https://ria.ru/20220517/protest-1789138026.html

Противники Пашиняна планируют утром возобновить акции протеста в Ереване

Противники Пашиняна планируют утром возобновить акции протеста в Ереване - РИА Новости, 17.05.2022

Противники Пашиняна планируют утром возобновить акции протеста в Ереване

Оппозиция, требующая отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, возобновит с утра среды акции протеста в Ереване, заявил в ходе митинга вице-спикер... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T23:22

2022-05-17T23:22

2022-05-17T23:45

в мире

армения

никол пашинян

ереван

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ЕРЕВАН, 17 мая – РИА Новости. Оппозиция, требующая отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, возобновит с утра среды акции протеста в Ереване, заявил в ходе митинга вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян."Завтра с 08.00 (07.00 мск) мы продолжим акции неповиновения. Если сегодня в них участвовало 60 групп, то завтра их будет 100. Сегодня в отделы полиции были доставлены около 600 человек. Мы должны добиться, чтобы не хватало полицейских сил, в отделах полиции не было мест", - сказал Сагателян.По его словам, оппозиционеры намерены в среду парализовать транспортное движение, в случае необходимости блокировать здания госучреждений, метро.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.

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ереван

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Митинг армянской оппозиции у резиденции премьера Пашиняна Участники шествия армянской оппозиции устроили митинг у резиденции премьера Пашиняна 2022-05-17T23:22 true PT0M26S

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Наталья Макарова

в мире, армения, никол пашинян, ереван, видео