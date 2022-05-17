https://ria.ru/20220517/prank-1789089312.html

Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с Джорджем Бушем

Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с Джорджем Бушем - РИА Новости, 17.05.2022

Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с Джорджем Бушем

младшим, полную версию планируется представить в ходе марафона "Новые горизонты". РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:51

2022-05-17T17:51

2022-05-17T18:50

джордж буш (младший)

сша

россия

украина

владимир краснов (пранкер вован)

алексей столяров (лексус)

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на Rutube тизер своего разговора с 43-м президентом США Джорджем Бушем — младшим, полную версию планируется представить в ходе марафона "Новые горизонты".Джордж Буш — младший занимал пост главы американского государства в 2001-2009 годах.Так, в ролике приведены две цитаты Буша, касающиеся геополитической ситуации: "Я хочу Украину в НАТО" и "Я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился".Экс-президент США также произносит фразу: "Слава Вовану и Лексусу! Подключайте их уже!" (ремарка относится к началу разговора). Кроме того, тизер содержит обращение Джорджа Буша со словами: "Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск".В финале видео Буш, обращаясь к пранкерам, говорит: "Я очень горжусь вами" и отдает им честь.Уточняется, что полную запись Вован и Лексус представят 19 мая во время своего выступления в рамках федерального просветительского марафона общества "Знание", который в этом году проходит под названием "Новые горизонты".Федеральный просветительский марафон "Новые горизонты" проходит с 17 по 19 мая. Его зрителям доступны более 220 часов просветительского контента, на площадках марафона выступят свыше 160 экспертов, в том числе государственные деятели. Участники марафона также пообщались с министрами и представителями российского правительства.Общество "Знание" ведет свою историю от советской организации, основанной в 1947 году. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости перезапуска российского общества "Знание" на современной цифровой платформе.

https://ria.ru/20220326/prankery-1780204175.html

https://ria.ru/20210521/prankery-1733300381.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

джордж буш (младший), сша, россия, украина, владимир краснов (пранкер вован), алексей столяров (лексус)