13:48 17.05.2022 (обновлено: 14:31 17.05.2022)
Россия выходит из Совета государств Балтийского моря
МИД России: Москва приняла решение выйти из Совета государств Балтийского моря
Малый ракетный корабль "Гейзер". Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россия уведомила членов Совета государств Балтийского моря о выходе из организации, сообщил МИД на своем сайте.
В ведомстве пояснили, что ситуация в Совете деградирует, а такое решение в Москве приняли в ответ на враждебные действия.
"Государства НАТО и Евросоюза в составе СГБМ отказались от равноправного диалога и принципов, на которых создавалась эта региональная структура на Балтике, и последовательно превращают ее в инструмент антироссийской политики. В нарушение правила консенсуса принимаются незаконные и дискриминационные решения. Россия "отстранена" от работы и проектов СГБМ", — указали на Смоленской площади.
Там подчеркнули, что прекращение членства в Совете не повлияет на присутствие государства в регионе, а попытки вытеснить Россию с Балтики обречены на провал. Москва продолжит работать с ответственными партнерами и заниматься развитием Балтийского региона — "нашего общего достояния, защищать интересы соотечественников".
В МИД констатировали, что западные страны монополизировали Совет в своих конъюнктурных целях и планируют наладить его работу в ущерб российским интересам.
Страны — участницы Совета государств Балтийского моря 4 марта выпустили коллективное заявление, в котором сообщили о приостановке членства России из-за ситуации на Украине.
Международную межправительственную организацию Совет государств Балтийского моря учредили в 1992 году.