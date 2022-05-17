https://ria.ru/20220517/putin-1789048375.html

Путин назвал отказ ЕС от российских энергоресурсов экономическим аутодафе

Путин назвал отказ ЕС от российских энергоресурсов экономическим аутодафе - РИА Новости, 17.05.2022

Путин назвал отказ ЕС от российских энергоресурсов экономическим аутодафе

Европейский союз, отказываясь от российских энергоресурсов, совершает экономическое самоубийство, заявил Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтяном... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:22

2022-05-17T15:22

2022-05-17T16:35

евросоюз

владимир путин

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Европейский союз, отказываясь от российских энергоресурсов, совершает экономическое самоубийство, заявил Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтяном секторе.Президент подчеркнул, что Европа в долгосрочной перспективе становится регионом с высокими ценами на энергоресурсы. В то же время Запад отказывается признать, что к всплеску инфляции привели именно вводимые санкции, и пытается найти виновного "на стороне".В свою очередь, Россия должна действовать прагматично и исходить из собственных интересов, продолжил глава государства."Государство <...> будет делать все, что от нас зависит, чтобы создать условия для изменений бизнес-моделей компаний — совершенствовать логистические возможности, обеспечивать систему расчетов в национальных валютах", — заявил Путин.Он подчеркнул, что власти будут повышать доступность кредитов и страховых услуг для нефтяных компаний, стимулировать проекты глубокой переработки сырья и развития отечественных технологий, включая освоение и эксплуатацию месторождений.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России после начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Европе рассматривают возможность полного отказа от российских нефти и газа, шестой раунд санкций предусматривает нефтяное эмбарго, но некоторые страны, в частности Венгрия, блокируют его принятие.

https://ria.ru/20220517/dollar-1788895137.html

https://ria.ru/20220517/gaz-1789012882.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Такое экономическое аутодафе – это внутреннее дело европейских стран" Европейский союз, отказываясь от российских энергоресурсов, совершает экономическое самоубийство, заявил Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтяном секторе. 2022-05-17T15:22 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евросоюз, владимир путин