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Совет государств Балтийского моря

Совет государств Балтийского моря - РИА Новости, 17.05.2022

Совет государств Балтийского моря

Совет государств Балтийского моря (СГБМ) – общерегиональный политический форум, "фокусирующий внимание на потребностях усиления сотрудничества и координации... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:39

2022-05-17T14:39

2022-05-17T14:39

справки

совет государств балтийского моря

россия

балтийское море

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Совет государств Балтийского моря (СГБМ) – общерегиональный политический форум, "фокусирующий внимание на потребностях усиления сотрудничества и координации между государствами Балтийского моря".Декларация о создании Совета государств Балтийского моря была подписана 5 марта 1992 года в Копенгагене (Дания) на встрече министров иностранных дел стран Балтийского моря. Согласно декларации, в рамках Совета особое внимание уделяется следующим областям сотрудничества: содействию новым демократическим институтам, экономической и технической помощи и сотрудничеству, гуманитарным вопросам и здравоохранению, охране окружающей среды и энергетике, сотрудничеству в области культуры, образования, туризма и информации.В состав Совета государств Балтийского моря вошли Германия, Дания, Исландия (с 1995 года), Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония, а также Евросоюз.Статус наблюдателя имеют Великобритания, Венгрия, Испания, Италия, Нидерланды, Румыния, Словакия, США, Украина, Франция, Белоруссия (в марте 2022 года статус наблюдателя был приостановлен). Председательство в Совете осуществляется в соответствии с принципом ротации сроком на один год. Россия председательствовала в СГБМ дважды: в 2001-2002 годах и в 2012-2013 годах; следующее российское председательство было запланировано на 2023-2024 годы. С 1 июля 2021 года в Совете председательствует Норвегия. Высшим органом СГБМ является сессия на уровне министров иностранных дел, которая проводится в качестве заключительного мероприятия действующего председательства. По итогам сессий принимаются политические документы.Текущими вопросами деятельности организации, обсуждением практических аспектов сотрудничества, подготовкой сессий и встреч на уровне глав правительств Совета занимается Комитет старших должностных лиц (КСДЛ), который состоит из представителей МИД стран-участниц и проводит регулярные заседания (примерно раз в два месяца; в период пандемии коронавируса проводятся в режиме видеоконференций).Решения во всех органах СГБМ принимаются на основе консенсуса.В 1998 году для обеспечения административно-технической и информационной поддержки балтийского сотрудничества создан Постоянный международный секретариат СГБМ (расположен в Стокгольме, Швеция, финансируется за счет долевых взносов стран-членов Совета).Руководство Секретариатом осуществляет выбираемый на конкурсной основе генеральный директор. С сентября 2020 года эту должность занимает Гжегож Познанский (Польша).В рамках СГБМ действует ряд экспертных, рабочих и целевых групп: по детям в опасности, по борьбе с торговлей людьми, по ядерной и радиационной безопасности, по устойчивой морской экономике, по устойчивому развитию "Балтика 2030". В 2018 году была учреждена совместная с Балтийским трудовым форумом Координационная группа по вопросам труда и занятости. Председательство в группах осуществляется на основе ротации.В формате СГБМ проводятся встречи руководителей отраслевых министерств и ведомств стран-участниц Совета (по труду и занятости, науке, культуре, транспорту, энергетике, гражданской защите, пограничному контролю, прокурорскому надзору и др.).Под эгидой Совета функционируют образованные профильными ведомствами рабочие структуры, такие как Сеть гражданской защиты, Комитет по наследию региона Балтийского моря, Группа старших должностных лиц по вопросам культуры, Конференция по пограничному сотрудничеству, Сеть прокуроров по противодействию экологическим преступлениям в регионе Балтийского моря.Активно развивается сотрудничество правоохранительных органов стран-членов СГБМ – в первую очередь, в рамках Группы личных представителей глав правительств государств региона Балтийского моря по борьбе с оргпреступностью (учреждена в мае 1996 года в развитие диалога в рамках СГБМ для обсуждения ключевых правоохранительных вопросов в регионе, но не входит в структуру Совета).С 2014 года тематическими долгосрочными приоритетами СГБМ являются "Региональная идентичность", "Устойчивый и процветающий регион" и "Безопасный регион".СГБМ имеет собственную проектную финансовую базу. С 2013 года действует Фонд проектного финансирования, который заполняет востребованную в регионе нишу малых грантов с относительно быстрым доступом к финансированию. Фонд формируется за счет взносов всех стран- членов Совета и функционирует в режиме трехлетних циклов, бюджет составляет один миллион евро на три года.В проекты, реализуемые под эгидой СГБМ, вовлечены ряд субъектов Российской Федерации: Санкт-Петербург, Калининградская, Ленинградская, Новгородская и Псковская области.3 марта 2022 года на фоне спецоперации России на Украине члены Совета государств Балтийского моря приняли решение отстранить Россию от дальнейшего участия в деятельности Совета.17 мая 2022 года МИД РФ заявил, что Россия выходит из Совета государств Балтийского моря. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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балтийское море

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, совет государств балтийского моря, россия, балтийское море