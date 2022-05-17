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МИД Эстонии вызвал российского посла после высказывания Захаровой - РИА Новости, 17.05.2022
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МИД Эстонии вызвал российского посла после высказывания Захаровой
МИД Эстонии вызвал российского посла после высказывания Захаровой - РИА Новости, 17.05.2022
МИД Эстонии вызвал российского посла после высказывания Захаровой
Посол России в Эстонии Владимир Липаев был вызван в эстонский МИД из-за высказываний официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:13
2022-05-17T18:20
в мире
эстония
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид эстонии
кая каллас
мария захарова
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая - РИА Новости. Посол России в Эстонии Владимир Липаев был вызван в эстонский МИД из-за высказываний официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, ведомство увидело в ее посте в соцсети "грубую атаку" на премьера республики Каю Каллас, сообщила во вторник пресс-служба эстонского МИД.Захарова в своем Telegram-канале напомнила подписчикам, что прадед нынешнего премьера Эстонии Эдуард Альвер был начальником военизированного националистического формирования "Кайтселийт". Многие бывшие члены этого формирования во время немецкой оккупации Эстонии оказывали услуги гитлеровской армии, были причастны к массовому истреблению евреев в Эстонии. "Крепкие семейные традиции светочей демократии, отрицающих неонацизм на Украине", - написала Захарова."Встретившийся с послом России вице-канцлер МИД Рейн Таммсаар не счел нужным комментировать содержание заявления, но призвал российских представителей воздерживаться от недипломатических личных атак в адрес эстонских политиков, быть вежливыми, более внимательно изучать историю и немедленно прекратить агрессию против Украины", - говорится в сообщении.
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в мире, эстония, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид эстонии, кая каллас, мария захарова
18:13 17.05.2022 (обновлено: 18:20 17.05.2022)
 
МИД Эстонии вызвал российского посла после высказывания Захаровой

Посла России в Эстонии вызвали в МИД республики из-за слов Захаровой о премьере Каллас

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая - РИА Новости. Посол России в Эстонии Владимир Липаев был вызван в эстонский МИД из-за высказываний официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, ведомство увидело в ее посте в соцсети "грубую атаку" на премьера республики Каю Каллас, сообщила во вторник пресс-служба эстонского МИД.
Захарова в своем Telegram-канале напомнила подписчикам, что прадед нынешнего премьера Эстонии Эдуард Альвер был начальником военизированного националистического формирования "Кайтселийт". Многие бывшие члены этого формирования во время немецкой оккупации Эстонии оказывали услуги гитлеровской армии, были причастны к массовому истреблению евреев в Эстонии. "Крепкие семейные традиции светочей демократии, отрицающих неонацизм на Украине", - написала Захарова.
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Премьер Эстонии призвала снести "красноармейские памятники"
"Встретившийся с послом России вице-канцлер МИД Рейн Таммсаар не счел нужным комментировать содержание заявления, но призвал российских представителей воздерживаться от недипломатических личных атак в адрес эстонских политиков, быть вежливыми, более внимательно изучать историю и немедленно прекратить агрессию против Украины", - говорится в сообщении.
 
В миреЭстонияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ЭстонииКая КалласМария Захарова
 
 
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