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Токаев поручил провести инвентаризацию нерешенных вопросов с Россией

Токаев поручил провести инвентаризацию нерешенных вопросов с Россией - РИА Новости, 17.05.2022

Токаев поручил провести инвентаризацию нерешенных вопросов с Россией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству провести инвентаризацию нерешенных вопросов во взаимоотношениях с Россией, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:10

2022-05-17T14:10

2022-05-17T17:54

политика

парламент казахстана

касым-жомарт токаев

одкб

казахстан

мурат нуртлеу

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АЛМА-АТА, 17 мая — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству провести инвентаризацию нерешенных вопросов во взаимоотношениях с Россией, сообщила пресс-служба главы государства.Токаев в понедельник посетил Москву, где принял участие в юбилейном саммите ОДКБ и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.По информации пресс-службы, во вторник президент Казахстана провел рабочее совещание с участием премьера Алихана Смаилова, руководителя администрации президента Мурата Нуртлеу, членов правительства и руководства АО "Самрук-Казына".Участники совещания рассмотрели комплекс вопросов казахстанско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия приграничных регионов."По итогам совещания президент дал ряд конкретных поручений. В частности, перед руководством правительства поставлена задача провести инвентаризацию нерешенных вопросов двустороннего взаимодействия в соответствии с казахстанским законодательством и с учетом геоэкономических реалий", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220516/odkb-1788808749.html

казахстан

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политика, парламент казахстана, касым-жомарт токаев, одкб, казахстан, мурат нуртлеу