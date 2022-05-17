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Новый онкоцентр в Волгограде примет первых пациентов летом 2022 года - РИА Новости, 17.05.2022
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Новый онкоцентр в Волгограде примет первых пациентов летом 2022 года
Новый онкоцентр в Волгограде примет первых пациентов летом 2022 года - РИА Новости, 17.05.2022
Новый онкоцентр в Волгограде примет первых пациентов летом 2022 года
Новый лечебно-консультационный центр Волгоградского областного онкологического диспансера начнет принимать первых пациентов летом 2022 года, сообщает во вторник РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:15
2022-05-17T15:15
волгоградская область
общество
волгоград
россия
андрей бочаров
здоровье - общество
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ВОЛГОГРАД, 17 мая – РИА Новости. Новый лечебно-консультационный центр Волгоградского областного онкологического диспансера начнет принимать первых пациентов летом 2022 года, сообщает во вторник пресс-служба администрации области.Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2019 году в Волгограде началось строительство лечебно-консультационного онкологического центра. В нем, по информации администрации, организовали взрослую поликлинику, рассчитанную на 700 посещений в день, детский центр онкологии, передовой операционный блок, криохранилище, лабораторную службу и другие профильные отделения."Наш новый центр находится в высокой степени готовности — в течение лета есть возможность перейти к полномасштабной плановой работе. Часть штрихов надо завершить до конца мая - начала июня и полностью запустить центр летом. Такого регионального онкологического центра, как будет у нас, в России нет", — цитирует ведомство в сообщении слова губернатора Андрея Бочарова, который во вторник побывал на строительной площадке онкоцентра.По информации администрации, к работе нового лечебного учреждения уже готовы около 240 врачей и медсестер, которые прошли дополнительное обучение в лучших российских клиниках и за рубежом.По данным ведомства, сейчас в новом двухсекционном здании общей площадью в 20 тысяч кв м завершается монтаж и пусконаладка оборудования. Всего на оснащение медучреждения было затрачено более 1,8 миллиарда рублей. Кроме того, отмечается, что для пациентов созданы комфортные условия. Например, все палаты рассчитаны максимум на трех пациентов, имеют санузлы.
https://ria.ru/20220426/tekhnopark-1785553409.html
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общество, волгоград, россия, андрей бочаров, здоровье - общество
15:15 17.05.2022
 
Новый онкоцентр в Волгограде примет первых пациентов летом 2022 года

Новый онкоцентр в Волгограде примет первых пациентов летом 2022 года

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ВОЛГОГРАД, 17 мая – РИА Новости. Новый лечебно-консультационный центр Волгоградского областного онкологического диспансера начнет принимать первых пациентов летом 2022 года, сообщает во вторник пресс-служба администрации области.
Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2019 году в Волгограде началось строительство лечебно-консультационного онкологического центра. В нем, по информации администрации, организовали взрослую поликлинику, рассчитанную на 700 посещений в день, детский центр онкологии, передовой операционный блок, криохранилище, лабораторную службу и другие профильные отделения.
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"Наш новый центр находится в высокой степени готовности — в течение лета есть возможность перейти к полномасштабной плановой работе. Часть штрихов надо завершить до конца мая - начала июня и полностью запустить центр летом. Такого регионального онкологического центра, как будет у нас, в России нет", — цитирует ведомство в сообщении слова губернатора Андрея Бочарова, который во вторник побывал на строительной площадке онкоцентра.
По информации администрации, к работе нового лечебного учреждения уже готовы около 240 врачей и медсестер, которые прошли дополнительное обучение в лучших российских клиниках и за рубежом.
По данным ведомства, сейчас в новом двухсекционном здании общей площадью в 20 тысяч кв м завершается монтаж и пусконаладка оборудования. Всего на оснащение медучреждения было затрачено более 1,8 миллиарда рублей. Кроме того, отмечается, что для пациентов созданы комфортные условия. Например, все палаты рассчитаны максимум на трех пациентов, имеют санузлы.
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