https://ria.ru/20220517/sovet-1789019951.html

Россия выходит из Совета государств Балтийского моря

Россия выходит из Совета государств Балтийского моря - РИА Новости, 17.05.2022

Россия выходит из Совета государств Балтийского моря

Россия уведомила членов Совета государств Балтийского моря о выходе из организации, сообщил МИД на своем сайте. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T13:48

2022-05-17T13:48

2022-05-17T14:31

политика

россия

совет государств балтийского моря

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россия уведомила членов Совета государств Балтийского моря о выходе из организации, сообщил МИД на своем сайте.В ведомстве пояснили, что ситуация в Совете деградирует, а такое решение в Москве приняли в ответ на враждебные действия.Там подчеркнули, что прекращение членства в Совете не повлияет на присутствие государства в регионе, а попытки вытеснить Россию с Балтики обречены на провал. Москва продолжит работать с ответственными партнерами и заниматься развитием Балтийского региона — "нашего общего достояния, защищать интересы соотечественников".В МИД констатировали, что западные страны монополизировали Совет в своих конъюнктурных целях и планируют наладить его работу в ущерб российским интересам.Страны — участницы Совета государств Балтийского моря 4 марта выпустили коллективное заявление, в котором сообщили о приостановке членства России из-за ситуации на Украине.Международную межправительственную организацию Совет государств Балтийского моря учредили в 1992 году.

https://ria.ru/20220514/oruzhie-1788493797.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, совет государств балтийского моря