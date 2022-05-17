15:22 17.05.2022 (обновлено: 16:35 17.05.2022)
Путин назвал отказ ЕС от российских энергоресурсов экономическим аутодафе
Президент Путин назвал отказ стран ЕС от российских энергоресурсов экономическим аутодафе
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Европейский союз, отказываясь от российских энергоресурсов, совершает экономическое самоубийство, заявил Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтяном секторе.
"Сегодня мы видим, что по абсолютно политически окрашенным причинам, из-за собственных амбиций и под давлением американского сюзерена и европейские страны вводят все новые и новые санкции на нефтегазовых рынках. <...> Вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдет возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство — это, конечно же, внутреннее дело европейских стран".
Президент подчеркнул, что Европа в долгосрочной перспективе становится регионом с высокими ценами на энергоресурсы. В то же время Запад отказывается признать, что к всплеску инфляции привели именно вводимые санкции, и пытается найти виновного "на стороне".
В свою очередь, Россия должна действовать прагматично и исходить из собственных интересов, продолжил глава государства.
Вчера, 08:00Целились в Россию — попали в доллар
"Государство <...> будет делать все, что от нас зависит, чтобы создать условия для изменений бизнес-моделей компаний — совершенствовать логистические возможности, обеспечивать систему расчетов в национальных валютах", — заявил Путин.
Он подчеркнул, что власти будут повышать доступность кредитов и страховых услуг для нефтяных компаний, стимулировать проекты глубокой переработки сырья и развития отечественных технологий, включая освоение и эксплуатацию месторождений.
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России после начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Европе рассматривают возможность полного отказа от российских нефти и газа, шестой раунд санкций предусматривает нефтяное эмбарго, но некоторые страны, в частности Венгрия, блокируют его принятие.