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МИД Эстонии вызвал российского посла после высказывания Захаровой

МИД Эстонии вызвал российского посла после высказывания Захаровой - РИА Новости, 17.05.2022

МИД Эстонии вызвал российского посла после высказывания Захаровой

Посол России в Эстонии Владимир Липаев был вызван в эстонский МИД из-за высказываний официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T18:13

2022-05-17T18:13

2022-05-17T18:20

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мария захарова

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая - РИА Новости. Посол России в Эстонии Владимир Липаев был вызван в эстонский МИД из-за высказываний официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, ведомство увидело в ее посте в соцсети "грубую атаку" на премьера республики Каю Каллас, сообщила во вторник пресс-служба эстонского МИД.Захарова в своем Telegram-канале напомнила подписчикам, что прадед нынешнего премьера Эстонии Эдуард Альвер был начальником военизированного националистического формирования "Кайтселийт". Многие бывшие члены этого формирования во время немецкой оккупации Эстонии оказывали услуги гитлеровской армии, были причастны к массовому истреблению евреев в Эстонии. "Крепкие семейные традиции светочей демократии, отрицающих неонацизм на Украине", - написала Захарова."Встретившийся с послом России вице-канцлер МИД Рейн Таммсаар не счел нужным комментировать содержание заявления, но призвал российских представителей воздерживаться от недипломатических личных атак в адрес эстонских политиков, быть вежливыми, более внимательно изучать историю и немедленно прекратить агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, эстония, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид эстонии, кая каллас, мария захарова