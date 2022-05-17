https://ria.ru/20220517/proekt-1789066042.html

Кравцов рассказал школьникам о проекте, помогающем выбрать призвание

Кравцов рассказал школьникам о проекте, помогающем выбрать призвание - РИА Новости, 17.05.2022

Кравцов рассказал школьникам о проекте, помогающем выбрать призвание

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал школьникам о проекте, который поможет выбрать будущее призвание. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T16:26

2022-05-17T16:26

2022-05-17T16:36

общество

владимир путин

россия

сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал школьникам о проекте, который поможет выбрать будущее призвание."Очень важна практика и если шире посмотреть, информационная работа, чтобы была возможность у школьников сделать некие пробы для того, чтобы понять, а какую профессию вы действительно хотите. Стать врачом или, например, архитектором, а на самом деле - получится ли у вас. Есть один большой проект, который реализуется в исторических парках "Россия - моя история", называется "Билет в будущее". Вы можете ответить на разные вопросы и попробовать себя в той или иной профессии", - сказал Кравцов на марафоне "Новые Горизонты" общества "Знание".Также Кравцов отметил, что есть и большая программа по совершенствованию среднего профессионального образования, в рамках которой ученики 8-х и 9-х классов могут прийти в колледж и познакомиться с самыми востребованными специальностями.Зрителям марафона "Новые горизонты" российского общества "Знание" доступны более 220 часов просветительского контента, на площадках марафона выступят свыше 160 экспертов, в том числе государственные деятели. Участники в ходе марафона пообщались с министрами и представителями правительства РФ. Федеральный просветительский марафон "Новые горизонты" проходит с 17 по 19 мая.Российское общество "Знание" ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году. 21 апреля 2021 года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости перезапуска российского общества "Знание" на современной цифровой платформе.

https://realty.ria.ru/20220517/stroitelstvo-1788986208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, владимир путин, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование