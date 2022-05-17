https://ria.ru/20220517/pomosch-1789068470.html

Львова-Белова рассказала о помощи детям в Донбассе

Львова-Белова рассказала о помощи детям в Донбассе - РИА Новости, 17.05.2022

Львова-Белова рассказала о помощи детям в Донбассе

Есть много аспектов, связанных с системной помощью детям в Донбассе - реабилитация, гуманитарная помощь, поиск родственников, адресная гуманитарная помощь,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T16:35

2022-05-17T16:35

2022-05-17T16:35

мария львова-белова

донбасс

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Есть много аспектов, связанных с системной помощью детям в Донбассе - реабилитация, гуманитарная помощь, поиск родственников, адресная гуманитарная помощь, рассказала РИА Новости уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."У нас есть очень много аспектов, связанных вообще с системной помощью детям в Донбассе. И это и реабилитация, и поиск родственников, и вывоз их, и помощь гуманитарная, то есть и медицинская, там, в клинике, мы помогаем с оборудованием", - сказала Львова-Белова.Также проводится адресная гуманитарная помощь, которая связана, например, с детьми с фенилкетонурией (тяжелое наследственное заболевание, характеризующееся нарушением умственного развития), отметила омбудсмен."И этот ребенок не может без питания. И мы вот там какими-то подпольными путями с военными эти коробки передаем, потому что они не могут есть никакую другую еду. И, в общем, очень много таких моментов, которые позволяют нам сейчас так или иначе стараться выстраивать системную гуманитарную помощь детям. Поэтому у нас планов очень много. И я думаю, что дальше будет еще лучше в плане работы", - добавила Львова-Белова.

https://ria.ru/20220517/lechenie-1788925368.html

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария львова-белова, донбасс, общество