https://ria.ru/20220517/posevnaya-1788991986.html

Глава Приамурья заявил, что аграрии хорошо подготовились к посевной

Глава Приамурья заявил, что аграрии хорошо подготовились к посевной - РИА Новости, 17.05.2022

Глава Приамурья заявил, что аграрии хорошо подготовились к посевной

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что сельскохозяйственные предприятия хорошо подготовились к посевной кампании. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:27

2022-05-17T12:27

2022-05-17T12:27

амурская область

экономика

амурская область

тамбовский район

свободненский район

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что сельскохозяйственные предприятия хорошо подготовились к посевной кампании.Как уточняет правительство области, в регионе активно идёт сев кукурузы и сои, работы начались в восьми районах области, соей уже засеяно почти 135 тысяч гектаров. Орлов ознакомился с ходом посевной кампании во время рабочей поездки в Тамбовский район."В целом аграрии региона хорошо подготовились к весенне-полевым работам. На примере предприятий Тамбовского района видим, что они активно включились в посевную. Погодные условия пока позволяют вести работы в графике, но наши сельхозтоваропроизводители умеют работать и в самых сложных условиях, и при этом показывают отличные результаты", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Посевные площади в Тамбовском районе в этом году займут 175,8 тысячи гектаров, а в целом по Амурской области – 1230,6 тысячи гектаров, то есть на 200 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. На севере региона, по данным властей, завершают сев зерновых, на юге начали сеять сою. В Благовещенском, Константиновском, Серышевском и Тамбовском районах, в Ивановском и Белогорском муниципальных округах идёт сев кормовых культур, всего в области успели засеять 6,8 тысячи гектаров.В Благовещенском и Свободненском районах, а также в Белогорском округе предприятия начали сеять овощи. В Октябрьском, Благовещенском, Завитинском, Тамбовском районах и Ивановском округе идет посадка картофеля.В 2022 году площадь картофельных полей в Приамурье увеличат на 400 гектаров или на 21%. Посевы овощей в области, которые сейчас занимают около 500 гектаров, должны "подрасти" на 110 гектаров. Аграрии также рассчитывают увеличить урожайность. Если позволит погода, предприниматели планируют более чем вдвое увеличить урожай картофеля и овощей."По прогнозам специалистов, область в текущем году может полностью закрыть потребность по капусте и свекле, на 90% — по моркови, а картофеля произвести вдвое больше. Таким образом вопрос импортозамещения будет решен", - сообщает правительство Приамурья.Как отмечается в релизе, картофеля в регионе не первый год выращивают больше, чем нужно жителям Амурской области."Однако, значительную часть урожая закупают оптовики сразу после уборки и развозят по всему Дальнему Востоку, Забайкалью и Якутии. В результате в самой Амурской области уже с нового года начинает ощущаться дефицит собственного картофеля, его приходится завозить. Эту проблему планируется решить с помощью строительства специализированных картофелехранилищ, которых на сегодняшний день в регионе не хватает. Это даст возможность сохранить большую часть урожая овощей и картофеля в регионе", - отмечают власти.Для аграриев, планирующих строить овощехранилища, предусмотрена господдержка. Государство возмещает до 50% всех затрат на строительство и реконструкцию.

https://ria.ru/20220516/selkhozkolledzhi-1788800869.html

https://ria.ru/20220513/damby-1788293829.html

https://ria.ru/20220511/dorogi-1787893239.html

амурская область

тамбовский район

свободненский район

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Ольга Маркова

экономика, амурская область, тамбовский район, свободненский район, василий орлов (губернатор)