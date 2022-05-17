https://ria.ru/20220517/protest-1789138026.html
Противники Пашиняна планируют утром возобновить акции протеста в Ереване
Противники Пашиняна планируют утром возобновить акции протеста в Ереване - РИА Новости, 17.05.2022
Противники Пашиняна планируют утром возобновить акции протеста в Ереване
Оппозиция, требующая отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, возобновит с утра среды акции протеста в Ереване, заявил в ходе митинга вице-спикер... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T23:22
2022-05-17T23:22
2022-05-17T23:45
в мире
армения
никол пашинян
ереван
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ЕРЕВАН, 17 мая – РИА Новости. Оппозиция, требующая отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, возобновит с утра среды акции протеста в Ереване, заявил в ходе митинга вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян."Завтра с 08.00 (07.00 мск) мы продолжим акции неповиновения. Если сегодня в них участвовало 60 групп, то завтра их будет 100. Сегодня в отделы полиции были доставлены около 600 человек. Мы должны добиться, чтобы не хватало полицейских сил, в отделах полиции не было мест", - сказал Сагателян.По его словам, оппозиционеры намерены в среду парализовать транспортное движение, в случае необходимости блокировать здания госучреждений, метро.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Митинг армянской оппозиции у резиденции премьера Пашиняна
Участники шествия армянской оппозиции устроили митинг у резиденции премьера Пашиняна
2022-05-17T23:22
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, армения, никол пашинян, ереван, видео
Противники Пашиняна планируют утром возобновить акции протеста в Ереване
ЕРЕВАН, 17 мая – РИА Новости. Оппозиция, требующая отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, возобновит с утра среды акции протеста в Ереване, заявил в ходе митинга вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян.
2022-05-17T23:22
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PT0M26S
23:22 17.05.2022 (обновлено: 23:45 17.05.2022)
Противники Пашиняна планируют утром возобновить акции протеста в Ереване
Противники Пашиняна планируют возобновить с утра среды акции протеста в Ереване
ЕРЕВАН, 17 мая – РИА Новости. Оппозиция, требующая отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, возобновит с утра среды акции протеста в Ереване, заявил в ходе митинга вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян.
"Завтра с 08.00 (07.00 мск) мы продолжим акции неповиновения. Если сегодня в них участвовало 60 групп, то завтра их будет 100. Сегодня в отделы полиции были доставлены около 600 человек. Мы должны добиться, чтобы не хватало полицейских сил, в отделах полиции не было мест", - сказал Сагателян.
По его словам, оппозиционеры намерены в среду парализовать транспортное движение, в случае необходимости блокировать здания госучреждений, метро.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении
. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
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