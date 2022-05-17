https://ria.ru/20220517/prorektor-1788941176.html
Во всех госуниверситетах России появились проректоры по делам молодежи
Во всех госуниверситетах России появились проректоры по делам молодежи - РИА Новости, 17.05.2022
Во всех госуниверситетах России появились проректоры по делам молодежи
Должность проректора по делам молодёжи или по воспитательной работе уже введена во всех государственных университетах России, хотя в прошлом году они были менее РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T09:46
2022-05-17T09:46
2022-05-17T10:02
образование - общество
россия
российское движение школьников
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
ксения разуваева
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Должность проректора по делам молодёжи или по воспитательной работе уже введена во всех государственных университетах России, хотя в прошлом году они были менее чем в одной трети вузов, рассказала в интервью РИА Новости глава Росмолодежи Ксения Разуваева."Сегодня в каждом университете появляется отдельная должность — проректора по молодежной политике, который отвечает "за приземление" всех наших ключевых проектов, инициатив и возможностей в образовательных организациях. Если в прошлом году из 491 государственного университета только около 123 имели отдельные ставки проректоров по воспитательной работе или молодежной политике, то сегодня в 100% вузов такие ставки есть",- сказала Разуваева.Проректоры по воспитательной работе на связи с Росмолодёжью, они говорят с аудиторией на одном языке, пояснила Разуваева. По ее словам, ведомству приходилось сталкиваться с ситуациями, когда "сигналы" Росмолодежи не доходят до университетов."Бывало, мы создаем большое количество возможностей, но студенты зачастую об этом не знают. Мы работали по большей части с административным звеном университетов, но до студентов эта информация не доходила. Сейчас мы эту систему меняем", - сказала она.Разуваева также отметила аналогичную инициативу со школами, которую они реализуют совместно с Минпросвящения РФ и Российским движением школьников - проект по советникам по воспитанию."Сегодня участвует десять пилотных регионов, количество регионов будет расширяться",- заключила она.Ранее министерство просвещения РФ запустило конкурс "Навигаторы детства", в рамках которого в десяти пилотных регионах в марте появились ставки помощника директора школы по воспитательной работе с доплатой в 15 тысяч рублей. С 1 сентября 2021 года советники вышли на работу в пилотных регионах. Как сказал замглавы министерства просвещения Денис Грибов, сегодня действуют около 2500 ставок советника директора по воспитательной работе в 2 219 российских школах.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20220517/granty-1788940206.html
https://ria.ru/20220516/ege-1788792104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, россия, российское движение школьников, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), ксения разуваева
09:46 17.05.2022 (обновлено: 10:02 17.05.2022)
Во всех госуниверситетах России появились проректоры по делам молодежи
Во всех госуниверситетах России появилась должность проректора по делам молодежи
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Должность проректора по делам молодёжи или по воспитательной работе уже введена во всех государственных университетах России, хотя в прошлом году они были менее чем в одной трети вузов, рассказала в интервью РИА Новости глава Росмолодежи Ксения Разуваева.
"Сегодня в каждом университете появляется отдельная должность — проректора по молодежной политике, который отвечает "за приземление" всех наших ключевых проектов, инициатив и возможностей в образовательных организациях. Если в прошлом году из 491 государственного университета только около 123 имели отдельные ставки проректоров по воспитательной работе или молодежной политике, то сегодня в 100% вузов такие ставки есть",- сказала Разуваева.
Проректоры по воспитательной работе на связи с Росмолодёжью, они говорят с аудиторией на одном языке, пояснила Разуваева. По ее словам, ведомству приходилось сталкиваться с ситуациями, когда "сигналы" Росмолодежи не доходят до университетов.
"Бывало, мы создаем большое количество возможностей, но студенты зачастую об этом не знают. Мы работали по большей части с административным звеном университетов, но до студентов эта информация не доходила. Сейчас мы эту систему меняем", - сказала она.
Разуваева также отметила аналогичную инициативу со школами, которую они реализуют совместно с Минпросвящения РФ
и Российским движением школьников
- проект по советникам по воспитанию.
"Сегодня участвует десять пилотных регионов, количество регионов будет расширяться",- заключила она.
Ранее министерство просвещения РФ запустило конкурс "Навигаторы детства", в рамках которого в десяти пилотных регионах в марте появились ставки помощника директора школы по воспитательной работе с доплатой в 15 тысяч рублей. С 1 сентября 2021 года советники вышли на работу в пилотных регионах. Как сказал замглавы министерства просвещения Денис Грибов, сегодня действуют около 2500 ставок советника директора по воспитательной работе в 2 219 российских школах.