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Токаев поручил провести инвентаризацию нерешенных вопросов с Россией - РИА Новости, 17.05.2022
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Токаев поручил провести инвентаризацию нерешенных вопросов с Россией
Токаев поручил провести инвентаризацию нерешенных вопросов с Россией - РИА Новости, 17.05.2022
Токаев поручил провести инвентаризацию нерешенных вопросов с Россией
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству провести инвентаризацию нерешенных вопросов во взаимоотношениях с Россией, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:10
2022-05-17T17:54
политика
парламент казахстана
касым-жомарт токаев
одкб
казахстан
мурат нуртлеу
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АЛМА-АТА, 17 мая — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству провести инвентаризацию нерешенных вопросов во взаимоотношениях с Россией, сообщила пресс-служба главы государства.Токаев в понедельник посетил Москву, где принял участие в юбилейном саммите ОДКБ и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.По информации пресс-службы, во вторник президент Казахстана провел рабочее совещание с участием премьера Алихана Смаилова, руководителя администрации президента Мурата Нуртлеу, членов правительства и руководства АО "Самрук-Казына".Участники совещания рассмотрели комплекс вопросов казахстанско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия приграничных регионов."По итогам совещания президент дал ряд конкретных поручений. В частности, перед руководством правительства поставлена задача провести инвентаризацию нерешенных вопросов двустороннего взаимодействия в соответствии с казахстанским законодательством и с учетом геоэкономических реалий", — говорится в сообщении.
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политика, парламент казахстана, касым-жомарт токаев, одкб, казахстан, мурат нуртлеу
14:10 17.05.2022 (обновлено: 17:54 17.05.2022)
 
Токаев поручил провести инвентаризацию нерешенных вопросов с Россией

Президент Казахстана Токаев поручил провести инвентаризацию нерешенных вопросов с Россией

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 17 мая — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству провести инвентаризацию нерешенных вопросов во взаимоотношениях с Россией, сообщила пресс-служба главы государства.
Токаев в понедельник посетил Москву, где принял участие в юбилейном саммите ОДКБ и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.
По информации пресс-службы, во вторник президент Казахстана провел рабочее совещание с участием премьера Алихана Смаилова, руководителя администрации президента Мурата Нуртлеу, членов правительства и руководства АО "Самрук-Казына".
Участники совещания рассмотрели комплекс вопросов казахстанско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия приграничных регионов.
"По итогам совещания президент дал ряд конкретных поручений. В частности, перед руководством правительства поставлена задача провести инвентаризацию нерешенных вопросов двустороннего взаимодействия в соответствии с казахстанским законодательством и с учетом геоэкономических реалий", — говорится в сообщении.
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ПолитикаПарламент КазахстанаКасым-Жомарт ТокаевОДКБКазахстанМурат Нуртлеу
 
 
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