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Корреспондент РИА Новости попал под обстрел в районе Рубежного - РИА Новости, 17.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/obstrel-1789098393.html
Корреспондент РИА Новости попал под обстрел в районе Рубежного
Корреспондент РИА Новости попал под обстрел в районе Рубежного - РИА Новости, 17.05.2022
Корреспондент РИА Новости попал под обстрел в районе Рубежного
Легковой автомобиль, в котором ехал корреспондент РИА Новости, обстреляли предположительно из подствольного гранатомета на трассе между городами Рубежное и... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:25
2022-05-17T18:28
специальная военная операция на украине
рубежное
в мире
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
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СТАРОБЕЛЬСК, 17 мая - РИА Новости. Легковой автомобиль, в котором ехал корреспондент РИА Новости, обстреляли предположительно из подствольного гранатомета на трассе между городами Рубежное и Старобельск в Луганской народной республике, никто не пострадал, передает корреспондент агентства.Эти города связывает грунтовая дорога длиной 59 километров. Машины предпочитают проезжать ее на максимальной скорости, так как дорога до сих пор обстреливается украинскими войсками из артиллерии и минометов. Вдоль дороги идут кусты и заросли, временами довольно густые."Мы тоже ехали быстро, но сбросили скорость, чтобы снять на видео сгоревший танк на обочине. Видимо, этим воспользовались какие-то диверсанты на обочине, так как через несколько секунд метрах в 30 от машины взорвалась граната. Водитель резко прибавил скорость, но примерно там же взорвались еще две гранаты", - рассказал журналист.При обстреле никто не пострадал, но можно предположить, что засада будет ждать новую цель."По этой дороге ездят военные машины, автомобили различных спецслужб и чиновников ЛНР. В тот момент на трассе никого не было, из чего и можно предположить, что огонь велся конкретно по нам. Возможно, их привлек мой синий бронежилет с надписью "Пресса", - предположил журналист.
https://ria.ru/20220516/zhurnalisty-1788911326.html
https://ria.ru/20220412/korrespondent-1783032690.html
рубежное
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рубежное, в мире, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
18:25 17.05.2022 (обновлено: 18:28 17.05.2022)
 
Корреспондент РИА Новости попал под обстрел в районе Рубежного

Машину корреспондента РИА Новости обстреляли в районе Рубежного, пострадавших нет

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное
Разрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Разрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное. Архивное фото
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СТАРОБЕЛЬСК, 17 мая - РИА Новости. Легковой автомобиль, в котором ехал корреспондент РИА Новости, обстреляли предположительно из подствольного гранатомета на трассе между городами Рубежное и Старобельск в Луганской народной республике, никто не пострадал, передает корреспондент агентства.
Эти города связывает грунтовая дорога длиной 59 километров. Машины предпочитают проезжать ее на максимальной скорости, так как дорога до сих пор обстреливается украинскими войсками из артиллерии и минометов. Вдоль дороги идут кусты и заросли, временами довольно густые.
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"Мы тоже ехали быстро, но сбросили скорость, чтобы снять на видео сгоревший танк на обочине. Видимо, этим воспользовались какие-то диверсанты на обочине, так как через несколько секунд метрах в 30 от машины взорвалась граната. Водитель резко прибавил скорость, но примерно там же взорвались еще две гранаты", - рассказал журналист.
При обстреле никто не пострадал, но можно предположить, что засада будет ждать новую цель.
"По этой дороге ездят военные машины, автомобили различных спецслужб и чиновников ЛНР. В тот момент на трассе никого не было, из чего и можно предположить, что огонь велся конкретно по нам. Возможно, их привлек мой синий бронежилет с надписью "Пресса", - предположил журналист.
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