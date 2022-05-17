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В Китае рассказали о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 17.05.2022
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В Китае рассказали о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО
В Китае рассказали о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 17.05.2022
В Китае рассказали о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Став членами НАТО, Финляндия и Швеция потеряют автономию в отношениях с Россией, что поставит обе страны перед дилеммой безопасности, пишет китайское издание... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T08:11
2022-05-17T11:17
в мире
магдалена андерссон
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финляндия
сша
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ПЕКИН, 17 мая - РИА Новости. Став членами НАТО, Финляндия и Швеция потеряют автономию в отношениях с Россией, что поставит обе страны перед дилеммой безопасности, пишет китайское издание Global Times.В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, при этом отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.Издание отмечает, что вступление в НАТО поставит обе страны перед дилеммой безопасности. Финляндия и Швеция хотят обеспечить для себя более безопасную среду, но "в итоге она станет более небезопасной".По словам газеты, Вашингтон использует украинский кризис в своих личных целях. Одна из целей США, в частности, состоит в возвращении Европы под свой контроль и подчинении ее своим глобальным интересам."Когда больше европейских стран будут тесно связаны с интересами США в вопросах безопасности, Европа будет склонна идти на компромисс с США и в других областях", - пишет издание, отмечая, что Вашингтон "использует Европу в качестве пешки" в рамках своей "гегемонистской стратегии".
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в мире, магдалена андерссон, швеция, финляндия, сша, нато
08:11 17.05.2022 (обновлено: 11:17 17.05.2022)
 
В Китае рассказали о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Global Times: вступив в НАТО, Финляндия и Швеция потеряют автономию в отношениях с Россией

© AFP 2022 / Alessandro RampazzoУчения на военной базе Сантахамина в Хельсинки
Учения на военной базе Сантахамина в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AFP 2022 / Alessandro Rampazzo
Учения на военной базе Сантахамина в Хельсинки
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 мая - РИА Новости. Став членами НАТО, Финляндия и Швеция потеряют автономию в отношениях с Россией, что поставит обе страны перед дилеммой безопасности, пишет китайское издание Global Times.
В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, при этом отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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Издание отмечает, что вступление в НАТО поставит обе страны перед дилеммой безопасности. Финляндия и Швеция хотят обеспечить для себя более безопасную среду, но "в итоге она станет более небезопасной".
"Членство в НАТО приведет к тому, что Финляндия и Швеция, особенно первая, потеряют автономию в отношениях с Россией. Может ли страна после вступления в НАТО продолжать определять свою политику в отношении России исходя из своих собственных национальных интересов? Когда Финляндия и Швеция официально станут членами блока, им придется вести отношения с Россией пассивно, в соответствии с интересами США, а не активно, исходя из собственных интересов", - говорится в тексте.
По словам газеты, Вашингтон использует украинский кризис в своих личных целях. Одна из целей США, в частности, состоит в возвращении Европы под свой контроль и подчинении ее своим глобальным интересам.
"Когда больше европейских стран будут тесно связаны с интересами США в вопросах безопасности, Европа будет склонна идти на компромисс с США и в других областях", - пишет издание, отмечая, что Вашингтон "использует Европу в качестве пешки" в рамках своей "гегемонистской стратегии".
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В миреМагдалена АндерссонШвецияФинляндияСШАНАТО
 
 
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