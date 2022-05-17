https://ria.ru/20220517/piar-1788958723.html

На Украине работает армия пиар-компаний, заявил Песков

На Украине работает армия пиар-компаний, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022

На Украине работает армия пиар-компаний, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине работает армия пиар-компаний и советников, которые создают потоки лжи и чудовищные... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:48

2022-05-17T10:48

2022-05-17T11:07

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

украина

политика

буча

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине работает армия пиар-компаний и советников, которые создают потоки лжи и чудовищные фейки."Самое страшное, наверное, то, что мы увидели в плане чудовищной информвойны, это потоки лжи. Это потоки лжи, это фейки, инсценировки, порой настолько чудовищные, насколько человеческое сознание не может представить", - сказал он на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".В качестве примера он привел произошедшее в Буче."Понятно, что украинские специалисты сами вряд ли бы могли бы так профессионально работать, на них работает армия пиар-компаний, информационных советников, специалистов по ведению информационной войны", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220513/simonyan-1788376257.html

украина

буча

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Влада Копылова

дмитрий песков, украина, политика, буча