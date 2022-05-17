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В Польше предложили ЕС увеличить военную помощь Украине - РИА Новости, 17.05.2022
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В Польше предложили ЕС увеличить военную помощь Украине
В Польше предложили ЕС увеличить военную помощь Украине - РИА Новости, 17.05.2022
В Польше предложили ЕС увеличить военную помощь Украине
Польша предлагает Европейскому союзу увеличить фонд военной помощи Украине, заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак журналистам в Брюсселе, РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:20
2022-05-17T18:20
в мире
жозеп боррель
владимир путин
украина
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Польша предлагает Европейскому союзу увеличить фонд военной помощи Украине, заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак журналистам в Брюсселе, где проходит встреча глав военных ведомств ЕС.Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призывал страны-члены ЕС увеличить финансируемый блоком объем военной помощи Украине на 500 миллионов евро, до 2 миллиардов евро."Мы также говорили о поддержке, которую мы предоставляем Украине. Я со своей стороны поднял вопрос финансов. По моей оценке, но это мнение также разделяют и другие государства, сумма, увеличенная до двух миллиардов евро, решительно низкая", - сказал Блащак.Он отметил, что только Польша предоставила Украине военную помощь более чем на миллиард евро. "Наше пожертвование, которое мы уже передали, уже превышает миллиард евро, так что само только польское пожертвование составляет половину суммы, которая предусмотрена в фонде. И мы помним, что этот фонд был организован для финансирования других целей, например миссий государств Европейского союза. Так что с полной уверенностью, эта сумма должна быть выше", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220517/rudenko-1789002569.html
https://ria.ru/20220516/finansirovanie-1788915071.html
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в мире, жозеп боррель, владимир путин, украина, польша, россия, евросоюз, мариуш блащак
18:20 17.05.2022
 
В Польше предложили ЕС увеличить военную помощь Украине

Министр обороны Польши Блащак предложил ЕС увеличить фонд военной помощи Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги Польши и Евросоюза
Флаги Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Польша предлагает Европейскому союзу увеличить фонд военной помощи Украине, заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак журналистам в Брюсселе, где проходит встреча глав военных ведомств ЕС.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призывал страны-члены ЕС увеличить финансируемый блоком объем военной помощи Украине на 500 миллионов евро, до 2 миллиардов евро.
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
12:57В России
В МИД РФ заявили, что военная помощь ЕС Украине только затягивает конфликт
"Мы также говорили о поддержке, которую мы предоставляем Украине. Я со своей стороны поднял вопрос финансов. По моей оценке, но это мнение также разделяют и другие государства, сумма, увеличенная до двух миллиардов евро, решительно низкая", - сказал Блащак.
Он отметил, что только Польша предоставила Украине военную помощь более чем на миллиард евро. "Наше пожертвование, которое мы уже передали, уже превышает миллиард евро, так что само только польское пожертвование составляет половину суммы, которая предусмотрена в фонде. И мы помним, что этот фонд был организован для финансирования других целей, например миссий государств Европейского союза. Так что с полной уверенностью, эта сумма должна быть выше", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Здание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 23:09
МИД Польши: страна добивается от ЕС финансирования украинских беженцев
 
В миреЖозеп БоррельВладимир ПутинУкраинаПольшаРоссияЕвросоюзМариуш Блащак
 
 
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