https://ria.ru/20220517/roskomnadzor-1788958834.html

РКН ограничил доступ к британскому сайту Interactive Brokers

РКН ограничил доступ к британскому сайту Interactive Brokers - РИА Новости, 17.05.2022

РКН ограничил доступ к британскому сайту Interactive Brokers

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к британскому сайту американского брокера Interactive Brokers. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:49

2022-05-17T10:49

2022-05-17T10:49

экономика

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к британскому сайту американского брокера Interactive Brokers.Информация о блокировке сайта появилась на универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в России. Основанием послужило требование Генпрокуратуры РФ от 13 мая.При этом доступ к американскому сайту брокера не ограничивался.В начале июня 2021 года Банк России опубликовал на своем сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности, в него вошли более 1,8 тысячи организаций и проектов в интернете. В список включены те, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. В частности, к последним он отнес Interactive Brokers Group Inc. (IB).Ранее американская компания Interactive Brokers, предоставляющая доступ к зарубежным биржевым рынкам, пользовалась популярностью у российских частных инвесторов, с ней работали и российские брокеры. Однако после штрафа американского регулятора уже с 2020 года компания начала ограничивать работу с Россией и некоторыми другими странами.

https://ria.ru/20220516/narkotiki-1788760091.html

https://ria.ru/20220429/roskomnadzor-1786070163.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф