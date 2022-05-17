https://ria.ru/20220517/nato-1788931493.html

В Китае рассказали о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО

В Китае рассказали о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 17.05.2022

В Китае рассказали о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Став членами НАТО, Финляндия и Швеция потеряют автономию в отношениях с Россией, что поставит обе страны перед дилеммой безопасности, пишет китайское издание... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T08:11

2022-05-17T08:11

2022-05-17T11:17

в мире

магдалена андерссон

швеция

финляндия

сша

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ПЕКИН, 17 мая - РИА Новости. Став членами НАТО, Финляндия и Швеция потеряют автономию в отношениях с Россией, что поставит обе страны перед дилеммой безопасности, пишет китайское издание Global Times.В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, при этом отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.Издание отмечает, что вступление в НАТО поставит обе страны перед дилеммой безопасности. Финляндия и Швеция хотят обеспечить для себя более безопасную среду, но "в итоге она станет более небезопасной".По словам газеты, Вашингтон использует украинский кризис в своих личных целях. Одна из целей США, в частности, состоит в возвращении Европы под свой контроль и подчинении ее своим глобальным интересам."Когда больше европейских стран будут тесно связаны с интересами США в вопросах безопасности, Европа будет склонна идти на компромисс с США и в других областях", - пишет издание, отмечая, что Вашингтон "использует Европу в качестве пешки" в рамках своей "гегемонистской стратегии".

https://ria.ru/20220517/nato-1788919647.html

https://ria.ru/20220516/nato-1788903548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, магдалена андерссон, швеция, финляндия, сша, нато