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На Украине работает армия пиар-компаний, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/piar-1788958723.html
На Украине работает армия пиар-компаний, заявил Песков
На Украине работает армия пиар-компаний, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022
На Украине работает армия пиар-компаний, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине работает армия пиар-компаний и советников, которые создают потоки лжи и чудовищные... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:48
2022-05-17T11:07
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
украина
политика
буча
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине работает армия пиар-компаний и советников, которые создают потоки лжи и чудовищные фейки."Самое страшное, наверное, то, что мы увидели в плане чудовищной информвойны, это потоки лжи. Это потоки лжи, это фейки, инсценировки, порой настолько чудовищные, насколько человеческое сознание не может представить", - сказал он на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".В качестве примера он привел произошедшее в Буче."Понятно, что украинские специалисты сами вряд ли бы могли бы так профессионально работать, на них работает армия пиар-компаний, информационных советников, специалистов по ведению информационной войны", - сказал Песков.
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дмитрий песков, украина, политика, буча
10:48 17.05.2022 (обновлено: 11:07 17.05.2022)
 
На Украине работает армия пиар-компаний, заявил Песков

Песков: на Украине работает армия пиар-компаний, создающих потоки лжи и фейки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине работает армия пиар-компаний и советников, которые создают потоки лжи и чудовищные фейки.
"Самое страшное, наверное, то, что мы увидели в плане чудовищной информвойны, это потоки лжи. Это потоки лжи, это фейки, инсценировки, порой настолько чудовищные, насколько человеческое сознание не может представить", - сказал он на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".
В качестве примера он привел произошедшее в Буче.
"Понятно, что украинские специалисты сами вряд ли бы могли бы так профессионально работать, на них работает армия пиар-компаний, информационных советников, специалистов по ведению информационной войны", - сказал Песков.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 16:39
Симоньян прокомментировала фейк Би-би-си о сборе военных билетов в ВЭБе
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковУкраинаПолитикаБуча
 
 
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