочих."252 человека, всех вывели, пострадавших нет, завалов нет. Был горный удар", – рассказали в ЕДДС.Горный удар - внезапное разрушение части породы, прилегающей к подземной горной выработке, из-за тектонических напряжений, сопровождается выбросом пород в шахту, сильным хлопком, мощной воздушной волной.
https://ria.ru/20220512/shakhta-1788131109.html
кемеровская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кемеровская область
Из шахты в Кузбассе вывели всех рабочих после горного удара
Из шахты "Таштагольская" в Кузбассе вывели всех 252 рабочих после горного удара
КЕМЕРОВО, 17 мая – РИА Новости. Всех 252 горняков шахты "Таштагольская" в Кузбассе вывели на поверхность после горного удара, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ЕДДС Таштагольского района.
Представитель экстренных служб ранее рассказал РИА Новости, что горный удар из-за подвижки грунта произошел на Таштагольском руднике, в котором в этот момент находились 252 рабочих.
"252 человека, всех вывели, пострадавших нет, завалов нет. Был горный удар", – рассказали в ЕДДС.
Горный удар - внезапное разрушение части породы, прилегающей к подземной горной выработке, из-за тектонических напряжений, сопровождается выбросом пород в шахту, сильным хлопком, мощной воздушной волной.