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Российские металлурги в апреле резко нарастили продажи полуфабрикатов в КНР
Российские металлурги в апреле резко нарастили продажи полуфабрикатов в КНР - РИА Новости, 17.05.2022
Российские металлурги в апреле резко нарастили продажи полуфабрикатов в КНР
Российские металлургические компании во второй половине апреля 2022 года экспортировали в Китай около 400 тысяч тонн стального полуфабриката для производства... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:39
2022-05-17T11:39
2022-05-17T11:39
россия-китай: главное
китай
россия
экспорт
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МОСКВА, 17 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Российские металлургические компании во второй половине апреля 2022 года экспортировали в Китай около 400 тысяч тонн стального полуфабриката для производства плоского проката (сляб), сообщает РБК со ссылкой на ценовое агентство Fastmarkets.Это почти в пять раз больше, чем за весь 2021 год, когда Россия продала в Китай 83,98 тысячи тонн сляба (данные ФТС). Рост поставок произошел, после того как Европа ввела запрет на импорт российской стальной продукции более высоких переделов, которая выпускается в том числе из сляба.Российские сталелитейщики продавали свои полуфабрикаты в Китай со значительным дисконтом к региональным ценам, сообщает Fastmarkets. По данным издания, российский сляб продавался в этой стране в апреле по 670–700 долларов за тонну с доставкой. Последняя сделка в конце апреля — начале мая уже была совершена по 630 долларов за тонну, а новые предложения были на уровне 620 долларов за тонну. Эту информацию РБК подтвердили три международных трейдера.При этом, по данным Fastmarkets, основные поставщики сляба в Юго-Восточную Азию — Индонезия и Малайзия — в конце апреля — начале мая продавали его по 840 долларов и 825 долларов за тонну (с доставкой) соответственно.Аналитики ранее предупреждали, что на фоне западных санкций российским металлургам придется делать скидки, чтобы увеличить продажи в Азиатско-Тихоокеанский регион.
https://ria.ru/20220512/alyuminiy-1788069151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, экспорт
МОСКВА, 17 мая - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Российские металлургические компании во второй половине апреля 2022 года экспортировали в Китай около 400 тысяч тонн стального полуфабриката для производства плоского проката (сляб), сообщает РБК со ссылкой на ценовое агентство Fastmarkets.
Это почти в пять раз больше, чем за весь 2021 год, когда Россия
продала в Китай
83,98 тысячи тонн сляба (данные ФТС
). Рост поставок произошел, после того как Европа
ввела запрет на импорт российской стальной продукции более высоких переделов, которая выпускается в том числе из сляба.
Российские сталелитейщики продавали свои полуфабрикаты в Китай со значительным дисконтом к региональным ценам, сообщает Fastmarkets. По данным издания, российский сляб продавался в этой стране в апреле по 670–700 долларов за тонну с доставкой. Последняя сделка в конце апреля — начале мая уже была совершена по 630 долларов за тонну, а новые предложения были на уровне 620 долларов за тонну. Эту информацию РБК подтвердили три международных трейдера.
При этом, по данным Fastmarkets, основные поставщики сляба в Юго-Восточную Азию — Индонезия и Малайзия — в конце апреля — начале мая продавали его по 840 долларов и 825 долларов за тонну (с доставкой) соответственно.
Аналитики ранее предупреждали, что на фоне западных санкций российским металлургам придется делать скидки, чтобы увеличить продажи в Азиатско-Тихоокеанский регион.