https://ria.ru/20220517/prank-1789089312.html
Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с Джорджем Бушем
Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с Джорджем Бушем - РИА Новости, 17.05.2022
Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с Джорджем Бушем
младшим, полную версию планируется представить в ходе марафона "Новые горизонты". РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:51
2022-05-17T17:51
2022-05-17T18:50
джордж буш (младший)
сша
россия
украина
владимир краснов (пранкер вован)
алексей столяров (лексус)
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на Rutube тизер своего разговора с 43-м президентом США Джорджем Бушем — младшим, полную версию планируется представить в ходе марафона "Новые горизонты".Джордж Буш — младший занимал пост главы американского государства в 2001-2009 годах.Так, в ролике приведены две цитаты Буша, касающиеся геополитической ситуации: "Я хочу Украину в НАТО" и "Я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился".Экс-президент США также произносит фразу: "Слава Вовану и Лексусу! Подключайте их уже!" (ремарка относится к началу разговора). Кроме того, тизер содержит обращение Джорджа Буша со словами: "Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск".В финале видео Буш, обращаясь к пранкерам, говорит: "Я очень горжусь вами" и отдает им честь.Уточняется, что полную запись Вован и Лексус представят 19 мая во время своего выступления в рамках федерального просветительского марафона общества "Знание", который в этом году проходит под названием "Новые горизонты".Федеральный просветительский марафон "Новые горизонты" проходит с 17 по 19 мая. Его зрителям доступны более 220 часов просветительского контента, на площадках марафона выступят свыше 160 экспертов, в том числе государственные деятели. Участники марафона также пообщались с министрами и представителями российского правительства.Общество "Знание" ведет свою историю от советской организации, основанной в 1947 году. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости перезапуска российского общества "Знание" на современной цифровой платформе.
https://ria.ru/20220326/prankery-1780204175.html
https://ria.ru/20210521/prankery-1733300381.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джордж буш (младший), сша, россия, украина, владимир краснов (пранкер вован), алексей столяров (лексус)
17:51 17.05.2022 (обновлено: 18:50 17.05.2022)
Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с Джорджем Бушем
Пранкеры Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с экс-президентом США Джорджем Бушем
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на Rutube
тизер своего разговора с 43-м президентом США Джорджем Бушем —
младшим, полную версию планируется представить в ходе марафона "Новые горизонты".
Джордж Буш
— младший занимал пост главы американского государства в 2001-2009 годах.
Так, в ролике приведены две цитаты Буша, касающиеся геополитической ситуации: "Я хочу Украину
в НАТО
" и "Я думал, что Россия
будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился".
Экс-президент США также произносит фразу: "Слава Вовану и Лексусу! Подключайте их уже!" (ремарка относится к началу разговора). Кроме того, тизер содержит обращение Джорджа Буша со словами: "Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск".
В финале видео Буш, обращаясь к пранкерам, говорит: "Я очень горжусь вами" и отдает им честь.
Уточняется, что полную запись Вован и Лексус представят 19 мая во время своего выступления в рамках федерального просветительского марафона общества "Знание", который в этом году проходит под названием "Новые горизонты".
Федеральный просветительский марафон "Новые горизонты" проходит с 17 по 19 мая. Его зрителям доступны более 220 часов просветительского контента, на площадках марафона выступят свыше 160 экспертов, в том числе государственные деятели. Участники марафона также пообщались с министрами и представителями российского правительства.
Общество "Знание" ведет свою историю от советской организации, основанной в 1947 году. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин
в послании Федеральному собранию заявил о необходимости перезапуска российского общества "Знание" на современной цифровой платформе.