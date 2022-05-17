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В Совфеде пообещали не оставить военное усиление НАТО без ответа - РИА Новости, 17.05.2022
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В Совфеде пообещали не оставить военное усиление НАТО без ответа
В Совфеде пообещали не оставить военное усиление НАТО без ответа - РИА Новости, 17.05.2022
В Совфеде пообещали не оставить военное усиление НАТО без ответа
В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО и усиления военного присутствия альянса на территории этих двух стран ни один сюжет не останется без адекватного... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:39
2022-05-17T13:44
в мире
швеция
финляндия
нато
россия
совет федерации рф
константин косачев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО и усиления военного присутствия альянса на территории этих двух стран ни один сюжет не останется без адекватного ответа РФ, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Мы будем внимательно следить... после вступления (Швеции и Финляндии в НАТО) в плане военного строительства, и ни один сюжет, который бы усилил присутствие вооруженных сил НАТО на территории этих двух стран, не останется без реакции, без адекватного симметричного или асимметричного ответа с российской стороны", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24".Он полагает, что политическое решение о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО уже принято, "турецкая тема может этот процесс замедлить", но не отменить, добавил он. По мнению законодателя, поставленная цель будет выполнена, как только Турция выторгует для себя свои условия.Сенатор подчеркнул, что юридическое оформление вступления Швеции и Финляндии в НАТО - это уступка национального суверенитета в пользу НАТОцентричности. "Финляндию и Швецию отныне будут более жестко принуждать на российском направлении реализовывать натовские программы военного строительства, политические программы", - подчеркнул Косачев. По его словам, все это "будет радикальным образом осложнять наши отношения с Швецией и Финляндией".В случае, если на территории стран будет идти военное освоение НАТО, появятся базы, будут на постоянной основе размещены вооруженные силы альянса, будут проводиться учения с явной антироссийской направленностью, "это будет вынуждать Россию реагировать", заключил Косачев.В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник утром подписала заявку на вступление страны в НАТО. В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.
https://ria.ru/20220517/turtsiya-1788953513.html
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в мире, швеция, финляндия, нато, россия, совет федерации рф, константин косачев
13:39 17.05.2022 (обновлено: 13:44 17.05.2022)
 
В Совфеде пообещали не оставить военное усиление НАТО без ответа

Сенатор Косачев заверил, что военное усиление НАТО не останется без ответа России

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО и усиления военного присутствия альянса на территории этих двух стран ни один сюжет не останется без адекватного ответа РФ, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Мы будем внимательно следить... после вступления (Швеции и Финляндии в НАТО) в плане военного строительства, и ни один сюжет, который бы усилил присутствие вооруженных сил НАТО на территории этих двух стран, не останется без реакции, без адекватного симметричного или асимметричного ответа с российской стороны", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24".
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Он полагает, что политическое решение о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО уже принято, "турецкая тема может этот процесс замедлить", но не отменить, добавил он. По мнению законодателя, поставленная цель будет выполнена, как только Турция выторгует для себя свои условия.
Сенатор подчеркнул, что юридическое оформление вступления Швеции и Финляндии в НАТО - это уступка национального суверенитета в пользу НАТОцентричности. "Финляндию и Швецию отныне будут более жестко принуждать на российском направлении реализовывать натовские программы военного строительства, политические программы", - подчеркнул Косачев. По его словам, все это "будет радикальным образом осложнять наши отношения с Швецией и Финляндией".
В случае, если на территории стран будет идти военное освоение НАТО, появятся базы, будут на постоянной основе размещены вооруженные силы альянса, будут проводиться учения с явной антироссийской направленностью, "это будет вынуждать Россию реагировать", заключил Косачев.
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В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник утром подписала заявку на вступление страны в НАТО. В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.
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Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреШвецияФинляндияНАТОРоссияСовет Федерации РФКонстантин Косачев
 
 
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