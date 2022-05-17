22:20 17.05.2022 (обновлено: 23:50 17.05.2022)
Сторонники Ассанжа устроили протест у здания МВД Великобритании
Сторонники Ассанжа устроили протест у здания МВД Британии с требованиями его освободить
ЛОНДОН, 17 мая — РИА Новости. Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США, собрались у здания МВД Великобритании с требованиями его освободить, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько десятков протестующих с плакатами и транспарантами в поддержку Ассанжа скандируют требования о его освобождении перед входом в здание министерства. На месте дежурит полиция.
Жена Ассанжа Стелла, которая пришла к зданию МВД с двумя детьми, обратилась с трибуны к главе ведомства, всему министерству и правительству Великобритании в целом с призывом освободить основателя WikiLeaks. "Они должны поступить правильно — они должны заблокировать экстрадицию. Это политическое дело, и оно имеет политическое решение", — сказала она.
В свою очередь, депутат-лейборист Ричард Бергон подчеркнул, что нельзя допустить "политической экстрадиции" Ассанжа, а если глава британского МВД примет решение об этом, процесс будет угрожать свободе прессы и послужит предупреждением всем, кто разоблачает военные преступления.
Во вторник защита Ассанжа подала главе МВД Великобритании Прити Пател представление о блокировке его экстрадиции в США.
Вестминстерский магистратский суд Лондона ранее выдал ордер на отправку Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Окончательное решение должна принять глава МВД Великобритании.
Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году портал предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012-го в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого Вашингтон объявил о предъявлении Ассанжу новых обвинений в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.