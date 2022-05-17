https://ria.ru/20220517/raskhody-1789040590.html

"Ромир": расходы россиян и средний чек выросли более чем на два процента

"Ромир": расходы россиян и средний чек выросли более чем на два процента - РИА Новости, 17.05.2022

"Ромир": расходы россиян и средний чек выросли более чем на два процента

Недельные расходы россиян за период со 9 по 15 мая выросли на 2,7%, средняя стоимость одной покупки - на 2,2%, следует из данных исследовательского холдинга... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:53

2022-05-17T14:53

2022-05-17T14:54

экономика

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Недельные расходы россиян за период со 9 по 15 мая выросли на 2,7%, средняя стоимость одной покупки - на 2,2%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир".В годовой динамике расходы выросли на 3,4%. При этом относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5 313 рублей) индекс недельных расходов выше на 1,8%, или 94 рубля."Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей увеличился на 2,2%. Средняя стоимость одной покупки составила 686 рублей", - говорится в материалах исследования.Таким образом, по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 8,9%. По сравнению со средним значением за последние 12 месяцев (659 рублей) недельный чек оказался выше на 4,1%.

https://ria.ru/20220511/ekonomika-1787294618.html

россия

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экономика, россия