https://ria.ru/20220517/rubl-1789040836.html
Минцифры и ЦБ готовят программу по введению цифрового рубля
Минцифры и ЦБ готовят программу по введению цифрового рубля - РИА Новости, 17.05.2022
Минцифры и ЦБ готовят программу по введению цифрового рубля
Минцифры РФ совместно с ЦБ готовят большую программу по введению цифрового рубля, заявил глава министерства Максут Шадаев. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:53
2022-05-17T14:53
2022-05-17T14:53
россия
экономика
технологии
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
рубль
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минцифры РФ совместно с ЦБ готовят большую программу по введению цифрового рубля, заявил глава министерства Максут Шадаев."Мы очень ждем цифрового рубля. Совместно с ЦБ готовится большая программа по введению цифрового рубля, это перспективная история, на мой взгляд", - сказал Шадаев, слова которого приводятся в Telegram-канале Минцифры.Цифровой рубль - цифровая валюта, разрабатываемая Банком России, третья форма российской национальной валюты в дополнение к уже существующим наличной и безналичной формам денег.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце апреля говорила, что проект цифрового рубля является одним из приоритетных и уже проходит его тестирование с банками. В 2023 году регулятор начнет пилотировать расчеты цифровым рублем в реальной экономике и рассчитывает на его использование в международных расчетах, отмечала она.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, технологии, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, рубль
Минцифры и ЦБ готовят программу по введению цифрового рубля
Глава Минцифры Шадаев сообщил о подготовке с ЦБ программы по введению цифрового рубля