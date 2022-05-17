10:18 17.05.2022 (обновлено: 10:43 17.05.2022)
Кириенко заявил о масштабной экономической войне против России
Кириенко заявил, что такого количества санкций против России не было никогда
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Такого количества санкций против России не было никогда, идет масштабная экономическая война против России, сказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Почему "Новые горизонты" и именно сейчас? Мы понимаем все, что сегодня время сложное, мы понимаем, что сегодня идет специальная военная операция на Донбассе, и наши Вооруженные силы, наши ребята героически защищают интересы и безопасность и соотечественников на Донбассе и всей нашей страны. Мы понимаем, что против России идет масштабная экономическая война. Такого количества санкций не было никогда. Развернута невероятная информационная война", - сказал Кириенко в ходе открытия марафона "Новые горизонты".
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Федеральный просветительский марафон "Новые горизонты" проходит с 17 по 19 мая. Марафон объединит на своих площадках более 150 выдающихся российских и зарубежных спикеров: деятелей науки, культуры, искусства, спорта, лидеров бизнеса и государственных деятелей. На протяжении трех дней они будут делиться своими знаниями и историями успеха, рассказывая о роли России в мире, современных геополитических процессах, богатой истории и уникальных традициях России, а также о новых возможностях для развития в сферах бизнеса, науки, технологий, культуры, искусства, спорта и других.
Для зрителей онлайн-трансляции будут организованы пять параллельных эфиров: с площадок в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи. Каждый из них будет посвящен одному из пяти тематических треков: "Роль России в мире" (Москва, ВДНХ), "Мы вместе" (Москва, студия Российского общества "Знание"), "Новые горизонты. Экономика" (Санкт-Петербург, "Экспофорум"), "Новые горизонты. Наука" (Сочи, студия Российского общества "Знание"), "Новые горизонты. Информационные технологии" (Московская область, площадка Российского интернет форума).