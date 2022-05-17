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Еще три машины с помощью для Донбасса отправились из Домодедово - РИА Новости, 17.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220517/pomosch-1789091418.html
Еще три машины с помощью для Донбасса отправились из Домодедово
Еще три машины с помощью для Донбасса отправились из Домодедово - РИА Новости, 17.05.2022
Еще три машины с помощью для Донбасса отправились из Домодедово
Автоцистерна и две фуры с гуманитарной помощью, собранной жителями Подмосковья в рамках акции "Доброе дело", отправились на Донбасс и освобожденные территории... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:11
2022-05-17T18:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
гуманитарная помощь
донбасс
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Автоцистерна и две фуры с гуманитарной помощью, собранной жителями Подмосковья в рамках акции "Доброе дело", отправились на Донбасс и освобожденные территории из распределительного центра в подмосковном Домодедове, говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области.В акции, поддержанной губернатором Московской области Андреем Воробьевым, принимают участие все 1,2 тысячи школ Подмосковья."На сегодняшний день нами уже доставлено 29 фур по 20 тонн полезного груза, две отправились сегодня. Также наши добровольцы раздают гуманитарную помощь жителям Донбасса", — приводятся в сообщении слова министра Московской области по социальным коммуникациям Екатерины Швелидзе.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), гуманитарная помощь, донбасс
18:11 17.05.2022
 

Еще три машины с помощью для Донбасса отправились из Домодедово

© Фото : Правительство Московской областиЕще три машины с помощью для Донбасса отправились из Домодедово
Еще три машины с помощью для Донбасса отправились из Домодедово - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Фото : Правительство Московской области
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Автоцистерна и две фуры с гуманитарной помощью, собранной жителями Подмосковья в рамках акции "Доброе дело", отправились на Донбасс и освобожденные территории из распределительного центра в подмосковном Домодедове, говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области.
В акции, поддержанной губернатором Московской области Андреем Воробьевым, принимают участие все 1,2 тысячи школ Подмосковья.
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"На сегодняшний день нами уже доставлено 29 фур по 20 тонн полезного груза, две отправились сегодня. Также наши добровольцы раздают гуманитарную помощь жителям Донбасса", — приводятся в сообщении слова министра Московской области по социальным коммуникациям Екатерины Швелидзе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Гуманитарная помощьДонбасс
 
 
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