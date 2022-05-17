https://ria.ru/20220517/pomosch-1789091418.html
Еще три машины с помощью для Донбасса отправились из Домодедово
Еще три машины с помощью для Донбасса отправились из Домодедово - РИА Новости, 17.05.2022
Еще три машины с помощью для Донбасса отправились из Домодедово
Автоцистерна и две фуры с гуманитарной помощью, собранной жителями Подмосковья в рамках акции "Доброе дело", отправились на Донбасс и освобожденные территории... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:11
2022-05-17T18:11
2022-05-17T18:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
гуманитарная помощь
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789093670_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cb9470967fd2e1fd374bd3b9f25655a0.jpg
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Автоцистерна и две фуры с гуманитарной помощью, собранной жителями Подмосковья в рамках акции "Доброе дело", отправились на Донбасс и освобожденные территории из распределительного центра в подмосковном Домодедове, говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области.В акции, поддержанной губернатором Московской области Андреем Воробьевым, принимают участие все 1,2 тысячи школ Подмосковья."На сегодняшний день нами уже доставлено 29 фур по 20 тонн полезного груза, две отправились сегодня. Также наши добровольцы раздают гуманитарную помощь жителям Донбасса", — приводятся в сообщении слова министра Московской области по социальным коммуникациям Екатерины Швелидзе.
https://ria.ru/20220509/pisma-1787681264.html
московская область (подмосковье)
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789093670_0:0:962:721_1920x0_80_0_0_84d1b2bdd4262ae4ee26564965f2560e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), гуманитарная помощь, донбасс