https://ria.ru/20220517/orlan-10-1788961383.html

ВС России начали применять на Украине "Орлан-10" в ударном варианте

ВС России начали применять на Украине "Орлан-10" в ударном варианте - РИА Новости, 17.05.2022

ВС России начали применять на Украине "Орлан-10" в ударном варианте

Вооруженные силы РФ применяет на Украине беспилотники "Орлан-10" в ударном варианте, который способен нести осколочно-фугасные гранаты, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:58

2022-05-17T10:58

2022-05-17T10:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

орлан-10 (бпла)

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Вооруженные силы РФ применяет на Украине беспилотники "Орлан-10" в ударном варианте, который способен нести осколочно-фугасные гранаты, сообщили в Минобороны РФ.Ранее о такой возможности применения дрона "Орлан-10" не сообщалось.На видео, представленном военным ведомством, показано, как собирают и готовят беспилотник к запуску. В том числе в специальные блоки закладываются осколочно-фугасные мини-бомбы, переделанные из выстрелов ВОГ-25 для подствольного гранатомета (оснащены оперением).Блоки подвешиваются под крыло БПЛА. Затем дрон запускается с катапульты. Показано, как он сбрасывает бомбы на украинские позиции, а также сам фиксирует бортовой камерой результат поражения."С помощью ударного беспилотника сами наносим поражение противнику. На "Орлан-10" подвешиваются четыре осколочно-фугасных снаряда. Каждый снаряд поражает цели в радиусе 10 метров. Мы может применить сразу четыре снаряда. Все зависит от характера цели. Также можем сбрасывать по одному снаряду", - рассказал на видео военнослужащий службы беспилотной авиации Евгений.Кроме того, беспилотники "Орлан-10" в условиях помех радиоэлектронной борьбы противника выполняют разведывательные полеты на тактическую глубину. В частности, БПЛА обнаруживают цели и передают их координаты артиллеристам, а также корректируют огонь.Как отмечают в Минобороны, дроны "Орлан-10" постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления позиции украинских войск и националистических батальонов, которые, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом" и применяя тактику террористов по ведению боевых действий, размещают опорные пункты, огневые точки, самоходные артиллерийские установки, бронированную и автомобильную техника, склады военного имущества и боеприпасов в частных жилых секторах и объектах социальной инфраструктуры.

https://ria.ru/20220513/ka-52-1788273213.html

https://ria.ru/20220512/msta-s-1788084082.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), орлан-10 (бпла)