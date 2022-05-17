https://ria.ru/20220517/putin-1789006276.html

Путин проведет совещание по ситуации в нефтяной сфере

Путин проведет совещание по ситуации в нефтяной сфере - РИА Новости, 17.05.2022

Путин проведет совещание по ситуации в нефтяной сфере

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание по ситуации в нефтяной сфере и международный телефонный разговор, заявил его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T13:07

2022-05-17T13:07

2022-05-17T13:07

политика

александр новак

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание по ситуации в нефтяной сфере и международный телефонный разговор, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."У него на вечер запланирован международный телефонный разговор, а в середине дня, после двух, президент проведет совещание по вопросам развития нефтяной отрасли", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что совещание пройдет в режиме видеоконференцсвязи, на нем ожидается профильный доклад вице-премьера Александра Новака.

https://radiosputnik.ria.ru/20220517/neft-1788975013.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, александр новак, владимир путин, дмитрий песков