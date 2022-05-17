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Россия выходит из Совета государств Балтийского моря - РИА Новости, 17.05.2022
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Россия выходит из Совета государств Балтийского моря
Россия выходит из Совета государств Балтийского моря - РИА Новости, 17.05.2022
Россия выходит из Совета государств Балтийского моря
Россия уведомила членов Совета государств Балтийского моря о выходе из организации, сообщил МИД на своем сайте. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:48
2022-05-17T14:31
политика
россия
совет государств балтийского моря
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россия уведомила членов Совета государств Балтийского моря о выходе из организации, сообщил МИД на своем сайте.В ведомстве пояснили, что ситуация в Совете деградирует, а такое решение в Москве приняли в ответ на враждебные действия.Там подчеркнули, что прекращение членства в Совете не повлияет на присутствие государства в регионе, а попытки вытеснить Россию с Балтики обречены на провал. Москва продолжит работать с ответственными партнерами и заниматься развитием Балтийского региона — "нашего общего достояния, защищать интересы соотечественников".В МИД констатировали, что западные страны монополизировали Совет в своих конъюнктурных целях и планируют наладить его работу в ущерб российским интересам.Страны — участницы Совета государств Балтийского моря 4 марта выпустили коллективное заявление, в котором сообщили о приостановке членства России из-за ситуации на Украине.Международную межправительственную организацию Совет государств Балтийского моря учредили в 1992 году.
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политика, россия, совет государств балтийского моря
13:48 17.05.2022 (обновлено: 14:31 17.05.2022)
 
Россия выходит из Совета государств Балтийского моря

МИД России: Москва приняла решение выйти из Совета государств Балтийского моря

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМалый ракетный корабль "Гейзер"
Малый ракетный корабль Гейзер - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Малый ракетный корабль "Гейзер". Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россия уведомила членов Совета государств Балтийского моря о выходе из организации, сообщил МИД на своем сайте.
В ведомстве пояснили, что ситуация в Совете деградирует, а такое решение в Москве приняли в ответ на враждебные действия.
"Государства НАТО и Евросоюза в составе СГБМ отказались от равноправного диалога и принципов, на которых создавалась эта региональная структура на Балтике, и последовательно превращают ее в инструмент антироссийской политики. В нарушение правила консенсуса принимаются незаконные и дискриминационные решения. Россия "отстранена" от работы и проектов СГБМ", — указали на Смоленской площади.
Там подчеркнули, что прекращение членства в Совете не повлияет на присутствие государства в регионе, а попытки вытеснить Россию с Балтики обречены на провал. Москва продолжит работать с ответственными партнерами и заниматься развитием Балтийского региона — "нашего общего достояния, защищать интересы соотечественников".
В МИД констатировали, что западные страны монополизировали Совет в своих конъюнктурных целях и планируют наладить его работу в ущерб российским интересам.
Страны — участницы Совета государств Балтийского моря 4 марта выпустили коллективное заявление, в котором сообщили о приостановке членства России из-за ситуации на Украине.
Международную межправительственную организацию Совет государств Балтийского моря учредили в 1992 году.
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