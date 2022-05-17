https://ria.ru/20220517/proezd-1789060173.html

Госдума в I чтении приняла проект о бесплатном проезде детей на электричках

Госдума в I чтении приняла проект о бесплатном проезде детей на электричках - РИА Новости, 17.05.2022

Госдума в I чтении приняла проект о бесплатном проезде детей на электричках

Госдума приняла в первом чтении законопроект фракции "Единая Россия" о бесплатном проезде на электричках детей от пяти до семи лет. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T16:03

2022-05-17T16:03

2022-05-17T16:04

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект фракции "Единая Россия" о бесплатном проезде на электричках детей от пяти до семи лет.По действующему законодательству, наиболее социально незащищенной является категория детей от пяти до семи лет, которые должны оплачивать проезд в поездах пригородного сообщения в полном объеме, в отличие от детей в возрасте до пяти лет и после семи лет, отмечается в материалах, которые приводит пресс-служба фракции.Согласно пояснительной записке к законопроекту, частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет в электричках в настоящее время предусматривается лишь нормами региональных нормативных актов. Также уточняется, что на территории 48 субъектов РФ предусмотрена скидка в размере от 50 до 75% от действующего тарифа для этой категории, в остальных регионах данные скидки не предоставляются."В связи с этим предлагается привести к единообразию норму о бесплатном проезде, предоставив пассажирам право бесплатно провозить детей в возрасте до семи лет включительно в электричках без предоставления отдельного места по аналогии с городским транспортом", - указано в сопроводительных материалах к документу.Ранее законопроект поддержало министерство транспорта и РЖД.

https://ria.ru/20220202/mnogodetnye-1770752030.html

https://ria.ru/20210726/proezd-1742957815.html

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Кирилл Волков

общество, россия, ржд, госдума рф