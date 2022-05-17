https://ria.ru/20220517/sanktsii-1788947946.html

Кириенко заявил о масштабной экономической войне против России

Кириенко заявил о масштабной экономической войне против России - РИА Новости, 17.05.2022

Кириенко заявил о масштабной экономической войне против России

Такого количества санкций против России не было никогда, идет масштабная экономическая война против России, сказал первый замглавы администрации президента РФ... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:18

2022-05-17T10:18

2022-05-17T10:43

санкции в отношении россии

экономика

россия

российское общество "знание"

сергей кириенко

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Такого количества санкций против России не было никогда, идет масштабная экономическая война против России, сказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко."Почему "Новые горизонты" и именно сейчас? Мы понимаем все, что сегодня время сложное, мы понимаем, что сегодня идет специальная военная операция на Донбассе, и наши Вооруженные силы, наши ребята героически защищают интересы и безопасность и соотечественников на Донбассе и всей нашей страны. Мы понимаем, что против России идет масштабная экономическая война. Такого количества санкций не было никогда. Развернута невероятная информационная война", - сказал Кириенко в ходе открытия марафона "Новые горизонты".Федеральный просветительский марафон "Новые горизонты" проходит с 17 по 19 мая. Марафон объединит на своих площадках более 150 выдающихся российских и зарубежных спикеров: деятелей науки, культуры, искусства, спорта, лидеров бизнеса и государственных деятелей. На протяжении трех дней они будут делиться своими знаниями и историями успеха, рассказывая о роли России в мире, современных геополитических процессах, богатой истории и уникальных традициях России, а также о новых возможностях для развития в сферах бизнеса, науки, технологий, культуры, искусства, спорта и других.Для зрителей онлайн-трансляции будут организованы пять параллельных эфиров: с площадок в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи. Каждый из них будет посвящен одному из пяти тематических треков: "Роль России в мире" (Москва, ВДНХ), "Мы вместе" (Москва, студия Российского общества "Знание"), "Новые горизонты. Экономика" (Санкт-Петербург, "Экспофорум"), "Новые горизонты. Наука" (Сочи, студия Российского общества "Знание"), "Новые горизонты. Информационные технологии" (Московская область, площадка Российского интернет форума).

https://ria.ru/20220515/sanktsii-1788613053.html

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, экономика, россия, российское общество "знание", сергей кириенко