https://ria.ru/20220517/podlodka-1788957367.html

В Кронштадте загорелась первая советская подлодка "Ленинский комсомол"

В Кронштадте загорелась первая советская подлодка "Ленинский комсомол" - РИА Новости, 17.05.2022

В Кронштадте загорелась первая советская подлодка "Ленинский комсомол"

Возгорание произошло при огневых работах в ходе реставрации первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол", которую готовят к установке в... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:45

2022-05-17T10:45

2022-05-17T10:45

происшествия

кронштадт

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Возгорание произошло при огневых работах в ходе реставрации первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол", которую готовят к установке в будущем музее военно-морской славы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кронштадтского морского завода (КМЗ)."В носовой части подлодки проводились огневые работы. При резке фундамента, по предварительным данным, произошел разрыв ацетиленового шланга, что привело к возгоранию… Дежурная бригада МЧС, которая постоянно находится на территории завода, ликвидировала его буквально за несколько минут", – рассказал собеседник агентства.Как сообщалось ранее, транспортировка первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" из дока Кронштадтского морского завода для ее установки в будущем музее военно-морской славы начнется в мае.Подлодку отбуксируют к Выборгу и установят на погружной барже "Атлант", чтобы поднять "Ленинский комсомол" до уровня причала в порту "Моби Дик" в Кронштадте, откуда возможно перевезти подводную лодку через городскую улично-дорожную сеть до здания музея. Сухопутная перевозка, которую планируется выполнить за одну ночь, запланирована на первую декаду июня.

https://radiosputnik.ria.ru/20220514/proisshestviya-1788585179.html

кронштадт

ленинградская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, кронштадт, ленинградская область