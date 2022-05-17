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Пензенский губернатор рассказал Матвиенко о позитивном прогнозе на урожай - РИА Новости, 17.05.2022
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Пензенская область
https://ria.ru/20220517/prognoz-1789137460.html
Пензенский губернатор рассказал Матвиенко о позитивном прогнозе на урожай
Пензенский губернатор рассказал Матвиенко о позитивном прогнозе на урожай - РИА Новости, 17.05.2022
Пензенский губернатор рассказал Матвиенко о позитивном прогнозе на урожай
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко доложил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко о ходе посевной кампании и хорошем прогнозе на урожай... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T23:13
2022-05-17T23:13
пензенская область
экономика
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совет федерации рф
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ПЕНЗА, 17 мая - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко доложил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко о ходе посевной кампании и хорошем прогнозе на урожай зерновых культур, сообщила пресс-служба правительства региона.Матвиенко и Мельниченко провели рабочую встречу в Москве во вторник, в ходе которой обсудили вопросы развития Пензенской области, а также ход посевной кампании."У нас озимые хорошо перезимовали. Прогноз на урожай хороший. По яровым сейчас 76% от общей посевной площади уже завершили. Это относительно зерновых и зернобобовых. По техническим культурам засеяли 67% от плана. Сахарной свеклой собираемся занять 56 тысяч гектаров, 50 тысяч уже засеяли", - цитирует слова Мельниченко его пресс-служба.По его словам, весенние полевые работы ведутся с опережением относительно прошлого года. Он заверил спикера Совета Федерации, что проблем с обеспеченностью растениеводческих хозяйств семенами и горюче-смазочными материалами в регионе нет, а также рассказал Матвиенко о работе промышленного сектора и антикризисных мерах, принимаемых на областном уровне.Стороны затронули вопрос обеспечения продовольственной безопасности в условиях антироссийских санкций. "Мы сахаропроизводящая область, выпускаем порядка 378 тысяч тонн сахара. При этом сами потребляем порядка 112 тысяч тонн. Поэтому запас сахара у нас есть", - отметил Мельниченко.Кроме того, по данным пресс-службы, стороны обсудили направления импортозамещения, оказания господдержки производителям и жителям региона, при этом Матвиенко обратила особое внимание на темы сохранения доходов населения, борьбы с безработицей и контроля цен на продовольствие.
https://ria.ru/20220429/penza-1786265944.html
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экономика, пензенская область, москва, совет федерации рф
23:13 17.05.2022
 

Пензенский губернатор рассказал Матвиенко о позитивном прогнозе на урожай

© РИА Новости / Виталий ТимкивПредпосевная культивация почвы
Предпосевная культивация почвы - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Предпосевная культивация почвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕНЗА, 17 мая - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко доложил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко о ходе посевной кампании и хорошем прогнозе на урожай зерновых культур, сообщила пресс-служба правительства региона.
Матвиенко и Мельниченко провели рабочую встречу в Москве во вторник, в ходе которой обсудили вопросы развития Пензенской области, а также ход посевной кампании.
"У нас озимые хорошо перезимовали. Прогноз на урожай хороший. По яровым сейчас 76% от общей посевной площади уже завершили. Это относительно зерновых и зернобобовых. По техническим культурам засеяли 67% от плана. Сахарной свеклой собираемся занять 56 тысяч гектаров, 50 тысяч уже засеяли", - цитирует слова Мельниченко его пресс-служба.
По его словам, весенние полевые работы ведутся с опережением относительно прошлого года. Он заверил спикера Совета Федерации, что проблем с обеспеченностью растениеводческих хозяйств семенами и горюче-смазочными материалами в регионе нет, а также рассказал Матвиенко о работе промышленного сектора и антикризисных мерах, принимаемых на областном уровне.
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Кроме того, по данным пресс-службы, стороны обсудили направления импортозамещения, оказания господдержки производителям и жителям региона, при этом Матвиенко обратила особое внимание на темы сохранения доходов населения, борьбы с безработицей и контроля цен на продовольствие.

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