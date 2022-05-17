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Руководство "Движения пяти звезд" выступило против поставок оружия Киеву - РИА Новости, 17.05.2022
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Руководство "Движения пяти звезд" выступило против поставок оружия Киеву
Руководство "Движения пяти звезд" выступило против поставок оружия Киеву - РИА Новости, 17.05.2022
Руководство "Движения пяти звезд" выступило против поставок оружия Киеву
Руководство входящего в правительственную коалицию Италии общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З) высказалось против новых поставок оружия на Украину РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T19:25
2022-05-17T19:32
в мире
италия
украина
киев
парламент италии
вперед, италия
марио драги
сильвио берлускони
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РИМ, 17 мая – РИА Новости. Руководство входящего в правительственную коалицию Италии общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З) высказалось против новых поставок оружия на Украину и потребовало проведения парламентских дебатов по данному вопросу."Мы подтверждаем свои оценки: в настоящий момент Италия больше не должна поставлять оружие… Уже были поставки оружия, как вы знаете, их было три. Мы считаем, что сейчас наступил новый этап. Теперь необходимо, чтобы Италия вместе с другими европейскими странами, прежде всего, подталкивала всеми возможными дипломатическим средствами к решению путем переговоров", - заявил во вторник журналистам по окончании заседания Национального совета Д5З его лидер, бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте."Мы обязательно должны положить конец этой войне. Если мы вместе с другими европейскими странами не совершим поворот, то мы рискуем получить конфликт, который здесь, в Европе, продлится неизвестно как долго. Наши итальянские, европейские граждане и не только они не могут позволить, чтобы этот кризис затронул также страны Африки и Латинской Америки, как кризис зерновых. Это привело бы к действительно тяжелому, очень серьезному спаду, еще более обострило бы экономические и социальные условия", - приводит слова лидера Д5З информагентство Askanews.В этой связи Конте призвал провести в парламенте Италии дебаты по данной проблематике, чтобы выработать общую позицию законодателей и правительства для проведения политической линии на международном уровне.В конце апреля экс-премьер категорично высказался против поставок летального оружия на Украину. Разъясняя позицию Д5З по данному вопросу, политик отметил, что его сторонники принципиально не отказываются от принятых ранее обязательств относительно отправки вооружений на Украину, однако выступают против "военной помощи, которая не соответствует оборонительной логике" и может служить для проведения контрнаступления.Аналогичную позицию занимает сейчас и руководство партии "Лига", которая также входит в правящую коалицию и в марте проголосовала за отправку вооружений на Украину. Лидер "Лиги" Маттео Салвини в понедельник провел встречу с премьер-министром Италии Марио Драги, по окончании которой он заявил журналистам, что "дальнейшие поставки не стали бы правильным решением". При этом политик подчеркнул, что "диалог не готовят при помощи отправки оружия".По информации ряда СМИ, лидер еще одной правящей партии "Вперед, Италия", экс-премьер Сильвио Берлускони в понедельник также выразил сомнения относительно необходимости поставок тяжелых вооружений Киеву.В марте парламент Италии одобрил правительственный законопроект, который предусматривает предоставление разнообразной помощи Украине, включая поставки вооружений. Для одобрения так называемого "декрета Украина" в Сенате правительству Драги пришлось увязать принятие данного документа, вызвавшего неоднозначные оценки общественности и ряда парламентариев, с голосованием о доверии кабинету министров.Местные наблюдатели отмечают, что в правящей коалиции возникает все больше разногласий по вопросам, связанным с украинским кризисом. В частности, в понедельник парламент трижды так и не смог провести голосование по правительственному "декрету Украина-бис" из-за отсутствия необходимого количества депутатов в зале заседаний. В итоге во вторник министр по связям с парламентом Федерико Д"Инка поставил в Палате депутатов вопрос о доверии правительству, увязав его с одобрением данного документа, который содержит срочные меры по противодействию последствиям конфликта на Украине.
https://ria.ru/20220505/nato-1787012981.html
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в мире, италия, украина, киев, парламент италии, вперед, италия, марио драги, сильвио берлускони, джузеппе конте
19:25 17.05.2022 (обновлено: 19:32 17.05.2022)
 
Руководство "Движения пяти звезд" выступило против поставок оружия Киеву

Руководство итальянского "Движения пяти звезд" выступило против поставок оружия Киеву

© U.S. Air Force / Mauricio CampinoПогрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Дувр
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Дувр
© U.S. Air Force / Mauricio Campino
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
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РИМ, 17 мая – РИА Новости. Руководство входящего в правительственную коалицию Италии общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З) высказалось против новых поставок оружия на Украину и потребовало проведения парламентских дебатов по данному вопросу.
"Мы подтверждаем свои оценки: в настоящий момент Италия больше не должна поставлять оружие… Уже были поставки оружия, как вы знаете, их было три. Мы считаем, что сейчас наступил новый этап. Теперь необходимо, чтобы Италия вместе с другими европейскими странами, прежде всего, подталкивала всеми возможными дипломатическим средствами к решению путем переговоров", - заявил во вторник журналистам по окончании заседания Национального совета Д5З его лидер, бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
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"Мы обязательно должны положить конец этой войне. Если мы вместе с другими европейскими странами не совершим поворот, то мы рискуем получить конфликт, который здесь, в Европе, продлится неизвестно как долго. Наши итальянские, европейские граждане и не только они не могут позволить, чтобы этот кризис затронул также страны Африки и Латинской Америки, как кризис зерновых. Это привело бы к действительно тяжелому, очень серьезному спаду, еще более обострило бы экономические и социальные условия", - приводит слова лидера Д5З информагентство Askanews.
В этой связи Конте призвал провести в парламенте Италии дебаты по данной проблематике, чтобы выработать общую позицию законодателей и правительства для проведения политической линии на международном уровне.
В конце апреля экс-премьер категорично высказался против поставок летального оружия на Украину. Разъясняя позицию Д5З по данному вопросу, политик отметил, что его сторонники принципиально не отказываются от принятых ранее обязательств относительно отправки вооружений на Украину, однако выступают против "военной помощи, которая не соответствует оборонительной логике" и может служить для проведения контрнаступления.
Аналогичную позицию занимает сейчас и руководство партии "Лига", которая также входит в правящую коалицию и в марте проголосовала за отправку вооружений на Украину. Лидер "Лиги" Маттео Салвини в понедельник провел встречу с премьер-министром Италии Марио Драги, по окончании которой он заявил журналистам, что "дальнейшие поставки не стали бы правильным решением". При этом политик подчеркнул, что "диалог не готовят при помощи отправки оружия".
По информации ряда СМИ, лидер еще одной правящей партии "Вперед, Италия", экс-премьер Сильвио Берлускони в понедельник также выразил сомнения относительно необходимости поставок тяжелых вооружений Киеву.
В марте парламент Италии одобрил правительственный законопроект, который предусматривает предоставление разнообразной помощи Украине, включая поставки вооружений. Для одобрения так называемого "декрета Украина" в Сенате правительству Драги пришлось увязать принятие данного документа, вызвавшего неоднозначные оценки общественности и ряда парламентариев, с голосованием о доверии кабинету министров.
Местные наблюдатели отмечают, что в правящей коалиции возникает все больше разногласий по вопросам, связанным с украинским кризисом. В частности, в понедельник парламент трижды так и не смог провести голосование по правительственному "декрету Украина-бис" из-за отсутствия необходимого количества депутатов в зале заседаний. В итоге во вторник министр по связям с парламентом Федерико Д"Инка поставил в Палате депутатов вопрос о доверии правительству, увязав его с одобрением данного документа, который содержит срочные меры по противодействию последствиям конфликта на Украине.
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