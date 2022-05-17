https://ria.ru/20220517/peregovory-1789116230.html

Зеленский поговорил по телефону с Макроном

Зеленский поговорил по телефону с Макроном - РИА Новости, 17.05.2022

Зеленский поговорил по телефону с Макроном

Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном, обсудил с ним оборонную помощь Украине, вывод... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T19:43

2022-05-17T19:43

2022-05-17T19:43

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном, обсудил с ним оборонную помощь Украине, вывод украинских боевиков с территории завода "Азовсталь", возможность экспорта украинской сельхозпродукции и перспективы переговорного процесса."Завершил длинный и обстоятельный телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Рассказал о ходе конфликта, операции по спасению войск с "Азовстали" и видении перспектив переговорного процесса. Поднял вопрос о поставках топлива Украине. Мы также обсудили оборонную помощь из Франции, подготовку шестого пакета санкций и возможные способы экспорта украинской сельхозпродукции", - написал Зеленский в Twitter.Он также заявил, что стороны обсудили заявку Украины на статус кандидата в ЕС.Во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки на "Азовстали" оружие сложили 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи были отправлены для лечения в больницу Новоазовска в Донецкой народной республике.В МИД РФ во вторник сообщили, что переговоры России и Украины не идут, Киев фактически вышел из этого процесса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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в мире, эммануэль макрон, игорь конашенков, владимир путин, украина, россия, донбасс, евросоюз, владимир зеленский, twitter