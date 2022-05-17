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ВС России начали применять на Украине "Орлан-10" в ударном варианте - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/orlan-10-1788961383.html
ВС России начали применять на Украине "Орлан-10" в ударном варианте
ВС России начали применять на Украине "Орлан-10" в ударном варианте - РИА Новости, 17.05.2022
ВС России начали применять на Украине "Орлан-10" в ударном варианте
Вооруженные силы РФ применяет на Украине беспилотники "Орлан-10" в ударном варианте, который способен нести осколочно-фугасные гранаты, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:58
2022-05-17T10:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
орлан-10 (бпла)
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Вооруженные силы РФ применяет на Украине беспилотники "Орлан-10" в ударном варианте, который способен нести осколочно-фугасные гранаты, сообщили в Минобороны РФ.Ранее о такой возможности применения дрона "Орлан-10" не сообщалось.На видео, представленном военным ведомством, показано, как собирают и готовят беспилотник к запуску. В том числе в специальные блоки закладываются осколочно-фугасные мини-бомбы, переделанные из выстрелов ВОГ-25 для подствольного гранатомета (оснащены оперением).Блоки подвешиваются под крыло БПЛА. Затем дрон запускается с катапульты. Показано, как он сбрасывает бомбы на украинские позиции, а также сам фиксирует бортовой камерой результат поражения."С помощью ударного беспилотника сами наносим поражение противнику. На "Орлан-10" подвешиваются четыре осколочно-фугасных снаряда. Каждый снаряд поражает цели в радиусе 10 метров. Мы может применить сразу четыре снаряда. Все зависит от характера цели. Также можем сбрасывать по одному снаряду", - рассказал на видео военнослужащий службы беспилотной авиации Евгений.Кроме того, беспилотники "Орлан-10" в условиях помех радиоэлектронной борьбы противника выполняют разведывательные полеты на тактическую глубину. В частности, БПЛА обнаруживают цели и передают их координаты артиллеристам, а также корректируют огонь.Как отмечают в Минобороны, дроны "Орлан-10" постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления позиции украинских войск и националистических батальонов, которые, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом" и применяя тактику террористов по ведению боевых действий, размещают опорные пункты, огневые точки, самоходные артиллерийские установки, бронированную и автомобильную техника, склады военного имущества и боеприпасов в частных жилых секторах и объектах социальной инфраструктуры.
https://ria.ru/20220513/ka-52-1788273213.html
https://ria.ru/20220512/msta-s-1788084082.html
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в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), орлан-10 (бпла)
10:58 17.05.2022
 
ВС России начали применять на Украине "Орлан-10" в ударном варианте

Минобороны: ВС России начали применять на Украине БПЛА "Орлан-10" в ударном варианте

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат "Орлан-10"
Беспилотный летательный аппарат Орлан-10 - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Вооруженные силы РФ применяет на Украине беспилотники "Орлан-10" в ударном варианте, который способен нести осколочно-фугасные гранаты, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее о такой возможности применения дрона "Орлан-10" не сообщалось.
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13 мая, 12:21Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало кадры ударов Ка-52 по опорному пункту украинских войск
На видео, представленном военным ведомством, показано, как собирают и готовят беспилотник к запуску. В том числе в специальные блоки закладываются осколочно-фугасные мини-бомбы, переделанные из выстрелов ВОГ-25 для подствольного гранатомета (оснащены оперением).
Блоки подвешиваются под крыло БПЛА. Затем дрон запускается с катапульты. Показано, как он сбрасывает бомбы на украинские позиции, а также сам фиксирует бортовой камерой результат поражения.
"С помощью ударного беспилотника сами наносим поражение противнику. На "Орлан-10" подвешиваются четыре осколочно-фугасных снаряда. Каждый снаряд поражает цели в радиусе 10 метров. Мы может применить сразу четыре снаряда. Все зависит от характера цели. Также можем сбрасывать по одному снаряду", - рассказал на видео военнослужащий службы беспилотной авиации Евгений.
Кроме того, беспилотники "Орлан-10" в условиях помех радиоэлектронной борьбы противника выполняют разведывательные полеты на тактическую глубину. В частности, БПЛА обнаруживают цели и передают их координаты артиллеристам, а также корректируют огонь.
Как отмечают в Минобороны, дроны "Орлан-10" постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления позиции украинских войск и националистических батальонов, которые, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом" и применяя тактику террористов по ведению боевых действий, размещают опорные пункты, огневые точки, самоходные артиллерийские установки, бронированную и автомобильную техника, склады военного имущества и боеприпасов в частных жилых секторах и объектах социальной инфраструктуры.
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12 мая, 12:12Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Орлан-10 (БПЛА)
 
 
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