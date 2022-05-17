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Путин назвал отказ ЕС от российских энергоресурсов экономическим аутодафе - РИА Новости, 17.05.2022
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Путин назвал отказ ЕС от российских энергоресурсов экономическим аутодафе
Путин назвал отказ ЕС от российских энергоресурсов экономическим аутодафе - РИА Новости, 17.05.2022
Путин назвал отказ ЕС от российских энергоресурсов экономическим аутодафе
Европейский союз, отказываясь от российских энергоресурсов, совершает экономическое самоубийство, заявил Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтяном... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:22
2022-05-17T16:35
евросоюз
владимир путин
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Европейский союз, отказываясь от российских энергоресурсов, совершает экономическое самоубийство, заявил Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтяном секторе.Президент подчеркнул, что Европа в долгосрочной перспективе становится регионом с высокими ценами на энергоресурсы. В то же время Запад отказывается признать, что к всплеску инфляции привели именно вводимые санкции, и пытается найти виновного "на стороне".В свою очередь, Россия должна действовать прагматично и исходить из собственных интересов, продолжил глава государства."Государство &lt;...&gt; будет делать все, что от нас зависит, чтобы создать условия для изменений бизнес-моделей компаний — совершенствовать логистические возможности, обеспечивать систему расчетов в национальных валютах", — заявил Путин.Он подчеркнул, что власти будут повышать доступность кредитов и страховых услуг для нефтяных компаний, стимулировать проекты глубокой переработки сырья и развития отечественных технологий, включая освоение и эксплуатацию месторождений.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России после начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Европе рассматривают возможность полного отказа от российских нефти и газа, шестой раунд санкций предусматривает нефтяное эмбарго, но некоторые страны, в частности Венгрия, блокируют его принятие.
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Путин: "Такое экономическое аутодафе – это внутреннее дело европейских стран"
Европейский союз, отказываясь от российских энергоресурсов, совершает экономическое самоубийство, заявил Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтяном секторе.
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евросоюз, владимир путин
15:22 17.05.2022 (обновлено: 16:35 17.05.2022)
 
Путин назвал отказ ЕС от российских энергоресурсов экономическим аутодафе

Президент Путин назвал отказ стран ЕС от российских энергоресурсов экономическим аутодафе

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Европейский союз, отказываясь от российских энергоресурсов, совершает экономическое самоубийство, заявил Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтяном секторе.

"Сегодня мы видим, что по абсолютно политически окрашенным причинам, из-за собственных амбиций и под давлением американского сюзерена и европейские страны вводят все новые и новые санкции на нефтегазовых рынках. <...> Вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдет возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство — это, конечно же, внутреннее дело европейских стран".

Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о текущей ситуации в нефтегазовом секторе
Владимир Путин
Президент подчеркнул, что Европа в долгосрочной перспективе становится регионом с высокими ценами на энергоресурсы. В то же время Запад отказывается признать, что к всплеску инфляции привели именно вводимые санкции, и пытается найти виновного "на стороне".
В свою очередь, Россия должна действовать прагматично и исходить из собственных интересов, продолжил глава государства.
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"Государство <...> будет делать все, что от нас зависит, чтобы создать условия для изменений бизнес-моделей компаний — совершенствовать логистические возможности, обеспечивать систему расчетов в национальных валютах", — заявил Путин.
Он подчеркнул, что власти будут повышать доступность кредитов и страховых услуг для нефтяных компаний, стимулировать проекты глубокой переработки сырья и развития отечественных технологий, включая освоение и эксплуатацию месторождений.
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России после начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Европе рассматривают возможность полного отказа от российских нефти и газа, шестой раунд санкций предусматривает нефтяное эмбарго, но некоторые страны, в частности Венгрия, блокируют его принятие.
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