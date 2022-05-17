https://ria.ru/20220517/pervomaysk-1789007022.html

Украинские войска снова обстреляли Первомайск

Украинские войска снова обстреляли Первомайск - РИА Новости, 17.05.2022

Украинские войска снова обстреляли Первомайск

Украинские войска снова обстреляли Первомайск в Луганской народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T13:08

2022-05-17T13:08

2022-05-17T13:19

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Первомайск в Луганской народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.40 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Врубовка по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия 152 миллиметра (шесть снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ЛНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об обстреле Первомайска со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика