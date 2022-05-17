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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 17.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 17.05.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска в 11.20 в третий раз обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике из РСЗО "Град", выпустив десять ракет, сообщает... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:39
2022-05-17T12:20
специальная военная операция на украине
в мире
днр
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 в третий раз обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике из РСЗО "Град", выпустив десять ракет, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о двух фактах обстрелов Ясиноватой со стороны украинских войск с применением РСЗО "Град". Отмечается, что во вторник по Ясиноватой в общей сложности было выпущено 14 ракет.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, днр, сцкк
11:39 17.05.2022 (обновлено: 12:20 17.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска выпустили по Ясиноватой десять ракет из "Града"

© Фото : ДНР ОнлайнДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Фото : ДНР Онлайн
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 в третий раз обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике из РСЗО "Град", выпустив десять ракет, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о двух фактах обстрелов Ясиноватой со стороны украинских войск с применением РСЗО "Град". Отмечается, что во вторник по Ясиноватой в общей сложности было выпущено 14 ракет.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
12:07В России
"Все идет по плану". Песков о ходе спецоперации на Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Окно жилого дома, разбитое осколком снаряда - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
07:55В России
Курский губернатор: пограничники пресекли обстрел села со стороны ВСУ
 
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