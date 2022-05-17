https://ria.ru/20220517/rubl-1789040836.html

Минцифры и ЦБ готовят программу по введению цифрового рубля

Минцифры и ЦБ готовят программу по введению цифрового рубля - РИА Новости, 17.05.2022

Минцифры и ЦБ готовят программу по введению цифрового рубля

Минцифры РФ совместно с ЦБ готовят большую программу по введению цифрового рубля, заявил глава министерства Максут Шадаев. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:53

2022-05-17T14:53

2022-05-17T14:53

россия

экономика

технологии

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

рубль

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минцифры РФ совместно с ЦБ готовят большую программу по введению цифрового рубля, заявил глава министерства Максут Шадаев."Мы очень ждем цифрового рубля. Совместно с ЦБ готовится большая программа по введению цифрового рубля, это перспективная история, на мой взгляд", - сказал Шадаев, слова которого приводятся в Telegram-канале Минцифры.Цифровой рубль - цифровая валюта, разрабатываемая Банком России, третья форма российской национальной валюты в дополнение к уже существующим наличной и безналичной формам денег.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце апреля говорила, что проект цифрового рубля является одним из приоритетных и уже проходит его тестирование с банками. В 2023 году регулятор начнет пилотировать расчеты цифровым рублем в реальной экономике и рассчитывает на его использование в международных расчетах, отмечала она.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, технологии, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, рубль