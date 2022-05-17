https://ria.ru/20220517/protesty-1788935422.html

В Ереване на акциях протеста задержали 155 человек

В Ереване на акциях протеста задержали 155 человек - РИА Новости, 17.05.2022

В Ереване на акциях протеста задержали 155 человек

Полиция Армении задержала во вторник утром 155 человек на акциях протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщили РИА РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T09:10

2022-05-17T09:10

2022-05-17T10:06

в мире

армения

ереван

нагорно-карабахская республика

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ЕРЕВАН, 17 мая - РИА Новости. Полиция Армении задержала во вторник утром 155 человек на акциях протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 155 человек", - сказал собеседник агентства.Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что с 07.00 мск начнутся масштабные акции неповиновения, будут закрыты дороги, остановлено транспортное движение, "столица будет парализована". По его словам, в 18.00 мск во вторник на площади Франции пройдет очередной митинг.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220511/armeniya-1787970238.html

армения

ереван

нагорно-карабахская республика

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Кадры задержания протестующих в Ереване В Ереване задержали 155 протестующих. Демонстранты начали перекрывать улицы во время акции с целью отставки премьера Никола Пашиняна. Новая волна протестов началась после того, как Пашинян предложил «опустить планку в вопросе статуса Карабаха». 2022-05-17T09:10 true PT1M03S

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Ольга Маркова

в мире, армения, ереван, нагорно-карабахская республика