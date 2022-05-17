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РКН ограничил доступ к британскому сайту Interactive Brokers - РИА Новости, 17.05.2022
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РКН ограничил доступ к британскому сайту Interactive Brokers
РКН ограничил доступ к британскому сайту Interactive Brokers - РИА Новости, 17.05.2022
РКН ограничил доступ к британскому сайту Interactive Brokers
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к британскому сайту американского брокера Interactive Brokers. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:49
2022-05-17T10:49
экономика
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к британскому сайту американского брокера Interactive Brokers.Информация о блокировке сайта появилась на универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в России. Основанием послужило требование Генпрокуратуры РФ от 13 мая.При этом доступ к американскому сайту брокера не ограничивался.В начале июня 2021 года Банк России опубликовал на своем сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности, в него вошли более 1,8 тысячи организаций и проектов в интернете. В список включены те, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. В частности, к последним он отнес Interactive Brokers Group Inc. (IB).Ранее американская компания Interactive Brokers, предоставляющая доступ к зарубежным биржевым рынкам, пользовалась популярностью у российских частных инвесторов, с ней работали и российские брокеры. Однако после штрафа американского регулятора уже с 2020 года компания начала ограничивать работу с Россией и некоторыми другими странами.
https://ria.ru/20220516/narkotiki-1788760091.html
https://ria.ru/20220429/roskomnadzor-1786070163.html
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Дарья Буймова
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Новости
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РИА Новости
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экономика, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф
10:49 17.05.2022
 
РКН ограничил доступ к британскому сайту Interactive Brokers

РКН ограничил доступ к британскому сайту американского брокера Interactive Brokers

© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Fotolia / Pavel Ignatov
Блокировка доступа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к британскому сайту американского брокера Interactive Brokers.
Информация о блокировке сайта появилась на универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в России. Основанием послужило требование Генпрокуратуры РФ от 13 мая.
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В начале июня 2021 года Банк России опубликовал на своем сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности, в него вошли более 1,8 тысячи организаций и проектов в интернете. В список включены те, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. В частности, к последним он отнес Interactive Brokers Group Inc. (IB).
Ранее американская компания Interactive Brokers, предоставляющая доступ к зарубежным биржевым рынкам, пользовалась популярностью у российских частных инвесторов, с ней работали и российские брокеры. Однако после штрафа американского регулятора уже с 2020 года компания начала ограничивать работу с Россией и некоторыми другими странами.
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ЭкономикаТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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