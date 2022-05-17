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В Кронштадте загорелась первая советская подлодка "Ленинский комсомол" - РИА Новости, 17.05.2022
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В Кронштадте загорелась первая советская подлодка "Ленинский комсомол"
В Кронштадте загорелась первая советская подлодка "Ленинский комсомол" - РИА Новости, 17.05.2022
В Кронштадте загорелась первая советская подлодка "Ленинский комсомол"
Возгорание произошло при огневых работах в ходе реставрации первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол", которую готовят к установке в... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:45
2022-05-17T10:45
происшествия
кронштадт
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Возгорание произошло при огневых работах в ходе реставрации первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол", которую готовят к установке в будущем музее военно-морской славы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кронштадтского морского завода (КМЗ)."В носовой части подлодки проводились огневые работы. При резке фундамента, по предварительным данным, произошел разрыв ацетиленового шланга, что привело к возгоранию… Дежурная бригада МЧС, которая постоянно находится на территории завода, ликвидировала его буквально за несколько минут", – рассказал собеседник агентства.Как сообщалось ранее, транспортировка первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" из дока Кронштадтского морского завода для ее установки в будущем музее военно-морской славы начнется в мае.Подлодку отбуксируют к Выборгу и установят на погружной барже "Атлант", чтобы поднять "Ленинский комсомол" до уровня причала в порту "Моби Дик" в Кронштадте, откуда возможно перевезти подводную лодку через городскую улично-дорожную сеть до здания музея. Сухопутная перевозка, которую планируется выполнить за одну ночь, запланирована на первую декаду июня.
https://radiosputnik.ria.ru/20220514/proisshestviya-1788585179.html
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происшествия, кронштадт, ленинградская область
10:45 17.05.2022
 
В Кронштадте загорелась первая советская подлодка "Ленинский комсомол"

В Кронштадте во время ремонта загорелась первая советская подлодка "Ленинский комсомол"

© РИА Новости / Валентин ЕгоршинАтомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Музея военно-морской славы в Кронштадте
Атомная подводная лодка К-3 Ленинский комсомол в доках Музея военно-морской славы в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Валентин Егоршин
Атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Музея военно-морской славы в Кронштадте. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Возгорание произошло при огневых работах в ходе реставрации первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол", которую готовят к установке в будущем музее военно-морской славы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кронштадтского морского завода (КМЗ).
"В носовой части подлодки проводились огневые работы. При резке фундамента, по предварительным данным, произошел разрыв ацетиленового шланга, что привело к возгоранию… Дежурная бригада МЧС, которая постоянно находится на территории завода, ликвидировала его буквально за несколько минут", – рассказал собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, транспортировка первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" из дока Кронштадтского морского завода для ее установки в будущем музее военно-морской славы начнется в мае.
Подлодку отбуксируют к Выборгу и установят на погружной барже "Атлант", чтобы поднять "Ленинский комсомол" до уровня причала в порту "Моби Дик" в Кронштадте, откуда возможно перевезти подводную лодку через городскую улично-дорожную сеть до здания музея. Сухопутная перевозка, которую планируется выполнить за одну ночь, запланирована на первую декаду июня.
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