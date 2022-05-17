https://ria.ru/20220517/nato-1789050743.html

Финский парламент почти единогласно одобрил вступление в НАТО

Финский парламент почти единогласно одобрил вступление в НАТО - РИА Новости, 17.05.2022

Финский парламент почти единогласно одобрил вступление в НАТО

Большинство членов парламента Финляндии одобрили доклад правительства с предложением присоединения страны к Североатлантическому альянсу, передает корреспондент РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:29

2022-05-17T15:29

2022-05-17T16:17

в мире

финляндия

хельсинки

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Большинство членов парламента Финляндии одобрили доклад правительства с предложением присоединения страны к Североатлантическому альянсу, передает корреспондент РИА Новости с заседания законодательного органа.За проголосовали 188 человек из 200.Следом за этим правительство вынесет официальное предложение на рассмотрение президента. Ожидается, что глава государства Саули Ниинисте, находящийся с визитом в Швеции, одобрит его удаленно в кратчайшие сроки. Затем посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен передаст заявку в штаб-квартиру альянса в Брюсселе.О возможности отказаться от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО в Хельсинки, как и в Стокгольме, заговорили после начала российской военной операции на Украине.В России неоднократно заявляли, что альянс нацелен на конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вступление Финляндии и Швеции в организацию "вряд ли каким-то образом укрепит и усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте".

https://ria.ru/20220517/nato-1788919647.html

https://ria.ru/20220517/nato-1789051466.html

финляндия

хельсинки

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, финляндия, хельсинки, россия, нато