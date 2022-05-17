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Финский парламент почти единогласно одобрил вступление в НАТО - РИА Новости, 17.05.2022
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Финский парламент почти единогласно одобрил вступление в НАТО
Финский парламент почти единогласно одобрил вступление в НАТО - РИА Новости, 17.05.2022
Финский парламент почти единогласно одобрил вступление в НАТО
Большинство членов парламента Финляндии одобрили доклад правительства с предложением присоединения страны к Североатлантическому альянсу, передает корреспондент РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:29
2022-05-17T16:17
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Большинство членов парламента Финляндии одобрили доклад правительства с предложением присоединения страны к Североатлантическому альянсу, передает корреспондент РИА Новости с заседания законодательного органа.За проголосовали 188 человек из 200.Следом за этим правительство вынесет официальное предложение на рассмотрение президента. Ожидается, что глава государства Саули Ниинисте, находящийся с визитом в Швеции, одобрит его удаленно в кратчайшие сроки. Затем посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен передаст заявку в штаб-квартиру альянса в Брюсселе.О возможности отказаться от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО в Хельсинки, как и в Стокгольме, заговорили после начала российской военной операции на Украине.В России неоднократно заявляли, что альянс нацелен на конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вступление Финляндии и Швеции в организацию "вряд ли каким-то образом укрепит и усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте".
https://ria.ru/20220517/nato-1788919647.html
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в мире, финляндия, хельсинки, россия, нато
15:29 17.05.2022 (обновлено: 16:17 17.05.2022)
 
Финский парламент почти единогласно одобрил вступление в НАТО

Финский парламент 188 голосами из 200 одобрил вступление в НАТО

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Большинство членов парламента Финляндии одобрили доклад правительства с предложением присоединения страны к Североатлантическому альянсу, передает корреспондент РИА Новости с заседания законодательного органа.
За проголосовали 188 человек из 200.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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Турция не скажет "да" вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, заявил Эрдоган
Следом за этим правительство вынесет официальное предложение на рассмотрение президента. Ожидается, что глава государства Саули Ниинисте, находящийся с визитом в Швеции, одобрит его удаленно в кратчайшие сроки. Затем посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен передаст заявку в штаб-квартиру альянса в Брюсселе.
О возможности отказаться от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО в Хельсинки, как и в Стокгольме, заговорили после начала российской военной операции на Украине.
В России неоднократно заявляли, что альянс нацелен на конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вступление Финляндии и Швеции в организацию "вряд ли каким-то образом укрепит и усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте".
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
15:31
Бербок: ФРГ учла "открытые вопросы" Турции по членству Финляндии в НАТО
 
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