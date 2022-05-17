В Кронштадте загорелась первая советская подлодка "Ленинский комсомол"
В Кронштадте во время ремонта загорелась первая советская подлодка "Ленинский комсомол"
© РИА Новости / Валентин ЕгоршинАтомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Музея военно-морской славы в Кронштадте
Атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Музея военно-морской славы в Кронштадте. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Возгорание произошло при огневых работах в ходе реставрации первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол", которую готовят к установке в будущем музее военно-морской славы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кронштадтского морского завода (КМЗ).
"В носовой части подлодки проводились огневые работы. При резке фундамента, по предварительным данным, произошел разрыв ацетиленового шланга, что привело к возгоранию… Дежурная бригада МЧС, которая постоянно находится на территории завода, ликвидировала его буквально за несколько минут", – рассказал собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, транспортировка первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" из дока Кронштадтского морского завода для ее установки в будущем музее военно-морской славы начнется в мае.
Подлодку отбуксируют к Выборгу и установят на погружной барже "Атлант", чтобы поднять "Ленинский комсомол" до уровня причала в порту "Моби Дик" в Кронштадте, откуда возможно перевезти подводную лодку через городскую улично-дорожную сеть до здания музея. Сухопутная перевозка, которую планируется выполнить за одну ночь, запланирована на первую декаду июня.