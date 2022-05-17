https://ria.ru/20220517/polufabrikaty-1788973906.html

Российские металлурги в апреле резко нарастили продажи полуфабрикатов в КНР

Российские металлурги в апреле резко нарастили продажи полуфабрикатов в КНР - РИА Новости, 17.05.2022

Российские металлурги в апреле резко нарастили продажи полуфабрикатов в КНР

Российские металлургические компании во второй половине апреля 2022 года экспортировали в Китай около 400 тысяч тонн стального полуфабриката для производства... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:39

2022-05-17T11:39

2022-05-17T11:39

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экспорт

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МОСКВА, 17 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Российские металлургические компании во второй половине апреля 2022 года экспортировали в Китай около 400 тысяч тонн стального полуфабриката для производства плоского проката (сляб), сообщает РБК со ссылкой на ценовое агентство Fastmarkets.Это почти в пять раз больше, чем за весь 2021 год, когда Россия продала в Китай 83,98 тысячи тонн сляба (данные ФТС). Рост поставок произошел, после того как Европа ввела запрет на импорт российской стальной продукции более высоких переделов, которая выпускается в том числе из сляба.Российские сталелитейщики продавали свои полуфабрикаты в Китай со значительным дисконтом к региональным ценам, сообщает Fastmarkets. По данным издания, российский сляб продавался в этой стране в апреле по 670–700 долларов за тонну с доставкой. Последняя сделка в конце апреля — начале мая уже была совершена по 630 долларов за тонну, а новые предложения были на уровне 620 долларов за тонну. Эту информацию РБК подтвердили три международных трейдера.При этом, по данным Fastmarkets, основные поставщики сляба в Юго-Восточную Азию — Индонезия и Малайзия — в конце апреля — начале мая продавали его по 840 долларов и 825 долларов за тонну (с доставкой) соответственно.Аналитики ранее предупреждали, что на фоне западных санкций российским металлургам придется делать скидки, чтобы увеличить продажи в Азиатско-Тихоокеанский регион.

https://ria.ru/20220512/alyuminiy-1788069151.html

китай

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, россия, экспорт