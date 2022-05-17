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Российские металлурги в апреле резко нарастили продажи полуфабрикатов в КНР - РИА Новости, 17.05.2022
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Российские металлурги в апреле резко нарастили продажи полуфабрикатов в КНР
Российские металлурги в апреле резко нарастили продажи полуфабрикатов в КНР - РИА Новости, 17.05.2022
Российские металлурги в апреле резко нарастили продажи полуфабрикатов в КНР
Российские металлургические компании во второй половине апреля 2022 года экспортировали в Китай около 400 тысяч тонн стального полуфабриката для производства... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:39
2022-05-17T11:39
россия-китай: главное
китай
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экспорт
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МОСКВА, 17 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Российские металлургические компании во второй половине апреля 2022 года экспортировали в Китай около 400 тысяч тонн стального полуфабриката для производства плоского проката (сляб), сообщает РБК со ссылкой на ценовое агентство Fastmarkets.Это почти в пять раз больше, чем за весь 2021 год, когда Россия продала в Китай 83,98 тысячи тонн сляба (данные ФТС). Рост поставок произошел, после того как Европа ввела запрет на импорт российской стальной продукции более высоких переделов, которая выпускается в том числе из сляба.Российские сталелитейщики продавали свои полуфабрикаты в Китай со значительным дисконтом к региональным ценам, сообщает Fastmarkets. По данным издания, российский сляб продавался в этой стране в апреле по 670–700 долларов за тонну с доставкой. Последняя сделка в конце апреля — начале мая уже была совершена по 630 долларов за тонну, а новые предложения были на уровне 620 долларов за тонну. Эту информацию РБК подтвердили три международных трейдера.При этом, по данным Fastmarkets, основные поставщики сляба в Юго-Восточную Азию — Индонезия и Малайзия — в конце апреля — начале мая продавали его по 840 долларов и 825 долларов за тонну (с доставкой) соответственно.Аналитики ранее предупреждали, что на фоне западных санкций российским металлургам придется делать скидки, чтобы увеличить продажи в Азиатско-Тихоокеанский регион.
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китай, россия, экспорт
11:39 17.05.2022
 

Российские металлурги в апреле резко нарастили продажи полуфабрикатов в КНР

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПогрузка металлических слябов в промышленном порту
Погрузка металлических слябов в промышленном порту - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 17 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Российские металлургические компании во второй половине апреля 2022 года экспортировали в Китай около 400 тысяч тонн стального полуфабриката для производства плоского проката (сляб), сообщает РБК со ссылкой на ценовое агентство Fastmarkets.
Это почти в пять раз больше, чем за весь 2021 год, когда Россия продала в Китай 83,98 тысячи тонн сляба (данные ФТС). Рост поставок произошел, после того как Европа ввела запрет на импорт российской стальной продукции более высоких переделов, которая выпускается в том числе из сляба.
Железнодорожная станция Маньчжурия - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 11:14Россия-Китай: Главное
Импорт из РФ алюминия через Маньчжурию в I квартале вырос в 5,6 раза
Российские сталелитейщики продавали свои полуфабрикаты в Китай со значительным дисконтом к региональным ценам, сообщает Fastmarkets. По данным издания, российский сляб продавался в этой стране в апреле по 670–700 долларов за тонну с доставкой. Последняя сделка в конце апреля — начале мая уже была совершена по 630 долларов за тонну, а новые предложения были на уровне 620 долларов за тонну. Эту информацию РБК подтвердили три международных трейдера.
При этом, по данным Fastmarkets, основные поставщики сляба в Юго-Восточную Азию — Индонезия и Малайзия — в конце апреля — начале мая продавали его по 840 долларов и 825 долларов за тонну (с доставкой) соответственно.
Аналитики ранее предупреждали, что на фоне западных санкций российским металлургам придется делать скидки, чтобы увеличить продажи в Азиатско-Тихоокеанский регион.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияЭкспорт
 
 
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