https://ria.ru/20220517/proezd-1789060173.html
Госдума в I чтении приняла проект о бесплатном проезде детей на электричках
Госдума в I чтении приняла проект о бесплатном проезде детей на электричках - РИА Новости, 17.05.2022
Госдума в I чтении приняла проект о бесплатном проезде детей на электричках
Госдума приняла в первом чтении законопроект фракции "Единая Россия" о бесплатном проезде на электричках детей от пяти до семи лет. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T16:03
2022-05-17T16:03
2022-05-17T16:04
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект фракции "Единая Россия" о бесплатном проезде на электричках детей от пяти до семи лет.По действующему законодательству, наиболее социально незащищенной является категория детей от пяти до семи лет, которые должны оплачивать проезд в поездах пригородного сообщения в полном объеме, в отличие от детей в возрасте до пяти лет и после семи лет, отмечается в материалах, которые приводит пресс-служба фракции.Согласно пояснительной записке к законопроекту, частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет в электричках в настоящее время предусматривается лишь нормами региональных нормативных актов. Также уточняется, что на территории 48 субъектов РФ предусмотрена скидка в размере от 50 до 75% от действующего тарифа для этой категории, в остальных регионах данные скидки не предоставляются."В связи с этим предлагается привести к единообразию норму о бесплатном проезде, предоставив пассажирам право бесплатно провозить детей в возрасте до семи лет включительно в электричках без предоставления отдельного места по аналогии с городским транспортом", - указано в сопроводительных материалах к документу.Ранее законопроект поддержало министерство транспорта и РЖД.
https://ria.ru/20220202/mnogodetnye-1770752030.html
https://ria.ru/20210726/proezd-1742957815.html
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РИА Новости
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общество, россия, ржд, госдума рф
16:03 17.05.2022 (обновлено: 16:04 17.05.2022)
Госдума в I чтении приняла проект о бесплатном проезде детей на электричках
Госдума в I чтении приняла проект о бесплатном проезде детей до семи лет на электричках
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект фракции "Единая Россия" о бесплатном проезде на электричках детей от пяти до семи лет.
По действующему законодательству, наиболее социально незащищенной является категория детей от пяти до семи лет, которые должны оплачивать проезд в поездах пригородного сообщения в полном объеме, в отличие от детей в возрасте до пяти лет и после семи лет, отмечается в материалах, которые приводит пресс-служба фракции.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет в электричках в настоящее время предусматривается лишь нормами региональных нормативных актов. Также уточняется, что на территории 48 субъектов РФ
предусмотрена скидка в размере от 50 до 75% от действующего тарифа для этой категории, в остальных регионах данные скидки не предоставляются.
"В связи с этим предлагается привести к единообразию норму о бесплатном проезде, предоставив пассажирам право бесплатно провозить детей в возрасте до семи лет включительно в электричках без предоставления отдельного места по аналогии с городским транспортом", - указано в сопроводительных материалах к документу.
Ранее законопроект поддержало министерство транспорта и РЖД
.